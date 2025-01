„Ruším. Do pěti minut konec.” Trump před plnou arénou podepsal 80 příkazů

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15511 lidí



„Vyhráli jsme, teď začíná práce!“ započal svůj proslov 47 americký prezident a zdůraznil, že je všechny držené rukojmí potřeba přivést zpět domů.



Následně slíbil, že hned jak se přesunu do Bílého domu, omilostní též účastníky nepokojů z 6. ledna, které rovněž označil za „rukojmí“. „Dnes večer podepíšu milosti pro lidi držené kvůli 6. lednu, abych je dostal ven. Jakmile odejdu, půjdu do Oválné pracovny a podepíšeme milosti mnoha lidem,“ řekl svým příznivcům v Capital One Areně.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Poté se opět vrátil k rukojmím držených Hamásem a zmínil tři propuštěné Izraelky, které se dostaly k rodinám díky aktuální dohodě, přičemž upozornil na případ jedné z žen, která přišla o dva prsty, když byla teroristy postřelena během únosu. Upozornil také na prosbu jedné z rodin, aby se podařilo nové administrativě získat tělo jejich syna. „Můj syn tu už je pryč, ale alespoň mi přineste jeho tělo… Nikdy se to nemělo stát…“ poznačil Trump s citací přání za ním stojící rodiny.





Zopakoval, že se chystá vrátit Americe „zlatou éru“ a že tak hodlá učinit velmi rychle. Zdůraznil, že hodlá učinit USA opět bezpečnými a zkritizoval Bidenovu administrativu za politiky otevřených hranic. Skončit mají také vedoucí pracovníci imigračního úřadu ministerstva spravedlnosti.



„Nejprve zruším téměř 80 destruktivních a radikálních exekutivních opatření předchozí administrativy, jedné z nejhorších administrativ v historii,“ zaznělo z úst Trumpa, než se pustit do podepisování.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Trump také uvedl, že nařídí zmražení přijímání státních zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že budou přijímáni „pouze kompetentní lidé, kteří jsou věrní americké veřejnosti“. Dodal, že nařídí svému kabinetu, aby „zmobilizoval všechny síly, které má k dispozici, aby porazil inflaci a rychle snížil náklady na každodenní život“ Američanům, jelikož dle něj jejich náklady „za poslední čtyři roky vyletěly do nebes“.



K opatřením Bidenovy administrativy určeným ke zrušení doplnil, že skončí již velmi brzy. „Všechny budou neplatné asi tak do pěti minut,“ prohlásil a svůj zrak upřel směrem ke stolku na pódiu, kam mu byla přinesena exekutivní opatření k podpisu.



Kritika z jeho úst zazněla rovněž k preventivní milosti Bidena pro členy své rodiny. „Věděli jste, že Biden během mého projevu omilostnil celou svou rodinu?“ pronesl k davu. „Bratr a pak i celá jeho rodina byli omilostněni. Dokážete si to představit, zatímco jsem měl projev,“ nechápal styl, jakým Biden učinil svůj poslední krok ve funkci.

Fotogalerie: - Univerzity za klima

Vládu Demokratické strany pak kritizoval i za stav země. „Celý způsob, jakým nyní v této zemi vládnou, je hanebný,“ vyčetl končící administrativě.

Hnutí MAGA, odvozené od sloganu „Make America Great Again“, označil za „nejúspěšnější politické hnutí v dějinách země“ a poznačil, ještě neskončilo a čeká jej „dlouhá cesta“.



„Budete nadšeni, až budete číst zítra noviny. A pak i další den, další den a pak zase další den… Můžu vám říct jen to, že budete nadšeni. Uvidíte, že se stane spousta dobrých věcí, zastavíme probíhající války a všechny blbé věci, které se dějí,“ slíbil Trump přítomným a zdůraznil, že kdyby nebylo předchozí Bidenovy administrativy, nikdy by nedošlo k napadení Ukrajiny či tragédii v podobně útoku na Izrael ze 7. října 2023.

Fotogalerie: - Propalestinská demonstrace

„Půjdu přímo sem a podepíšu to před vámi,“ navázal na to rušením opatření předchozí administrativy. Přímo před zraky přítomných usedl ke stolku a začal podepisovat jeden arch dokumentů za druhým.



Jako první Trump odvolal 78 exekutivních opatření, nařízení a prezidentských memorand z Bidenovy éry, načež podepsal zmrazení státní správy, které úředníkům zabrání vydávat další předpisy.





Pokračovalo zmíněné dočasné zmrazení veškerého přijímání zaměstnanců na federální úrovni s výjimkou kupříkladu armády, požadavek, aby se federální zaměstnanci okamžitě vrátili k práci na plný úvazek přímo do kanceláří a nepracovali z domova jako doposud, nařízení všem ministerstvům a agenturám ve federální vládě, aby řešily krizi životních nákladů Američanů, pokyn obnovit svobodu projevu a zabránit vládní cenzuře svobody slova a mezi podepsanými listinami bylo též odstoupení od Pařížské dohody o klimatu a dopis OSN s vysvětlením, proč tak Spojené státy činí.

Donald J. Trump Attends the Presidential Parade https://t.co/xath35WNXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2025

Psali jsme: Novinář ČT se neudržel: Do Bílého domu se poprvé stěhuje odsouzený zločinec Proti migrantům, vícepohlavnosti i Green Dealu. Trumpův bouřlivý nástup „Jen muž a žena, nic jiného.“ Po projevu Trumpa padlo, kde dojde ke střetu Donald Trump se stal znovu prezidentem USA