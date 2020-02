„Se ctí stůjme za Ortelem, snad si huby nenamelem.“ Fanoušci po zákazu kapely přitvrdili. Navrhli odvetu

„Sluníčkářské vedení Krabčic svým nebohým obyvatelům uřízlo ostudu,“ zní reakce na ústupek obce pod Řípem, kde zrušili koncert kapele Ortel. Mnozí jdou ještě dál: „Určovat lidem, jakou muziku mají poslouchat? To už tu bylo před 1989.“ Nechybí přirovnání ke komisím „za komančů“. „Mělo tedy cenu cinkat?“ mnoho lidí se ptá, jestli se režim vlastně vůbec změnil. Došlo i na zakazovaného Kryla. Dva protichůdné tábory do kauzy namontovaly i Bangu, Mináře a 82letý stařík se vyjádřil, že zažil hodně, ale názor xenofobky ho pěkně „se*e“. To nečetl tu o „výškrabu z žumpy, který nebude prznit Říp“ a „fašounské s*ačce na pouti“…

Jak jsme již informovali, kapele Ortel bylo zrušeno vystoupení na tradiční řípské pouti. Starosta Krabčic rozhodnutí zdůvodnil, že chtěli dát prostor dalším interpretům. „Sešli jsme se v rámci výboru se zastupiteli a shodli se na tom, že letos Ortel na řípské pouti nebude. Byly dva názorové proudy, jeden za setrvání, jeden za kompletní změnu programu. Názory se nerozcházely kvůli politice, ale proto, že Ortel už tam vystupuje často. Program se vždycky vybírá podle hlavních kritérií, těmi jsou finanční dostupnost, popularita interpreta a přínos pro samotnou řípskou pouť,“ pravil.

Adam Mišík, bolševický ksindl?

Za odsuzování Ortelu už je na pranýři například zpěvák Adam Mišík, který loni kvůli nim svou účast odřekl. „Radikální islamismus, nacismus nebo komunismus jsou pro mě v podstatě stejná věc v různých obalech. Svoje vystoupení jsem zrušil, jelikož jsem nechtěl sdílet pódium s kapelou Ortel, jejíž frontman působil v neonacistické kapele Conflict 88. Její jasně rasistické a antisemitské písně zpíval ještě donedávna. Extremismus v jakékoliv formě je pro mě nepřípustný, například kvůli historii mé rodiny v souvislosti s minulým režimem, a mohl bych citovat spoustu dalších příkladů z mého okolí,“ řekl Mišík.

Na facebookové stránce jeho otce Vladimíra Mišíka se nyní objevilo pár vyjádření, podle kterých se Mišíkovo chování vůči jiným zpěvákům některým fanouškům nezamlouvá. „Synek je bolševickej ksindl,“ napsal o něm na timeline v neděli Pavel Hornát. Dnes se u komentáře objevila poznámka Pražáka Miroslava Mařence: „Stejný komouš jako ti, kteří tátu v roce 1981 zakázali.“

Stránka Krabčic: Máte ostudu, nebozí obyvatelé

Informace o zrušení koncertu se objevila i na neoficiální stránce obce Krabčice, která řípskou pouť organizuje. Čtyři z dvaceti „lajků“ jsou super, na což reagoval Jakub Němec: „Nechápu, co je na tom super. Ortel je skupina, která má pravdivé a skvělé písně.“ „No, kavárensko-sluníčkářské vedení Krabčic teda svým nebohým obyvatelům uřízlo ostudu. Jaksepatří. Jen co je pravda,“ podotkl směrem k rozhodnutí Milan Blaha. Oficiální internetová stránka nesděluje nic.

Zato na fanouškovské stránce Ortelu už informaci okomentovalo zhruba 1 200 lidí. Skupina tam v únoru dala stručnou aktualitu: „CD DIKTÁTOR sklízí své ovoce... Letošní vystoupení na Řípské pouti nám bylo dnes zrušeno.“

Mezi nejrelevantnějšími komentáři se objevuje například od Renaty Matýskové z Liblice: „Hrozně mě to mrzí, celá rodina jsme se moc těšili. Začali jsme jezdit na řípskou pouť jen kvůli Ortelu, už 3x po sobě jsme tam byli. Myslím, že stovky lidí jely v neděli na řípskou hlavně kvůli Ortelu. Bude menší návštěvnost, víc než o polovinu a dobře jim tak...“

Také Josef Šimon to vidí jako úspěch nového alba: „Je vidět, že Diktátor šlápl do vosího hnízda a potrefená husa se ozvala. To znamená, že Diktátor se povedl.“ To samozřejmě nemohl přejít mlčky od obyvatel s protinázorem, například Jiří Schlesinger uvedl, že to klidně může znamenat, „že to prostě pořadatele nezajímá a že nechtějí spojovat pouť s kapelou a fandama nácků“.

Odpůrci už jsou s „nácky“ nudní. I zubní doktorka na ně chodí!

