„Přispěl jsem Trumpovi. Já také. I já.“ Biden si po verdiktu nad Trumpem řekl o peníze. Narazil

„Důvěra veřejnosti v americký právní systém byla dnes skutečně značně poškozena,“ seznal miliardář Elon Musk po vyhlášení rozsudku o vině bývalého prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.

Musk varoval, že pokud se toto může stát bývalému prezidentovi, pak podobný osud hrozí komukoli. „Pokud může být bývalý prezident trestně odsouzen kvůli tak banální záležitosti – motivované spíše politikou než spravedlností, pak podobný osud hrozí komukoli,“ usoudil Musk.

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system.



If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2024

Rozsudek znamená, že Trump čelí možnosti vězení, přičemž za falšování dokumentů hrozí až čtyři roky. Prokurátor Alvin Bragg zatím neuvedl, zda bude skutečně požadovat Trumpovo uvěznění. Rozhodnutí o trestu padne 11. července.

„Byl to zmanipulovaný, ostudný proces,“ řekl Trump novinářům po vynesení rozsudku. „Skutečný verdikt vynese 5. listopadu lid. Oni vědí, co se stalo, a všichni vědí, co se tu stalo,“ řekl s odkazem na nadcházející prezidentské volby, kterých se účastní jako kandidát Republikánské strany.

Současný prezident Spojených států a demokratický kandidát do listopadových prezidentských voleb Joe Biden na rozsudek reagoval s tím, že jediný způsob, jak udržet Donalda Trumpa mimo Bílý dům, je přijít k volbám. Zároveň svým sledujícím připomněl možnost přispět na jeho kampaň.

There’s only one way to keep Donald Trump out of the Oval Office: At the ballot box.



Donate to our campaign today: https://t.co/aJXS9oti0a — Joe Biden (@JoeBiden) May 30, 2024

„Dnes přispívám prezidentu Trumpovi – děkuji za inspiraci. Příštích 5 měsíců svého života věnuji tomu, abyste byl poražen a Trump byl zvolen. Nikdy jsem nebyl odhodlanější,“ uvedl jeden z uživatelů sítě.

I’m making a donation to President Trump today — thank you for the inspiration.



The next 5 months of my life are dedicated to defeating you & electing Trump.



Never been more determined. — ThePersistence (@ScottPresler) May 30, 2024

„Právě jsem přispěla na Trumpovu kampaň,“ informovala i uživatelka sítě Jenny z Colorada.

„Já také. Poprvé, ale nebude to naposledy,“ hlásili se další. „Raději přispějte zde, abyste zastavili tyranii.“

As did I. First time and won’t be the last. $3k. — ChiefTrades (@chieftrades1) May 31, 2024

Rather donate here to stop tyranny. https://t.co/PK2sOPgU2F — Alan Jacoby (@AlanJacobyJr) May 30, 2024

