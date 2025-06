Brambory koupené za 8 Kč – v obchodě za 32 Kč. Podivná čísla

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4606 lidí



Bramborám se v tomto roce daří a příznivé podmínky vedou pěstitele k očekávání, že by se letos mohly stihnout vypěstovat rekordní objemy. „Vzhledem k příznivým půdním podmínkám byly první plochy v ranobramborářských oblastech Polabí a jižní Moravy vysázeny již v první dekádě března. Čeští pěstitelé brambor zatím předpokládají průměrnou úrodu a doufají v dobrý průběh nastupující nové sezóny,“ zní od Českého bramborářského svazu a Agrární komora ČR pak naznačuje, že není nereálná ani rekordní sklizeň.



„Loňský rok byl pro pěstitele brambor v Česku úspěšný. Sklidilo se úctyhodných 784 000 tun, což je o celých 80 000 tun více než v předchozím roce 2023. Také plocha pro pěstování brambor se meziročně zvýšila o 6,3 % na 22 747 hektarů. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i letos. Klíčové pro letošní sklizeň však bude počasí a šíření škůdců. Držíme palce, ať je úroda ještě lepší!“ uvedla Agrární komora ČR.

Pro spotřebitele ovšem dobré zprávy nepřicházejí. Lidé, kteří se začátkem prodeje české úrody očekávali, že si levně nakoupí čerstvé brambory, čeká u pokladen obchodů vystřízlivění. Oproti květnu totiž pořídí brambory opět dráž a průměrná cena jednoho kila již vyšplhala dle předběžného šetření Českého statistického úřadu na 32,10 Kč.



Rekordní úroda. Lidé ovšem platí rekordní ceny

Minimálně nyní však lze vidět velmi výrazné zdražení až o 7 korun oproti květnu a očekávat tak lze, že i celkově bude červen rekordní dost možná nejen úrodou brambor, ale paradoxně i cenou, kterou na ně uvalují obchodníci – vždyť ještě v lednu byly za cenu kolem 19 korun, což je o 13 korun nižší cena, než za jakou se brambory v Česku prodávaly v průběhu minulého týdne.



Jak je to možné? Kdo má známého farmáře, od nějž kupuje brambory napřímo, už tuší. Zemědělci totiž brambory v průběhu letoška zdražují – ceny však zvedají pouze o desetihaléře a za každé prodané kilo utrží třikrát menší částky, nežli kolik běžně platí nakupující v obchodech.



Ceny, za něž brambory prodávají zemědělci, meziměsíčně v květnu vzrostly o 3,5 %, meziročně ale klesly o 6,5 %, což v obchodech pozorovat nelze. Červen byl nejdražší pro spotřebitele při nákupu brambor i vloni, průměrná cena tehdy ale opětovně činila menší částku (28,88 Kč/kg), než jaká je v obchodech aktuálně.

Český bramborářský svaz popisuje, že právě v jarních měsících se k nám vozí v mnohem vyšší míře brambory ze západní Evropy. „Česká republika není v produkci konzumních brambor soběstačná. Soběstačnost dlouhodobě kolísá na úrovni 75 %, i v právě končící sezoně bylo třeba na doplnění trhu dovézt ze zahraničí přibližně 160 tisíc tun konzumních brambor. Dlouhodobějším problémem, na rozdíl od vyspělých bramborářských zemí EU, je nedostatečná kapacita klimatizovaných skladů. Většina domácích pěstitelů realizuje rozhodující část prodejů do konce kalendářního roku a v jarních měsících roku následujícího jsme ve zvýšené míře pravidelně odkázáni na dovoz (Německo, Francie),“ vysvětluje.



A kolik tedy činí průměrný rozdíl mezi částkou, kterou dostane za svou úrodu český zemědělec, a tou, kterou platí lidé v supermarketu. V květnu za pozdní brambory zemědělci dostali zaplaceno 7,74 Kč/kg, načež v obchodech bylo toto kilo brambor prodáno zákazníkům za 23,67 Kč/kg. Rozdíl činí skoro 16 korun na každém kile.



Kilo brambor za 18 i za 92 korun



Pokud se podíváme přímo do českých obchodů, pak zjistíme, že najít ceny, jež by se alespoň trochu přiblížily sumě, kterou za svou úrodu brambor dostávají čeští pěstitelé, je sisyfovská práce. Neznamená to však, že by nepanovaly rozdíly mezi největšími v Česku působícími supermarkety. Tak třeba Billa prodává kilo raných brambor za 19,90 Kč, najít lze ale v tomto řetězci též kilovku i za 33,26 Kč.







U Rohlíku si lidé připlatí, pokud chtějí brambory omyté a mít jistotu, že jsou z Česka. Prané rané brambory se tam dají koupit od 24,90 Kč. Komu stačí neprané pozdní brambory, jež mohou pocházet z tuzemska anebo Francie a nevadí mu, že musí koupit rovnou 5 kil, ten se dostane již na 18,38 Kč/kg.













V Tescu jsou červené brambory za 26,90 Kč/kg a nejlevnější žluté z Česka a Slovenska, u nichž se neuvádí, zdali jsou rané či pozdní, pak stojí 19,90 Kč/kg. Spotřebitelé však u těchto brambor dosti často upozorňují na proměnlivou kvalitu a shodují se, že ne vždy k nim z obchodu dorazí perfektní várka. „Prosím o brambory pro lidi k jídlu, ne pro prasata. Brambory jsou celé černé, víc jak polovinu vyhodím,“ vzkázal v minulosti Tescu jeden z nepříliš nadšených zákazníků, kdežto jiná nakupující jen o pár dní dříve popsala, že jí vícekrát přišly brambory v naprostém pořádku, ale problém měla s tím, že se nedokázala od obchodu dozvědět, odkud pocházejí.











Žlutomasé rané brambory jsou již v nabídce i u Albertu a začínají na 32,45 Kč/kg. Daný supermarket ale obohatil svou nabídku i o malé gurmánské brambory. Za jejich vychutnání pak dáte u pokladny rovnou přes 92 korun za kilo.









Kdy letos přijde zlevnění?



Dynamika růstu cen pak ještě konzumentům naznačuje, že očekávat přiblížení se cen v obchodech k těm zemědělským zřejmě příliš nelze. Byť červen a červenec obecně patří k měsícům, kdy jsou brambory nejdražší a pak jejich ceny obvykle klesají, nepříjemně se na pultech obchodů u zeleniny může projevit růst cen u rostlinné výroby. A pokud lidé ušetří na bramborech, za zbytek si již připlatí.



Meziročně byly ceny zemědělských výrobců v květnu vyšší o 15,7 % a v rostlinné výrobě ceny vzrostly o 16,1 %, přičemž ceny ovoce vylétly o 36,3 %, olejnin o 24,6 %, obilovin o 14,7 % a čerstvé zeleniny o 8,0 %.



Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek shrnuje, že naděje, že by se v nejbližší době obrátil pro spotřebitele negativní trend zdražování potravin, klesá s každým novým přicházejícím číslem. Obrat podle něj může přijít teprve až s letošní úrodou. „Nepřekvapuje proto, že v mezičase dochází k dalšímu zrychlení výrobních cen u potravinářských zpracovatelů,“ dodává.

Hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko doplňuje, že nežli dojde ke zmírnění tempa zdražování, bude růst cen u potravinářů a zemědělců „velmi pravděpodobně tlačit na zdražování potravin na pultech i v nejbližších měsících“. Na úlevu od opětovného zdražování si tak Češi budou muset dost možná znovu chvíli počkat.

