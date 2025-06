„Rakušan věděl. Fiala přišel o volby?“ Kauza bitcoiny bobtná

Bitcoinová kauza, která vedla k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, přichází v citlivém momentu – jen několik měsíců před podzimními parlamentními volbami. Skandál kolem převodu kryptoměn v hodnotě téměř jedné miliardy korun, přičemž peníze pocházely od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného za provozování drogového tržiště na darknetu, se rychle proměnil ve výbušné politické téma, které výrazně nahrává opozici, především hnutí ANO.

To dlouhodobě dominuje předvolebním průzkumům a nyní získává další silnou kartu proti vládní koalici.

Babišovy komentáře spustily lavinu reakcí

Téma rozvířilo silnou diskusi na sociálních sítích. Výrazně k tomu přispěl právě šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který na síti X zveřejnil několik ostrých komentářů.

V prvním z nich přímo obvinil ministra financí Zbyňka Stanjuru a premiéra Petra Fialu z ODS: „Stanjura přiznal, že věděl o miliardě od drogového dealera. Mlčel, nekonal, celé to kryl a je vyloučeno, že by o tom neinformoval premiéra Fialu. Ten mlčí doteď, přestože to ve čtvrtek ještě celé obhajoval. Tato zkorumpovaná vláda musí okamžitě skončit,“ uvedl lídr opoziční strany.

O pár hodin později v dalším příspěvku Babiš ironizoval premiérovo vyjádření: „Premiér Fiala taky nakonec přiznal, že o tom věděl. Prý mu to Blažek vyprávěl ‚trochu jako historku‘. Historku za MILIARDU od drogového dealera?! Tohle není jen neschopnost cokoliv řídit, takhle neschopný nemůže být nikdo. Vážně nám ještě budou vykládat něco o hodnotách? Pokrytci. Takové Palermo tu nikdy v historii nebylo,“ uvedl expremiér.

Pod Babišovými příspěvky se ale neobjevila jen podpora. Mnozí jeho rétoriku považují za účelovou. „Víme, že se vám to teď hodí, pane obžalovaný poslanče, před volbami, ale stejně nevyhrajete. Jste zlo,“ vzkázal jeden z diskutérů.

Kritické hlasy na Babišovu adresu často připomínají i jeho vlastní kauzy z minulosti. „Asi už zapomněl na chyby, které nasekala svého času právě jeho účetní.“





V souvislosti s bitcoinovou kauzou se znovu dostává do popředí také zpoždění klíčového zákona proti praní špinavých peněz, který měl řešit tzv. průtokové oblasti a umožnit efektivní odčerpání nelegálně nabytého majetku. Ministr spravedlnosti Blažek měl návrh podle usnesení vlády předložit do konce roku 2024, ještě na podzim přitom tvrdil, že zákon míří do připomínkového řízení. Ministerstvo však nyní přiznává, že návrh plánuje představit až v říjnu 2025 – tedy po volbách.

Právě to podle mnohých kritiků dokresluje systémové selhání vlády v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Na sociálních sítích se stále častěji objevují názory, že právě nečinnost a legislativní zpoždění umožnily, aby kauza s bitcoiny vůbec mohla vzniknout.

Například Dominik Jandl upozornil, že zdržení novely zákona situaci nezabránilo, a označil ji za bezpečnostní selhání státu. „A stejně to zdržení novely zákona nepomohlo. Mimochodem, pro Česko podle mě tohle bylo z hlediska bezpečnosti mnohem důležitější téma,“ uvedl a symbolicky naznačil červenou kartu vládě.



K celé kauze se vyjádřil i politický podcast Vlevo dole, který připravují novináři Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Ve svém komentáři spojili rezignaci ministra Blažka s předvolebními šancemi premiéra. „Blažek padl, bitcoiny letí nahoru, SPOLU dolů. A Fiala? Možná přišel o šanci volby vyhrát.“

?? Blažek padl. Bitcoiny letí nahoru, Spolu dolů. A Fiala? Možná přišel o šanci volby vyhrát.



Prezident Pavel: Demise vlády by zemi neprospěla

Do veřejné debaty o politických důsledcích bitcoinové kauzy se zapojil i prezident Petr Pavel. Reagoval na výzvy opozice, která požaduje demisi celé vlády. Podle hlavy státu by však takový krok v aktuální situaci nebyl přínosný. „Nepovažuji za vhodné, aby kvůli problematickému daru bitcoinů čtyři měsíce před volbami podávala demisi celá vláda, jak požaduje opozice. Zemi by to neprospělo. Je ale třeba celou věc jasně vyřešit,“ prohlásil prezident.