Na poslední slovo jsou příznivci kapely už hodně hákliví, jak se objevilo v mnoha postojích. Adéla Novotná z Ostravy napsala: „Nechcete už konečně, vy, odpůrci Ortelu, vymyslet něco jiného než pořád dokola mlít jak kolovrátek o náccích a hajlování? Už jste s tím fakt trapní a je to ohrané. Na koncerty Ortelu chodí v pohodě lidi všech generací, od dětí až po sedmdesátníky, lidi různých profesí, studenti, hasiči, nedávno jsem na koncertě Ortelu potkala svou zubní paní doktorku... O co se snažíte? Určovat lidem, jakou muziku mají poslouchat, kam mají a nemají chodit? To už tu bylo před 1989, rádi byste vrátili tyhlety manýry, jo?“

Jakub Mynařík uvedl, že slyšel jenom jeden song a už ten má nacistickej nádech. „‚Nechci multikulti svět‘“, prosím vás, můžete mi teda objasnit, co to asi znamená? Jako je to docela explicitní výrok, podle kterého Ortel nechce svět, kde žije více ras, kultur. Jak toho asi dosáhnout, aby na světě byla jen bílá, slovanská rasa? Cca 80–90 let zpátky by se mohl přiučit.“ Adéla Novotná i na toto reagovala, a to ironicky: „‚Můžete mi tedy objasnit, co znamenají ta slova v té vaší písni?‘ Ty jo, takhle nějak si představuju, že fungovaly ty kulturní komise za komančů, co k nim chodily kapely na tzv. přehrávky. To právě bylo před 1989 a koukám, že to někteří chtějí takhle mít i dnes. Pokud se nějaké skupině svazáků nezazdá text v songu, tak by tu kapelu nejraději zakázali, zrušili jim koncerty, že?“

A druhý tábor: Výškrab z žumpy nebude prznit Říp

Zcela opačně vidí „vyčlenění“ Ortelu z programu Tomáš Poruba:

„To je naprosto v pořádku, že tenhle výškrab z žumpy a jejich fanoušci nebudou prznit místo, jako je Říp. Stačila ta asociální hovada, co tam provozovala hospodu. Smrad, hnusné pivo, všude vajgly a všechno máčené v oleji. Samozřejmě v tomhle hnusu nechyběla česká vlajka a plakáty Ortelu nabité hřebíkama na stromech... Konečně to dnes, s novými provozními, vypadá na důstojné místo k návštěvě. Všechny místní nasrance srdečně podporuju v rozhodnutí se z trucu nezúčastnit. Nakonec by se mohla sejít fajn společnost.“

Kryl rotuje v hrobě

Hned na několika místech čtenáři zamontovali do kauzy i písničkáře Karla Kryla.

„To je tak ubohé, zakazovat koncerty. Kryla taky zakazovali, a stejně většina národa zpívala jeho písně a zná je stále. Totéž Ortel je v duších lidí a zákazy nejsou k ničemu,“ je přesvědčena Jana Pražanová. U některých těžce narazila: „Tak to si děláte asi prdel, srovnávat Kryla s fašistama... Fuj,“ neudržela se slovně Barbora Jurníčková.

Miluška Malá vzkázala: „Tak se zaposlouchejte do češtiny jiných interpretů. Víte, kdyby pan Kryl žil, tak bude skupině ORTEL fandit... každá doba má své – minule to byl Kryl, dneska je to ORTEL. Podle Davida Peterky dneska Kryl rotuje v hrobě, když s ním srovnávají Ortela, protože „Ortel na rozdíl od něj neumí zpívat a skládá básničky na úrovni školáka. A to nemluvím o tom, že Kryl musel žít v exilu, kdežto Ortel vesele pořádá koncerty a prodává svůj merch a jako správný utiskovaný jedinec si pořídil hummer, dům, jezdí závodit na motorce...“

Následně pak ještě dopsal. „Fakt si nemyslím, že je disident někdo, kdo kasíruje sociální dávky svých fanoušků a koupí si za to hummera. A jeho demenci (nebo spíše jeho fanoušků) ještě podtrhují levičácké texty o ublížených dělníčcích a nespravedlivém kapitalistickém systému.“

A povzdech nad tím, zda mělo smysl brát ty svazky klíčů do rukou: „V demokratické době, kdy se pro to cinkalo, přicházejí opět zákazy a cenzury... Mělo tedy cenu cinkat? No, jistě že ne. Připomenutí své hrdosti, úcty, pokory a vlastenectví je dnes bohužel pomalu trestné... je to ostuda zaprodání a hanba...,“ vyjádřil se ve vzrušené debatě uživatel jménem Milan Delikatez Lupic.

Starosta Krabčic byl dnes na městském telefonním čísle nedostupný. K jednotlivým výrokům, které jej obviňují z předrežimních způsobů a komunistických „komisí“, se tedy nemohl vyjádřit.

