„Proč to proboha nikdo nevidí?“ Topolánek si přečetl, co sepsal Rath ke kauze Čapí hnízdo

„Nikdo mě nemůže podezřívat z toho, že bych byl ‚kámoš‘ Davida Ratha. Jeho analýza je ale brilantní. To podstatné je popsáno exaktně. Proč to proboha nikdo nevidí? Proč to nikdo nekomentuje? Začala opravdu druhá polistopadová republika. To se nesmí stát!“ uvedl Topolánek na Twitteru.

Jak Rath v blogu uvádí, na pokraji sporu zůstávají informace o klíčové roli státních zástupců, a to především vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Ta podle exhejtmana byla vždy iniciátorkou a moderátorkou mediálního zájmu.

„O to víc je podivné a podezřelé, že od počátku vyšetřování Čapího hnízda se drží v přítmí, k samotné věci se vyjadřuje jen na přímý nátlak médií a opatrně. Proč tomu tak je? Proč to zase není ona, kdo by aktivně veřejnosti vysvětloval, v čem spočívá podstata trestného činu a oč jsou opřeny ‚neprůstřelné‘ důkazy, tak jak opakovaně činila třeba i v mé kauze. Je ministr a premiér méně než hejtman? Je sedm milionů v krabici bůhví pro koho víc než padesát milionů údajně utopených v soukromé rezidenci?“ táže se Rath v souvislosti se svou kauzou.

Psali jsme: David Rath: Souboj titánů Zásadní příspěvek ke kauze Čapí hnízdo a OLAF. Vyjádřil se David Rath, který to měl jako hejtman pod sebou Soud chce v březnu pokračovat v řešení korupční kauzy kolem Ratha David Rath: Bude z vašeho vnuka Babiš?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla