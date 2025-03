„Sankce? Do Ruska se dováží i vyváží? Jsme za šašky.“ Zaznělo v uzavřené společnosti

S tím souvisí i pivovarník a hospodský Petr Macháček, který na náměstí Svobody už drahnou dobu vaří v minipivovaru Starokladno pěnivý mok. „Noční život tady velice upadl, lidé se chodí bavit jen minimálně,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz situaci Macháček. „Ekonomicky ale pokles zájmu o noční život není vidět, protože pivo teče z trubek vesele přes den.“ Ovšem cena zdejší desítky neohrozí ty velké nadnárodní pivovary s europivem. O dvanátce nemluvě.

Pivo s fantazií

Ještě, že jsou lidi chytlaví. V době covidu se tu točila značka covid 19-24, nyní zas je velmi populární „Rudá záře nad Kladnem“. Šéf pivovaru si prostě rád hraje se slovíčky. To by ve velké hospodě, kterou dotuje nějaký pivní gigant, „nedal“. Ale možná je to v nostalgii. Ve zdejším kuřáckém klubu, který je podle regulí označen jako soukromý a uzavřený pro členy, se stále ještě dá vidět kombinaci cigarety a půllitru. „To by mělo být zaneseno do Knihy kuriozit a rekordů,“ halasí pan Josef, který je nejen štamgast, ale samozřejmě také člen uzavřené společnosti. „Nemusíme mrznout venku. Je to prostě retro. Takové by mělo být v každém větším městě...“

Samotná hospoda není klasická restaurace, ale pivnice. Žádná jídla si tu nedáte, ale levné pivčo za třicet nebo čtyřicet korun „za velké“ ano. Konkrétně – velká desítka tu stojí 31,50 a „dvanda“ 34,50. Pivo se samozřejmě vaří z českého chmele. „Žádná Čína, Nový Zéland nebo Německo. Vždyť máme výborné druhy,“ chválí naše české chmelařství Macháček. „Bylo a je to kategorie, na kterou musíme být moc hrdí. V dnešní době se na chmelnice dostává kategorie pěstitelů s velkým P. A hlavně, jsou to srdcaři, kteří přináší na chmelový trh velkou řadu novinek,“ informuje optimisticky Macháček.

Politika u piva

„Generál“ Motola se rád zviditelňoval jako přední zástupce ČSSD. V médiích byl každou chvíli. „To se tam nacpal, nebo něco platil?“ pouští uzdu fantazie pan Ludvík, jehož jmenovec odešel v doprovodu policejních vyšetřovatelů v „klepetech“.

“Radši si dáme černého havíře, naše tmavé pivo!“ hlásí další štamgast, sedící poblíže toalety, aby to prý neměl moc daleko.

A co USA? I tady je jeden názor z mnoha: „Americký prezident ještě Evropě a světu ukáže, jak to je s americkým pojetím demokracie.“ A sankce proti Ruské federaci? „Myšlenka, kterou obejde každý středoškolák. Do Ruska se dováží a z Ruska vyváží bez ohledu na sankce. A pár zemí včetně nás si hraje na užitečné idioty a zcela v poklidu jsme uvolnili trhy ostatním. Třeba se z Prahy do Moskvy nelétá. Bububu!!! Ale lítá se prý z Vídně, a když už tedy nevíte jak, tak turecké aerolinie vás vysadí v tom zapovězeném Rusku. Takže k čemu to všechno vlastně je: Platíme víc za energie, aby se napapaly přisáté zahraniční firmy, které se nám vysmívají, ale na pohled plácají po zádech. I když koutky v ústech maj zdvižený. Jsme za šašky!“ To hodnotí onen štamgast, od kterého byste něco takového nečekali. Inu, nepodceňovat!

Kladno, to není to město

Město přitom vůbec nekypí životem. Naopak. Nejvíce aut, které projíždějí kolem, jsou vozy státní nebo městské policie. Ty soutěží s počtem poloprázdných autobusů, které jezdí sem a tam a „vozí vzduch“. Změní se to někdy? „Obávám se, že jen k horšímu,“ říká pivovarník Macháček. „Lidé mají čím dál víc hluboko do kapsy. Kdo prosperuje, tak jsou jen večerky a kebaby. Jako kdyby národním jídlem byla pizza a turecký chléb, připravovaný Kurdy nebo Bulhary.“

„Jojo, kde je doba gothajského nebo ještě dříve českého salámu s octem a cibulí. Dnes si sice někde můžete koupit utopence, ale ten pod třicet korun nejde, a to je ještě láce,“ rozpovídá se další návštěvník hospůdky. „Párek v rohlíku už neseženete pod třicet korun a sekačku v housce jakbysmet. Vařit si už taky nemá cenu, chodit do restaurací už vůbec ne, tak si prostě něco jen tak zakousnout a dorazit se naším tekutým chlebem,“ mrká muž a už se dívá na dno sklenice.

Kazisvěti

„Jsou to kazisvěti!“ vykřikne další místní štamgast. „Dřív jsme to vymakali v dole nebo ve fabrice. Teď už jsme na důchodě, tak se můžeme krotit. O něco víc než trochu lepší jsou na tom ti, co je platí sociálka. „To byla panečku posilovna! To dneska ti kostitřasové neznají,“ konstatuje muž, který má ruce jako lopaty. „Celej život jsem dělal na tenhle zamr….ej stát a dneska mne každej chce vyfakovat!“

Kdo zůstane, prohraje

Frustrovaných lidí přibývá. Je to ostatně vidět i ve vztahu třeba k veřejnému majetku. Ale také i v domácím násilí, o kterém se raději moc nemluví. Kdo uteče (do Prahy do práce), vyhraje. A ten, kdo přijede z Prahy, je už takový prý trochu se zdviženým nosánkem, kterému „černé Kladno“ moc nevoní a tak co by se potulovat po večerních ulicích. Začíná pohrdat okolím, svými sousedy, známými a bývalými přáteli.

Zakladatelé hutí by se asi divili. Stejně jako uhlobaroni a další. A tak se nedivme dalším názvům piva ze starokladenského pivovárku, jako je „Hasič“ nebo „Ležák starosty Pavla“ či „Tavič“. Jestlipak ještě toto něco říká těm mladším, kteří již nepamatují znak Poldovky a poslouchají vyprávění svých prarodičů „jedním uchem tam a druhým ven“.