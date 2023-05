„Styďte se.“ Na Ukrajinku bučeli na tenise, že nepodala ruku. A ještě přidala

Válka na Ukrajině se promítá i do letošního tenisového turnaje French Open. Po nedělním duelu se na Roland Garros napjaté vztahy mezi Ukrajinou a Běloruskem projevily během vítězství běloruské tenistky Aryny Sabalenkové nad ukrajinskou protihráčkou Martou Kosťukovou, jelikož ta běloruské vítězce odmítla podat ruku. Z publika se kvůli gestu Ukrajinky ozval pískot a bučení. „To oni by se měli stydět,“ napomenula poté ukrajinská hráčka diváky.

Britská veřejnoprávní stanice BBC informovala, že ukrajinská tenistka za nepodání ruky Aryně Sabalenkové sklidila pískot, načež diváky následně napomínala, že by se stydět měli oni.



Po porážce v prvním kole French Open od Aryny Sabalenkové ukrajinská 20letá tenistka šla rovnou podat ruku pouze rozhodčímu a pak se rovnou otočila ke své židli a o pět let starší vítěznou běloruskou protihráčku ignorovala.



Publikum na dění na kurtu reagovalo bučením a Sabalenková později zmínila, že si Kosťuková „nezasloužil opustit kurt tímto způsobem“. Publikum však v té chvíli měli o gestu 39. hráčky světa jasno.

Ukrainian tennis player Marta Kostyuk refused to shake hands with Belarusian Arina Sobolenko at the Roland Garros tournament. pic.twitter.com/nfKBDsKWG9 — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2023

Kosťuková se diváky dle BBC za pískot rozhodla napomenout, že by se měli „upřímně stydět“. A odmítnutí podání ruky vítězné protihráčce komentovala v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterou sice napadlo Rusko, ale Bělorusko mu v prvních dnech pomáhalo logisticky a dovolilo vést Moskvě útok na sousední zemi ze svého území. „Chci vidět, jak na to budou lidé reagovat za deset let, až bude po válce. Myslím, že jim nebude úplně příjemné, co udělali,“ pustila se do diváků.

Sabalenkovou úvodní bučení zaskočilo, myslela si, že je namířeno proti ní, a pak si uvědomila, že je namířeno proti Kosťukové, když publikum při odchodu Ukrajinky z kurtu opět bučelo. „Byl to velmi těžký zápas, těžký po emoční stránce,“ komentovala pak během rozhovoru na kurtu a podotkla, že byla zprvu zaražená, ale nakonec si uvědomila, že diváci nebučí na ni.



Sama Sabalenková se přitom již dříve jasně ohradila proti ruskému útoku na Ukrajinu a jasně řekla, že válku „nikdo nepodporuje“, přičemž před zápasem podotkla, že chápe, pokud k Kosťuková cítí nenávist za to, co se děje v její zemi. „Není to moje věc, víte. Jestli mě nenávidí, tak dobře. S tím nic nenadělám… Budou lidé, kteří mě milují, budou lidé, kteří mě nenávidí. Pokud mě nenávidí, nic takového k ní necítím,“ odmítla v pátek v Paříži během rozhovoru pro BBC, že by měla chuť ukrajinské tenistce případné negativní emoce vyčítat. Zopakovala též, že pokud by to bylo v jejích silách, tak by válku zastavila.

Že bude 20letá Ukrajinka reagovat na běloruskou tenistku nepříliš přátelsky, se očekávalo, jelikož si odmítla podat ruku již v na loňském US Open s Běloruskou Viktorií Azarenkovou.



Na pozápasové tiskové konferenci pak Sabalenková tvrdila, že by se neměla zodpovědnost za válku snášet na sportovce. Dle ní běloruští ani ruští sportovci válku nepodporují. „Samozřejmě, že válku nepodporujeme. Kdybychom mohli válku nějak ovlivnit, kdybychom ji mohli zastavit, udělali bychom to. Ale bohužel to není v našich rukou,“ řekla.



Kosťuková jí však na to posléze vzkázala, že by měla mluvit hlavně sama za sebe. „Myslím, že by měla mluvit především sama za sebe. Pak mluvit o všech ostatních sportovcích, protože já osobně znám sportovce z tenisu, kteří válku podporují,“ vpálila běloruské protihráčce. Tvrdit, že „nikdo“ válku na Ukrajině nepodporuje je dle ní trochu silné prohlášení.

