„Šikanují mi syna, ředitelka to neřeší.“ Pražský rodič ve sporu se školou. Ta tvrdí: Vše v pořádku

„Dávám jim to nejcennější, co mám. Když přijdu o byt nebo auto, tak na to znovu vydělám. Ale jim posílám každý den svého syna.“ Tak mluví pan Alexandr Svačina o Základní a mateřské škole Barrandov, která se nachází na Chaplinově náměstí v Praze 5. Živnostník, který je po odchodu své ženy z manželství samoživitelem, tvrdí, že jeho syn je dlouhodobě terčem šikany. Se svým příběhem se obrátil na ParlamentníListy.cz.

Šikanu svého syna Matyáše, žáka třetího ročníku, začal pan Svačina řešit koncem loňského roku. Trápit ho měli o rok starší spolužáci. „Bili ho, naháněli ho po škole, strkali mu hlavu do sněhu. Učitelky slyšely ,hele Svačina, jdeme na něj‘,“ přibližuje.

Jednání s výchovnou poradkyní školy ho neuspokojilo. „S dotyčnými hochy měl být veden výchovný pohovor. Mělo se také zamezit tomu, aby se s nimi potkával na hřišti, kam měl chodit v jiné dny než oni. Zarazilo mě však, že výchovná poradkyně se místo řešení problému začala vyptávat na Matyáše. Jako kdyby vinu kladla jemu,“ vzpomíná a dodává, že syn nakonec přiznal delší trvání šikany. „Trvá to už od jara, ale on to nechtěl hlásit. Prý si myslel, že je normální, že ho bijí, když zlobí, což je pozůstatek po přístupu učitelky z první třídy,“ líčí rodič.

Jednou si dle svých slov svého zbitého syna musel ve škole sám vyzvednout. „V minulém roce na jaře, když za paní třídní učitelku suplovala jiná kolegyně, Matyáše skopal žák ukrajinské národnosti. Přes synovy stížnosti na bolesti břicha mu nebylo poskytnuto ošetření, a já jsem se musel uvolnit ze zaměstnání. Následně po vyšetření synovou lékařkou jsme byli odesláni do Thomayerovy nemocnice v Krči pro podezření z natržené sleziny, které se naštěstí nepotvrdilo,“ popsal Svačina.

U jednoho z dalších incidentů byla poblíž i současná třídní učitelka jeho potomka. „Paní učitelka mi potvrdila, že čtvrťáci mají zvláštní druh zábavy. Útočí ve skupině na mladšího a když se ten brání, dostane poznámku on, protože starší si navzájem vše dosvědčí,“ nastiňuje.

Z neřešení šikany svého syna viní zejména ředitelku školy Veroniku Urban Volfovou, s níž několikrát jednal. Ředitelka při jednání měla zneužít jeho rodinné situace. „Rozváděl jsem se a ze dne na den jsem zůstal sám se synem. V komunikaci s manželkou mě zastupoval Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). A paní ředitelka při schůzce argumentovala se smyslu ‚Pozor, pana Svačinu řeší OSPOD!‘,“ popisuje. „Tato informace má pravděpodobně jen dehonestovat mě, nemá nic společného se šikanou ve škole. S OSPODem jsem v kontaktu z mého rozhodnutí, protože mi pomáhali při rozvodu, a ještě před ním, když byla matka dlouhodobě hospitalizována,“ soudí.

Ředitelka dokázala přesvědčit školní inspekci, kterou otec oslovil, že na škole přijala dostatečná opatření pro zamezení rizikového chování, například zmíněný režim „nepotkávání se“ Matyáše a starších spolužáků. Pan Svačina však tvrdí, že to nebylo dodrženo a obviňuje ředitelku z toho, že ve vyjádření pro inspekci fabulovala.

S přístupem vedení školy je ostatně nespokojen už delší dobu. „V první třídě dostal třídní učitelku, která mu před všemi řekla ‚hajzle‘. Svým rodičům to dosvědčily i další děti. Paní ředitelka to smetla ze stolu s tím, že učitelka to popírá, a dětem se nedá věřit,“ vzpomíná.