Podobné názory, které překvapivě stejně porovnávají aktuální případ z předrevolučními manýry, se objevují na různých místech. I na stránce Krabčic zaznívá od Lenky Laudové: „Také jsme si doma poslouchali Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, Kryla... Ta doba zas nastává...“

Místní: Nezavděčíme se žádné straně

Roztrpčenost místních obyvatel vyjádřila Zdena Studená Barcalová: „Je mi smutno z toho, co se tady píše. Já osobně mám Ortel ráda, a přece že letos nebude na Řípu, ho nepřestanu poslouchat! Když Ortel pozvali poprvé, plno lidí naši obec odsuzovalo a dnes ji zase odsuzujete vy. Je opravdu těžké se zavděčit. (…) Nevím, zda naši pouť navštěvujete pravidelně, ale každý rok se interpreti mění – vždy tomu tak bylo. Aby si každá skupina lidí našla to své hudební vyžití. Tak proč v tom hledat něco víc. A určitě můžete podat dotaz panu starostovi, proč Ortel nevystupuje.

Na jiném místě Jitka Hrušková z Litoměřic poznamenala: „Vloni se jim to nepovedlo, a letos bohužel ano. Každého by zajímalo, jaký je důvod zrušení koncertu, ale to se asi těžko dozvíme, a když tak nějaký důvod si najdou. A jak tu napsala jedna paní, když nemůže Ortel vystoupit na Řípu, tak proč by nemohl být koncert pod – přece se nedáme a Tomáše také ne, jak řekl Tomáš na novém CD Šašek a král.“ Za svůj celkem smířlivý tón se dočkala reakce od Olivera Fišky: „Se ani nedivím, taky bych si nenechal hrát takovou fašounskou sračku na pouti…“

Šimon Koníček z Prahy fandí Ortelu z nečekaného důvodu: „Panu Hnídkovi se velmi úspěšně podařilo vyhodnotit, co chce plebs slyšet, a i přes nulové hudební nadání dokázal prorazit.“

Minář, Banga… a nečekaný návrh na závěr

Některá diskusní vlákna vygradovala až v obecnou kritiku společnosti: „Kde je ta slušná společnost? Je to snad Novotný, nebo Hřib, či snad Minář, trhající beztrestně naši Ústavu?“ tázala se Jitka Zapletalová Vašková v reakci na jednu z kritiček Ortelu. „Nechte ji, ať raději poslouchá Bangu,“ zastala se snaživé obhájkyně Marcela Tichá. Odsuzující výpady proti Ortelu se nelíbily ani opravdu stařičkému fanouškovi: „Třeba umíte číst a třeba si přečtete, o čem Ortel zpívá – není to nic jiného než pravda. Je mi 82, zažil jsem toho dost, ale váš názor mne ser...“

Mostečan Jan Novák chtěl odvrátit kritiku Hnídkových textů tím, že zmínil jeho velkého odpůrce: „Banga má ty texty taky plné hlubokých myšlenek. Hele lidi, když byl mladej, dělal chyby a doteď mu to lidi, kteří hlásají lásku a toleranci, nemůžou odpustit. A jejich jediný argument je, že Hnídek je nácek a hajluje. Jiný argument jejich hlavičky nevymyslí.“

„Tvl, to, že Hnídek je nácek, je jediný argument, kterej je třeba...“ reagoval Pavel Beidyk.

Jan Novák z Mostu nakonec přišel s návrhem. „Co kdybychom se tam sešli s českými vlajkami. V tričkách Ortelu, udělali si výšlap na Říp a zazpívali Tomášovy písničky, aby ta košťata pochopila, že nás neumlčí?“ Zda k realizaci dojde, není z další bouřlivé diskuse možné poznat.

Oficiální facebooková stránka každoroční akce zatím o letošním ročníku mlčí. Je zde ale možné zahlédnout diskusi z loňska, kdy Ortel ještě na dubnové události vystupoval. Už tehdy se lidé dohadovali, zda tam patří, a že právě kvůli nim nechtějí platit vstupné.

Dva dny po zákazu textař a básník Pavel Volodkovič zveřejnil text s názvem HORA ŘÍP, ORTEL S NÁMI:

Jen Ti slušní národ dělí,

Ortel Zemi nerozdělí,

jen Ti slušní rádi ticho,

tučné platy, plné břicho...

Se ctí stůjme za Ortelem,

snad si huby nenamelem,

k němu tíhnout, věř je radno

nebo klesneš v Zemi na dno...

Na Řípu jen vlajka vlála,

srdce Čechů s úctou plála,

děti, matky, staří, mladí,

s Ortelem jdou a to vadí...

Co se nezdá oným lidem,

že se pravda říká s klidem,

oči národ nezavírá,

co se děje, jenom zírá...

Úsměvná jsou slušných gesta,

Ortel chtějí vsi a města,

držet ústa národ musí,

většině se toto hnusí...

Se ctí stůjme za Ortelem,

snad si huby nenamelem,

k němu tíhnout, věř je radno

nebo klesneš v Zemi na dno...

V oblibě jsou statistiky,

Zlatý slavík s mnoha triky,

všichni mlčet nedovedou,

Ortel ctí a nepodvedou...

Obec Krabčice leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem v oblasti úrodné Polabské nížiny pod úpatím hory Říp, která je národní kulturní památkou.

