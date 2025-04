„Šedivé, závistivé nuly.“ Zeman vystoupil proti mocným

Miloš Zeman zahájil své vystoupení na prvním ročníku Školy sociální demokracie na Bratislavském hradě osobním vzkazem premiérovi Slovenské republiky Robertu Ficovi. Ten se měl akce zúčastnit a přednést úvodní slovo, kvůli zdravotní indispozici však na místě chyběl.

Zeman mu na úvod popřál brzké uzdravení, Ve svém projevu premiéra označil familiárním oslovením „Robo“, čímž zdůraznil jejich blízký osobní vztah.

Úpadek sociální demokracie je důsledkem absence výrazných osobností

Ve svém vystoupení se Miloš Zeman zaměřil také na stav současné sociální demokracie v Evropě. S ohledem na svou dlouholetou politickou zkušenost srovnal dnešní situaci s obdobím, kdy byly sociálnědemokratické strany dominantní silou v evropské politice. „Pokud jde o toto téma, je neradostné. Jako člověk, kterému je 80 let, jsem měl možnost zažít dobu, kdy sociální demokracie vládla ve většině evropských zemí. Ve Francii to byl Mitterrand, v Anglii to byl Tony Blair, v Německu to byl ať už Willy Brandt nebo Gerd Schröder. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.“

Současný stav podle něj tak optimistický není: „Jestli se podívám na současnou situaci, není zdaleka tak radostná. Mohli bychom se tvářit, že se nic neděje, anebo bychom mohli přemýšlet o příčinách této situace.“

Zeman vyzval k reflexi příčin úpadku, přičemž nabídl svůj názor: „Aniž bych vám vnucoval své vlastní mínění, tvrdím, že hlavní příčinou úpadku sociální demokracie ve světě – a američtí demokraté jsou konec konců také sociální demokraté – je nedostatek skutečně výrazných osobností,“ pokračoval.

Politika je džungle, ne asfaltová pěšinka. Potřebujeme odvážné osobnosti

Zeman varoval před tím, že politika přestává být atraktivní životní dráhou, zejména pro silné a výrazné osobnosti. V hedonistické společnosti, která nabízí široké možnosti seberealizace, se podle něj politické povolání jeví jako čím dál méně lákavé. „Zdá se, že v hedonistické společnosti, která nabízí dostatek jiných příležitostí – včetně byznysu, umění a dokonce i médií – je osud politika považován za poněkud rizikovou profesi,“ uvedl prezident.

Přirovnal ji k životu v extrémních podmínkách: „Je to profese člověka, který se pohybuje buď v džunglích, zatímco jiné profese si vybraly park. Je to profese člověka, který kráčí minovým polem, zatímco jiní mají umetenou a někdy i asfaltovou pěšinku,“ popsala Zeman.

Politika je dle jeho slov spojena s vysokými riziky – nejen s rizikem trestního stíhání, ale i s hrozbou zapomnění: „Je to tedy profese přinášející poměrně výrazné riziko, včetně rizika toho, že skončíte ve vězení, ale daleko horší je riziko zapomenutí,“ dodal a vyzval k podpoře výrazných osobností: „Moje velmi jednoduchá výzva spočívá v tom, abychom v naší práci hledali a podporovali osobnosti, které mají odvahu a ochotu nést ono břímě a prosazovat se často nonkonformním a provokativním způsobem.“

Skutečná sociální demokracie musí být konkrétní, ne jen hra se slovy

Ve svém projevu se Miloš Zeman dále zaměřil na základní hodnotu sociální demokracie – solidaritu. Varoval však před tím, že tato hodnota se často vytrácí do prázdných frází a ztrácí svůj konkrétní a praktický význam. „My všichni víme, že sociální demokracie přináší poselství solidarity, mezilidské solidarity. A dokážeme toto poselství rozmělnit do celé řady nic neříkajících frází,“ poukázal.

V tomto kontextu vyzval k tomu, aby sociální demokracie byla nositelem konkrétní pomoci tam, kde je skutečně třeba: „Není to aktivní solidarita, není to ochota pomoci konkrétním lidem v konkrétní nouzi. Ať je to nouze zdravotní, nouze materiální, nebo jakákoliv jiná nouze. Toto už není sociální demokracie, to je pouze hra na sociální demokracii.“

K tomu připomněl i příklad z opačné strany politického spektra: „Abych nebyl vůči pravicovým politikům příliš kritický, vzpomeňte si na heslo Ronalda Reagana o soucitném konzervatismu. Čili dokonce i u trošku vzdálenějších a trošku úspěšnějších pravičáků najdeme slovo soucit. Tím spíše bychom něco takového měli najít i u sociálních demokratů,“ zdůraznil.

V politice je nezanedbatelné procento blbců bez schopností

Miloš Zeman ostře kritizoval vnitřní poměry v politických stranách, včetně těch sociálně demokratických. Upozornil na fenomén lidí bez reálných schopností, kteří se ve stranické politice ucházejí o mocenské pozice. „V politice, v jakékoliv politické straně, se diskutuje nezanedbatelné procento blbců. To nejsou lidé, kteří jsou ctižádostiví. Jsou to lidé, jejichž ctižádost není podložena jejich reálnými schopnostmi,“ uvedl.

