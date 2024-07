„Prezident Ukrajiny, Vladimir Putin.“ Biden se překonal

Od první televizní debaty s republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem čelí úřadující prezident Joe Biden žádostem, aby odstoupil z prezidentského klání a přenechal místo někomu dalšímu, někomu mladšímu, někomu vitálnějšímu. Biden to ale odmítá a přesvědčuje především vlastní demokraty, že právě on je tím mužem, který Trumpa porazí. Dokázal to přece už jednou v roce 2020, tak to klidně dokáže znovu. Tak zní Bidenova teorie.

Jenže v praxi se ukazuje, že prezident má občas problém udržet myšlenku.

Na tiskové konferenci, kde k novinářům promlouval osobně, si připsal další velký přešlap. Donalda Trumpa označil za svého viceprezidenta.

„Jaké máte obavy ohledně schopnosti viceprezidentky Harrisové porazit Donalda Trumpa, pokud by byla na prvním místě?“ padla z pléna otázka v narážce na možnost, že by Bidena v prezidentském závodě mohla nahradit jeho dosavadní viceprezidentka Kamala Harrisová.

„Podívejte se, nevybral bych si viceprezidenta Trumpa za prezidenta, ona nemá na to být prezidentem,“ nechal se slyšet Biden.

Když Bidenova slova o „viceprezidentovi Trumpovi“ slyšel přímo na tiskové konferenci ministr zahraničí Antony Blinken, jen na chvíli zavřel oči. Také další demokratičtí politici se na chvíli zarazili. Dokládá to jedno z videí kolující na sociální síti X.

Jeho slovní přešlap obletěl svět. Informuje o něm řada médií od americké CNN až po německý deník Bild.

Pokud k tomuhle přešlapu došlo na tiskové konferenci, která mohla rozhodnout o dalším Bidenově politickém bytí, či nebytí, má stávající nájemník Oválné pracovny v Bílém domě problém. Otázka o Kamale Harrisové byla totiž hned první otázkou celé tiskové konference. Biden ji popletl.

Trump toho okamžitě využil. Upozornil na video s Bidenovým přešlapem a dnešního prezidenta sarkasticky ocenil. „Skvělá práce, Joe,“ zvolal.

A lidé si z Bidena začali tropit žerty. Na internetu se objevily fotografie Trumpa coby Bidenova viceprezidenta.

Během této tiskové konference Biden od jednoho z novinářů slyšel, že Trump jeho slovního přešlap okamžitě využil. Dostal otázku, jak by na Trumpův útok odpověděl. A Biden odpověděl krátce a jasně. „Poslouchejte ho.“

Agentura Reuters upozornila, že Biden svůj vyšší věk na tiskové konferenci prezentoval jako přednost.

„Jediná věc, kterou věk dělá, je, že vytváří trochu moudrosti,“ řekl Biden.

Na sociální síti X poté Biden své příznivce ujišťoval, že zná rozdíl mezi Harrisovou a Trumpem.

„Mimochodem: Ano, znám rozdíl. Jeden je státní zástupce a druhý zločinec.“

K přešlapu došlo jen krátce poté, co Biden na jednání NATO představoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako Vladimira Putina. Zelenskyj se rozesmál, ale sálem proletěla vlna šumu.

„Už jsem řekl, že Rusko v této válce nezvítězí. Ukrajina v této válce zvítězí a my s ní budeme stát na každém kroku. To říkám jasně a nahlas. A teď chci předat slovo prezidentovi Ukrajiny, který projevuje odvahu a odhodlání. Dámy a pánové, prezident Putin,“ zvolal Biden. „Prezident Putin,“ zvolal ještě jednou.

Teprve potom se opravil a vítal prezidenta Zelenského. „Vidíte, jak moc se soustředím na nutnost porazit Putina,“ pokračoval Biden.

„Já jsem lepší (než Putin),“ smál se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jste zatraceně lepší,“ potvrdil Biden.

O dalším Bidenově přešlapu informoval mezi jinými i magazín Forbes.

I německý kancléř Olaf Scholz poté musel odpovídat na otázky novinářů, co soudí o Bidenově zdraví. Scholz odpověď obešel tím, že Bidena vychválil za zvládnutí příprav celého summitu.

Mezitím prý demokraté žádají bývalého prezidenta Baracka Obamu a bývalou šéfku dolní komory Kongresu Nancy Pelosiovou, aby si s Bidenem promluvili a aby pomohli vyjasnit, jak to bude s jeho kandidaturou. Zda bude pokračovat v prezidentském klání, nebo odstoupí.

„Obamova prohlubující se skepse ohledně schopnosti jeho přítele znovu vyhrát volby je jedním z nejhůře střežených tajemství ve Washingtonu,“ upozornila CNN. „Až se bude psát historie tohoto mimořádného dvoutýdenního období americké politiky, otisky prstů Obamy a Pelosiové budou mnohem zjevnější, než je v současnosti známo,“ uvedli pro CNN lidé obeznámení z celou situací.

Jak Obama, tak Pelosiová však zatím vyčkávají, jak se rozhodne sám Biden.

Americká zpravodajská stanice také připomněla, že Pelosiová zná Bidena desítky let. Je o tři roky starší než on. Byla jednou z jeho nejvěrnějších obránců, a to i během primárek v roce 2020. A teď patří k těm, kteří Bidena vyzývají, aby zvážil, zda má dost sil pokračovat v úřadu prezidenta.

Nezdá se však, že by Biden chtěl prezidentský závod vzdát. „Nezůstávám, abych budoval svůj odkaz. Zůstávám, abych dokončil práci,“ zdůraznil Biden během své tiskové konference. Na tuto část upozornil server USA Today.

„Pokud zpomalím a nezvládnu tu práci, je to znamení, že bych to neměl dělat, ale zatím tomu nic nenasvědčuje,“ řekl Biden, jehož hlas byl chvílemi slabý a chraplavý. Ale tisková konference trvala takřka hodinu a Bidenův hlas byl místy také jasný a silný.

CNN dodala, že Bílý dům označil konferenci za úspěch, ale mnozí demokraté pochybují, že tato tisková konference změní dynamiku prezidentského klání mezi Bidenem a Trumpem.

Český sázkař Michal Sirový si ale myslí, že konferenci zvládl „bez významných přeřeknutí“.

Biden svou tiskovku zvládnul.



Hodinu odpovídal k tématům, bez významných přeřeknutí (jasně, Trump není jeho VP ??).



Co je hlavní, z jeho projevu nevyznívá, že by přemýšlel o nekandidování.



Biden si dnes svou tiskovkou polepšil.



