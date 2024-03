„Rychle, ne pořádně.“ Vypovídal proti Boeingu. Našli ho mrtvého

reklama

Možná jste zaregistrovali nedávný případ, kdy na palubě letadla během letu doslova ulétly dveře. Jednalo se o Boeing 737 Max 9.

Nebyl to zdaleka jediný problém s letadly firmy Boeing spojený. Jak informuje deník Guardian, letadla měla v poslední době problém s tím, že z kola upadla pneumatika, motor začal hořet a zaseklo se řízení.

When booking flights now, do you check to make sure it is not scheduled with a Boeing 737 Max? https://t.co/uW3XNXiMf4 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 8, 2024

CNN pak popisuje příběh Eda Piersona, který pochází ze Seattlu a u Alaska Airlines si před rokem objednal letenku a dával si dobrý pozor na to, aby neletěl Boeingem 737 Max. Když ale nastoupil do letadla, na informační kartě zjistil, že se jedná právě o toto letadlo. Takže se zvedl a chtěl vystoupit. Letuška už zavírala dveře, ale Pierson jí sdělil, že v tomto typu letadla nemá letět. Letuška se divila, co o letadle ví, ale Pierson jen řekl, že nemůže zabíhat do podrobností, ale že chce z letadla pryč.

Pierson zřejmě má důvod, proč letadlu nevěří. Nyní vede Nadaci pro bezpečnost létání, 30 let byl letec pro americké námořnictvo a 10 let pracoval pro Boeing. Z toho tři roky právě jako manažer na projektu Boeing 737 Max.

Dle serveru Politico skončil v roce 2018, protože byl svědkem toho, jak morálka dělníků upadá a jak se nedodržuje dohled ani produkční procedury. V roce 2018 a 2019 se pak dva Boeingy 737 Max 8 zřítily a Pierson vypovídal před americkým Kongresem. Když nedávno na Boeingu 737 Max 9 uletěly dveře, rozhodl se opět upozornit na problémy.

Podle Piersona je firma Boeing schopna vyrábět kvalitní letadla, ale problém je ve vedení a v tlačení na to, aby letadla byla hotová, což se upřednostňuje před důrazem na kvalitu. Boeing v reakci na jeho slova (a nehody) ujistil, že podnikl kroky, aby bezpečí zajistil. V únoru také vyměnil management u programu 737 Max.

Nicméně, Pierson nebyl jediný, kdo o problémech firmy Boeing hovořil. Jak informuje BBC, John Barnett pracoval pro firmu 32 let, než v roce 2017 odešel do důchodu ze zdravotních důvodů. Ale také vypovídal v soudním sporu vedeném proti firmě Boeing. Devátého března zemřel. 62letý Barnett byl prý nalezen ve svém autě v Charlestonu se „zraněním, které si způsobil sám“.

Barnett nebyl na projektu 737 Max, pracoval na letadle 787 Dreamliner. V roce 2019 ale BBC prozradil, že dělníci pod tlakem na letadla montovali součástky podřadné kvality. Taktéž prý přišel na to, že až čtvrtina masek s kyslíkem, které se spouštějí v případě nouze, nefunguje. Podle něho Boeing tlačil na to, aby byla letadla co nejdříve hotová, na úkor bezpečnosti. A to do té míry, že součástky, které byly vyřazeny jako defektní, byly vytaženy a použity, aby se letadlo stihlo dokončit. Na tyto problémy prý management společnosti upozornil, ale nic se nedělo. Firma jeho nařčení odmítla, nicméně agentura pro letectví některá jeho prohlášení při kontrole potvrdila.

Po odchodu do důchodu se začal s Boeingem soudit, obvinil firmu, že kvůli svým zjištěním mu poškodila pověst a kariéru. Minulý týden vypovídal před soudem. V sobotu měl vypovídat znovu, ale nedostavil se. Pátrání začalo v hotelu, ve kterém byl ubytován; byl posléze nalezen v autě na parkovišti hotelu. Policie dle BBC případ prošetřuje. Firma Boeing už nad jeho smrtí vyjádřila lítost.

Psali jsme: Aero zůstává i nadále jednou z mála firem na světě, která dokáže vyrobit letadlo Velký návrat legendy: Historický letoun si to namířil z Austrálie zpátky na Moravu Nová éra, ohlásila Černochová. Superstíhačky mají českému průmyslu přifouknout 15 miliard Americké stíhačky jsou vstupenkou do nejvyšší technologické ligy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama