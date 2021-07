„Tahal jste kačera. Před rokem 89.“ Ondráček a Piráti se zase neměli rádi

Do voleb zbývají tři měsíce a po obhajobě mandátu toužící poslanci nevynechají jedinou příležitost k performanci, kterou by na sebe upoutali pozornost. Tak se může stát, že se debata o technikáliích stavebního zákona zvrhne ve sněmovní přestřelku, kde se citují písňové texty a připomíná historie předrevoluční Národní fronty. V úterý večer měli ve Sněmovně sólo především lidovci a Zdeněk Ondráček z KSČM.

Stavební zákon patří k těm, na kterých si Babišova vláda zakládala nejvíce. Nelichotivá pozice ČR v délce stavebního řízení (kdesi uprostřed druhé stovky zemí na světě) měla být podle vládního návrhu řešena zřízením centrálního stavebního úřadu. Návrh schválila Sněmovna, ale Senát jej jednohlasně odmítl. Proto se úprava vrátila poslancům, kteří v úterý večer senátní veto přehlasovali. Ale kolem toho se děly mimořádně zajímavé věci.

Vášnivá debata propukla už před hlasováním. Senát totiž vládní návrh vyšperkovaný poslaneckými pozměňováky jednohlasně odmítl a podle opozice by Sněmovna měla postoj druhé komory akceptovat a návrh také odmítnout.

A tak za ODS Martin Kupka posměšně citoval novinové titulky z minulého týdne o vládním debaklu v Senátu, Věra Kovářová ze STAN se posmívala tenisovým příměrem, že „vláda dostala kanára“ a lidovec Marek Výborný popsal návrh slovy „destrukce smíšeného modelu veřejné správy, něčeho, co tady funguje od devatenáctého století“.

Poslanci - starostové Jan Birke (ČSSD) a Jan Čižinský (zvolený za KDU- ČSL) se hádali o tom, zda podle současné úpravy má starosta právo „moderovat“ stavební řízení (starosta z Prahy 7 vykládal, že se to běžně děje a je to super, zatímco sociální demokrat nevěřil svým uším, přičemž citoval soudní judikáty, které starostům takové zásahy zakazují).

Piráti si v tématu našli své oblíbené téma korupce, kterou podle nich centralizace stavebního řízení posílí. „Heslo - jedna žádost, jedno razítko a jedno povolení - se tak může v praxi brzo překlopit do: jedna žádost, jedno povolení, jeden úplatek,“ rozčilovali se Piráti.

Lidovec Ondřej Benešík si také našel, jak do debaty pustit svého favorita - evropské dotace. A tak poslancům a občanům vykládal, kolik miliard nám Brusel nabízí a my bychom prý měli brát co nejrychleji, dokud dává, a ne dlouze řešit, jestli dotované projekty mají smysl.

Největší šrumec ale nastal poté, co 104 poslanců senátní veto přehlasovalo. Zatímco předsedající Tomio Okamura chtěl přejít k dalšímu bodu jednání, s faktickou poznámkou obsadil řečniště lidovec Jan Bartošek.

„Tato vláda - a je to především hnutí ANO - se v současné době postavilo proti našim starostům, proti samosprávám, proti tomu, aby fungovaly naše obce. Hnutí ANO se vymezilo vůči starostům a poškodilo samosprávy. To je jasný vzkaz,“ zahromoval.

Nesouhlasné reakce z řad poslaneckého klubu ANO se ještě zvýšily po výstupu šéfa pirátské frakce Jakuba Michálka. „Já jsem se chtěl v rámci té rozpravy doptat na to, jestli by mohl pan kolega Luzar objasnit ten zásadní obrat, ke kterému došlo v KSČM, když v rozpravě dříve uvedl, že KSČM ruší svoji podporu stavebnímu zákonu,“ rýpl si do komunistů, kteří původně pro nový zákon nehlasovali, ale teď jej podpořili.

Komunisté jako hlavní námitku uváděli, že v zákoně není garantováno, že bytový prostor musí mít přímé osvětlení a větrání, což otvírá možnost, že se byty budou budovat ve sklepních prostorách. Nyní však podle Michálka z tohoto požadavku ustoupili. „To, co prošlo v návrhu, to znamená, že je možnost mít sklepní prostory bez přímého slunečního světla, bez přímého větrání, předělávat na byty, považujeme to za absolutně skandální a návrat do středověku,“ rozčiloval se.