Poznávacím znakem blbců je, že brání vzestupu schopnějších: „Jsou to jaderní fyzici, kteří se vydávají za Alberta Einsteina, ale nevědí ani, co znamená e=mc2,“ uvedl s tím, že tito lidé vyznačují snahou eliminovat každého, kdo by mohl představovat ohrožení jejich pozice: „Jejich poznávacím znakem je úsilí zabránit druhým ve vzestupu. Jejich jediným cílem je dostat se na co nejvíce volitelné místo na kandidátce a zašlapat všechny, kdo by mohli představovat konkurenci.“

Tito jedinci pode něj nejsou schopni se obklopit týmem rovnocenných spolupracovníků. Chtějí buď sluhy, nebo nepřátele – a nic mezi tím.

Politiku ničí šedivé, závistivé a hysterické nuly

Následně pokračoval ve své kritice vnitrostranických poměrů a rozšířil ji na celý politický systém. Zdůraznil, že problém nevýrazných a škodlivých postav není omezen pouze na jednu politickou stranu. „Tato kategorie se bohužel nevymyká žádné politické straně ani sociální demokracii. Je to kategorie šedivých, nezáživných, zakomplexovaných, závistivých a hysterických nul.“

Podle Zemana je však důležité tyto osoby nenechat ovlivňovat směřování politiky: „A bohužel politický život nás nutí k tomu, abychom tyto nuly vnímali, i když si myslím, že rozumnější je jejich ignorace a abychom s nimi v případě potřeby bojovali,“ poznamenal prezident.

Šance na mír existuje. Válku může zastavit Trump, EU selhává

V rámci hlavního tématu školy Mír a bezpečnost v Evropě se Zeman zaměřil na rusko-ukrajinský konflikt, který podle něj tvoří jádro evropské bezpečnostní krize. Uvedl, že sdílí pohledy jak těch, kteří označují Rusko za agresora, tak těch, kteří volají po rychlém ukončení války kvůli rostoucím lidským obětem. Oba přístupy považuje za slučitelné a vyzývá k realistickému řešení konfliktu.

„Snažíme se tady, a myslím si, že to je i úsilí Donalda Trumpa, zastavit tuto válku na existujících frontových liniích. Dělejme z nich linie demarkační a jednejme nejdříve o příměří a teprve potom o míru,“ dodal Miloše Zeman,

A přidal ostře formulovanou kritiku Evropské unie: „Téma, které jste vybrali, zní mír a bezpečnost v Evropě. Je tedy logické, když se zeptáme, jakou úlohu v tomto konfliktu hraje Evropská unie. Moje odpověď zní, že nulovou. Něco jiného je předstíraná aktivita a něco jiného je reálná aktivita,“ konstatoval směrem k Evropské unii.

„Evropská unie i Evropská komise mi připomíná hejno poplašených slepic, mezi něž byl hozen kámen. Slepice se nejdříve rozběhnou, pak se opět seběhnou v nějakém rohu svého kurníku a tam uspořádají summit,“ uvedl Zeman a ironicky dodal: „Evropská unie uspořádala už několik summitů, výsledek, když budu lichotivý, je to čistá nula. I když uznávám, že v politice existují záporná čísla.“

Proto označil za jediného skutečného aktéra amerického prezidenta: „Z toho vyplývá, že jediný skutečný aktér, ať se nám to líbí nebo ne, v řešení tohoto konfliktu je poněkud svérázný americký prezident Donald Trump, který se snaží obě strany přivést k jednacímu stolu tím, že jim vyhrožuje. A toto vydírání, business-like přístup, může být v některých případech dokonce cenné,“ upozornil.

Na závěr svého vystoupení Miloš Zeman vyzval k podpoře americké mírové iniciativy a ostře se vymezil vůči evropským zemím, které podle něj pouze bezobsažně mluví, aniž by přinášely skutečná řešení. „Podporujme tedy americkou iniciativu z toho prostého důvodu, že je to jediná mírová iniciativa. Všechno ostatní až dosud bohužel z evropské strany bylo jenom bohapusté žvanění.“

Vyjádřil sympatie zemím, které si uchovaly střízlivý pohled a lidské hodnoty: „Myslím si, že bychom měli vyjádřit sympatie zemím, v tomto případě Slovensku, které se nenechaly strhnout obecnou hysterií a které zdůrazňují ono lidské hledisko. Hledisko lidských životů.“

„Tím jako duha nad vodami se klene závěrečná věta mého vystoupení. Protože lidské hledisko, hledisko solidarity, hledisko soucitu, je firemní značka sociálně demokratické myšlenky, byť náhodou reprezentované Donaldem Trumpem, které přivedou konflikt na Ukrajině ke konci,“ řekl Miloš Zeman,

Nechyběl ani typický zemanovský bonmot: „Doufám, že jsem urazil pokud možno všechny, kdo se zabývají problematikou Evropské unie. Pokud ne, prosím o prominutí,“ zakončil prezident.