Vyjádření prezidenta Petra Pavla, které zveřejnila Česká televize na svém facebookovém profilu, vyvolalo silnou odezvu. Mnozí komentující nesouhlasili s jeho odmítnutím demise vlády a obvinili hlavu státu z podjatosti či neloajality vůči veřejnosti.

„No jasně, ty Lojzíku ... A běda, jestli to vyhraje někdo, kdo se ti nebude hodit, tak najednou budeš dělat obštrukce a z kývače a automatu na podpisy bude někdo jiný. Ty jsi prostě vládní loutka,“ znělo v jedné z reakcí na adresu hlavy státu.

Další reagoval s narážkou na provázanost politiky: „Jasně, nesouhlasí, neboť ruka ruku myje a ryba smrdí od hlavy.“

Jiný komentující prezidentovi vzkázal: „Tady nejsi na generálním štábu.“

Objevilo se opakovaně otevřené volání po okamžité demisi vlády i ze strany veřejnosti: „Demisi hned. Celá banda,“ dodal rozčílený přispěvatel do diskuse.

A další uživatel připomněl dřívější zkušenost: „Úřednickou vládu už jsme tu měli a svět se nezbořil. Ty jsi prezident na baterky,“ rýpl si do prezidenta.





Vlna nesouhlasu s prezidentovým postojem pokračovala i v dalších příspěvcích. „Za tenhle postoj by měl podat demisi i Pávek,“ zmínil komentující v narážce, že Petr Pavel používal za komunismu krycí jméno „Pávek“. Toto krycí jméno mu bylo přiděleno během jeho působení ve vojenské rozvědce.

Jeden z uživatelů sarkasticky shrnul dojem z celé situace slovy: „Pávek dal jasný signál, že neexistuje situace nebo zločin, který by mohl tuto vládu položit.“





Vyjádření premiéra Fialy a ministra Stanjury, která zveřejnily Hospodářské noviny na sociální síti Facebook, spustilo reakce plné odsouzení.

Řada komentujících své rozhořčení směřovala přímo vůči ODS. „Všiváci všichni, celá ODS. To snad není možné, co se tady děje. To není vláda, ale klubko zmijí.“

Objevila se i srovnání s kauzou Čapí hnízdo: „Nejsem ani volič, ani příznivec Babiše, ale kauza Čapí hnízdo je proti tomuto zločinu odéesáků slabý odvar. Jen neslyším ječet ta tzv. demokratická média – ČT, Nova, Seznam,“ pozastavoval se uživatel.

Lidé podle svých slov nechápou dlouhodobou podporu, kterou ODS ministru Blažkovi poskytovala. „Sorry, ale tam není problém v oblasti financí. Tam je problém v oblasti spravedlnosti. A to je ten problém a ostuda ODS, že se o takového člověka léta opírala.“

„Pražské Palermo,“ shrnul další diskutér svůj postoj jediným úderným označením:





Dimun: Pro STAN je politická situace dar z nebes. A Rakušan věděl

Odlišný pohled na celou kauzu nabídl zakladatel webu Česká justice a dlouholetý odborník na oblast spravedlnosti Petr Dimun, který v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že ministr v demisi Pavel Blažek má pravdu, pokud tvrdí, že v takzvané kauze nešlo o praní špinavých peněz. Přesto připustil, že ve věci zůstává celá řada nezodpovězených a sporných otázek.

Zároveň ale zdůraznil politické pozadí celé události: „Řekněme, že je to pro ně dar z nebes.“ Tím měl na mysli hnutí STAN, které podle něj politicky těží ze situace a potřebuje získat voliče SPOLU.

Ještě závažnější byla jeho poznámka k informovanosti ministra vnitra Víta Rakušana: „Asi takhle – jedna z informací, které jsem jako novinář získal, je, že o tom ministr Rakušan věděl poměrně dlouhou dobu. Neříkám, že s tím souhlasil.“

Dimun ale dodal důrazné varování: „Všichni, kteří byli o této aktivitě spraveni, mají oznamovací povinnost – a to navíc, pokud jste ministr vnitra – buď měl tehdy volat ‚hoří!‘, nebo mlčet a říkat, že povinnost, kterou ze zákona měl, nesplnil.“