Věc nemíní nechat usnout. „Ve školním roce 2022/23 odešlo ze školy dle mých informací 23 pedagogických pracovníků. To jen pro ilustraci tamních poměrů. A jsem ve spojení s dalšími rodiči, kteří mají také zkušenosti se šikanou svých dětí a následnou bagatelizací ze strany školy. Jen se bojí ozvat,“ upozorňuje rodič.

Parlamentní Listy.cz s žádostí o komentář oslovily ředitelku školy Veroniku Urban Volfovou.

Ta popírá, že by stížnosti Alexandra Svačiny neřešila. „Při vyhodnocení a řešení šikany škola postupovala obvyklým, standardním způsobem dle doporučení (pokynu) MŠMT pro řešení této problematiky. Příslušná pracovnice školního poradenského pracoviště situaci dle tohoto pokynu vyhodnotila, následně škola přijala příslušná opatření. O opatřeních i způsobu řešení šikany byl zákonný zástupce informován. Syn p. Svačiny nebyl označen za agresora. Stížnost na postup školy podal otec i k ČŠI, která postup školy prošetřila. Přijatá opatření školy byla zjevně adekvátní a účinná, dokladem je, že po jejich aplikaci již k žádným projevům šikany vůči synovi p. Svačiny nedošlo (od ledna tohoto školního roku do dnešního dne),“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.

Současně komentovala i zmíněný incident, kdy si otec musel na Barrandov jet pro zraněné dítě. „Povinností školy je poskytnout první pomoc na základě vyhodnocení situace (všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v oblasti první pomoci ve školním prostředí), vždy informovat rodiče a úraz evidovat v knize úrazů. V případě nutnosti je přivolána záchranná služba. Situace byla vyhodnocena tak, že volat záchrannou službu nebylo třeba, což se ukázalo jako správné rozhodnutí, jelikož ani zdravotní pracovníci, kteří následně chlapce prohlédli (otec odvedl dle svých slov chlapce na pohotovost), nepotvrdili poranění. (Následná informace otce, p. A. Svačiny.) Škola také splnila svou povinnost a informovala zákonného zástupce, který si syna vyzvedl, a událost byla zapsána do knihy úrazů,“ nepochybuje o správnosti postupu svých podřízených.

A celkově ředitelka nemá pocit, že by ve škole bylo něco v nepořádku. „Ve školním roce 2022/23 odešlo ze školy celkem 13 pedagogů, z toho 3 pedagožky MŠ. Některým nebyla prodloužena smlouva mj. i na základě zpětné vazby rodičů, 2 kolegové odešli mimo školství z existenčních důvodů, dvě kolegyně nastoupily na mateřskou dovolenou. Celkový počet pedagogických pracovníků školy je nyní 112. Toto je situace v pražských školách běžná. V oblasti personalistiky je fluktuace kolem 10 % považována za zdravou pro chod organizace. Počet žáků stále narůstá, i díky vysokému zájmu rodičů, takže výběrových řízení je obvykle vypsán vyšší počet z důvodu navýšení kapacity pedagogického sboru. Kritickou zpětnou vazbu rodičů řešíme podle charakteru stížnosti, stížnosti rodičů nikdy nemají vliv na vztah zaměstnanců školy k žákovi. Zároveň škola disponuje pozitivní zpětnou vazbou od rodičů, ale zvláště si všímáme vysokého zájmu rodičů o školní docházku v naší škole. Bohužel ne všechny žáky můžeme z kapacitních důvodů přijmout,“ napsala redakci Veronika Urban Volfová.

Je Alexandr Svačina spokojen s ředitelčiným zdůvodněním? Bude se syn příští školní rok těšit do své školy více?

„Nejsem spokojen. Paní ředitelka jen opakuje naučené fráze, na konkrétní dotaz není schopna dát stejně konkrétní odpověď, vše potřebuje komunikovat s poradci, kterých přibývá, avšak bez viditelného efektu. Myslím, že pokud nedojde ke změně na jejím postu, nedá se očekávat, že se situace vyřeší. Navíc v jejích vyjádřeních je spousta lží. Zajímá mne, zda zřizovatel už konečně zasáhne, nebo to ‚politicky‘ nechá vyšumět,“ uzavírá.