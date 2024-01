„Ptal jsem se přímo premiéra. K zblití.“ Výprask vlády za koupenou benzínku. Od vlastních

Státní distributor paliv Čepro tento týden dokončil nákup 75 pump sítě RobinOil za 4,5 miliardy korun. Jde o další ze série státních nákupů po převzetí plynárenské společnosti NET4GAS za pět miliard korun. Lidem je ale záhadou, že tyto „zestátňovací“ akce provádí údajně pravicová vláda v čele s ODS. „Je to k zblití,“ reagoval například člen ODS Tomáš Šalamon. Nákup se nelíbí ani bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi nebo ekonomce Danuši Nerudové, která přitom hodlá v barvách hnutí STAN kandidovat do Evropského parlamentu.

Stát se prostřednictvím převzetí čerpacích stanic RobinOil stal třetím největším prodejcem paliv v zemi. Díky nákupu 75 pump RobinOil za 4,5 miliardy korun má v součtu s čerpacími stanicemi EuroOil státní distributor paliv Čepro nyní v gesci 285 čerpacích stanic. Více jich podle informací serveru Zdopravy.cz má s počtem 434 pouze lídr trhu Orlen (dříve Benzina) a maďarský MOL s 304 pumpami.

Vláda se tímto nákupem podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely snaží zlepšit pozici Česka v rámci petrochemického průmyslu a mít větší vliv na cenotvorbu pohonných hmot a plynu. Již koncem loňského roku státní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS koupil za pět miliard korun společnost NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území.

„Stabilní firma NET4GAS je podmínkou pro přepravu plynu přes naše území i další rozvoj plynárenské soustavy. Vzhledem k tomu, že zemní plyn bude v následujících letech hrát významnou roli v rámci procesu dekarbonizace energetiky, je potřeba zajistit stabilní budoucí vývoj firmy,“ vysvětlil tehdy nákup Síkela, jak informuje server Energetika.tzb.

Tyto nákupy zkritizovala například bývalá rektorka Masarykovy univerzity Danuše Nerudová. „Stát nemá podnikat, protože to neumí. Zejména nemá podnikat tam, kde je dost konkurence. Nerozumím tomu, proč státní podnik Čepro nakoupil 75 čerpacích stanic Robin Oil. Zejména za situace, kdy nemáme peníze na školství,“ uvedla Nerudová na síti X.

Komentátorka Lenka Zlámalová ale Nerudové připomněla, že hlavní roli v nákupu hrál ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který je ve vládě za hnutí STAN, za které se chystá Nerudová kandidovat do Evropského parlamentu.

„Tak to je potřeba říct ministrovi Síkelovi za váš STAN, proč tam tyto nesmyslné nápady na zestátňováni nosí. Komentář šéfa Čepra pana Duspěvy, že pumpy Robin Oil mají lepší obchody, je komický. Jedna benzinka za 60 milionů je super kšeft. Pan Zoubek musí být nadšen,“ reagovala Zlámalová.

Podle Nerudové byl ale nákup čerpacích stanic Robin Oil v gesci Ministerstva financí Zbyňka Stanjury (ODS). „Obávám se, že tohle jde za financemi, nikoliv průmyslem,“ bránila Síkelu Nerudová.

„ČEPRO má v kompetenci ministr průmyslu. A zvedl pro to také na vládě ruku. Takže se u vás ve STAN ptejte, proč tyto zestátňovací akce pořádá. Ekonomickou ani strategickou bezpečnostní logiku tady nikdo nepopsal. Jsem zvědavá, kdy přinese na vládu odkup Teska nebo Albertu,“ kontrovala Zlámalová, že Síkela nákup posvětil.

Podobné zestátňovací akce kritizuje také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Bezpečně víme, že na nákupu zadlužené firmy NET4GAS vydělali její věřitelé. Bezpečně víme, že na nákupu stanic ROBIN OIL vydělal pan Zoubek. Zda přitom neprodělal kalhoty český stát, to bezpečně nevíme, to můžeme jen věřit. A moc nám to nejde,“ uvedl Kalousek.

Zarážející je zejména fakt, že zestátňování probíhá za vlády v čele s pravicovou ODS a premiérem Petrem Fialou. Tomu se podivuje i člen ODS Tomáš Šalamon. „Na toto jsem se ptal přímo pana premiéra před pár měsíci na našem krajském sněmu ve Slaném. Reakce mě trochu překvapila: Maďaři a Poláci mají taky státní čerpací stanice a je to cesta, jak může stát ovlivňovat ceny benzínu. Tuhle odpověď jsme tam chvíli vydýchávali...,“ prohlásil Šalomon.

„Být v Česku členem politické strany, která o sobě tvrdí, že je pravicová, je zvláštní druh masochismu…Nezoufejte, co bych měl říkat já?“ reagoval Kalousek, zakladatel strany TOP 09, která se stále více vzdaluje zakládajícím ideálům.

Že jdou rozhodnutí proti principům pravicové politiky, tvrdí i další. „Docela mazec od pravicového politika. Ale je pravda, že kdyby to nekoupili, tak by si na tom nemohli namastit kapsu. Za poslední dobu Robin Oil, Net4 gas a neuvalení válečné daně na energetické firmy. To jsou kroky, které bych čekal od Babiše a dvoukarla, ne od pravice,“ přidal se Radek Tuček.

„Však píšu – když jsme tohle slyšeli, nevěřili jsme vlastním uším,“ opakoval své zděšení Šalamon. „Je to k zblití,“ dodal.