Za KSČM vzápětí dorazil k pultíku poslanec Zdeněk Ondráček se slovy, že to Michálkovi vysvětlí, ale není si jist, zda to Pirát pochopí. Následovalo vysvětlení, že zmíněné ustanovení, které komunisté odmítali, proniklo do návrhu až poslaneckou iniciativou ve Sněmovně a následně bylo s ministryní Dostálovou dojednáno, že by se tato otázka měla řešit vyhláškou.

Zdeněk Ondráček pak proslovil přednášku o tom, že v době před rokem 1989, kdy poslanec Michálek „tahal kačera“ byly československé technické normy na světové úrovni a zprzněny byly až za vlády pravice. Michálek se narodil přímo v roce 1989.

Na Ondráčka reagoval další Pirát, Radek Holomčík. „On tady s vtipem sobě vlastním zpochybnil, nebo se snažil zpochybňovat intelekt pana předsedy Michálka. Já jsem se smál, až jsem se za břicho propadal,“ vykládal s vysvětlením, že to myslí jako ironii. On prý získal ve Sněmovně zkušenost, že by se měl zpochybňovat intelekt úplně jiných poslanců.

Ondráček se k mikrofonu ještě jednou vrátil a poznamenal, že příměr o tahání kačera nijak nezpochybňoval intelekt Jakuba Michálka. „Mně se to líbí, že prostě Piráti rozumí všemu, jsou ti nejchytřejší tady a chtěli by tuto republiku řídit,“ dodal sarkasticky. Pak Pirátům poděkoval za školení, už dávno prý zjistil, že nic jiného než školit ostatní neumějí.

Hned po něm přišel k mikrofonu Marian Jurečka. Ten si mezitím vyhledal ve stenozáznamech, co poslanec KSČM Leo Luzar řekl ke stavebnímu zákonu při prvním projednávání. Jeho předčítání doplnili stenografové poznámkou „snaží se napodobovat poslance Luzara“. Imitátorský výkon byl oceněn potleskem poslanců KSČM.

Za stoupajícího hluku v sále Jurečka skončil údery do sněmovního pultu, načež jej vystřídal Leo Luzar. S poznámkou, že místo imitace má raději originál, začal opět vysvětlovat změnu postoje KSČM.

Když to k ničemu nevedlo, přihlásil se o slovo Zdeněk Ondráček a na adresu Mariana Jurečky, známého svými selfíčky z traktoru, citoval z písně skupiny Visací zámek: „Jede traktor, jede do hor, jede orat brambor“.

Po něm nastoupil k pultíku Jurečkův spolustraník Jan Bartošek: „Komunisti co čin, to zločin, co slovo, to lež. A je to prostě tak. Chytli jsme vás při lži. Chytli jsme vás při tom, že jste lhali“. V zákoně se podle něj nezměnila ani čárka, a přesto komunisté změnili stanovisko. „A o tom to všechno je. Lhali jste v minulosti, lžete teď. Vy prostě jiní nebudete,“ skončil Bartošek za potlesku zprava.

Stavební zákon je špatný a po volbách jej musíme změnit. https://t.co/7mOdxqa2tz — Jan Bartošek (@honzabartosek) July 13, 2021

V lidovecké sérii pokračoval Marek Výborný výzvou Zdeňku Ondráčkovi: „Byl bych rád, kdybyste si ty přiblblý poznámky na úkor našeho předsedy nechal od cesty“. Luzarovi vzkázal, že s tou vyhláškou jsou to jenom výmluvy. „Pevná koalice ANO, SPD a KSČM prostě prohlasovala tady ten paskvil, to je celý,“ zhodnotil.

Proud přerušil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik poznámkou k Janu Bartoškovi: „On to musí všechno pan kolega Bartošek asi určitě dobře vědět. To jeho tvrzení o tom - komunisti co čin atd. Oni přece lidovci vědí, jak to bylo čtyřicet let v Národní frontě.“

A líbit si to nenechal ani Zdeněk Ondráček osobně: „Slibuji, že už nebudu reagovat na ty slabé výrazy lidovců, protože platí to, co říkal kolega Bartošek, ale také platí, co lidovec, to pitomec,“ pronesl na mikrofon, načež pravice začala bouchat do lavic.

S kultivovanější reakcí se přihlásil bývalý předseda této strany Pavel Bělobrádek. Ten citoval z filmu Obecná škola. „Tati, pan Chroust je lidovec? - Ne, pan Chroust je blbec. Ale máš i chytrý lidovce. Třeba pan Ludvík. Každá politická strana má členy chytrý a hloupý,“ vysvětloval. A dodal, že jeho může urazit pouze inteligent.

komunistický bizár, kdy se snaží vysvětlit veletoč, kdy zcela změnili názor na stavební zákon. Výmluva na ČSN byla opravdu komická https://t.co/Fu5YayOJUO — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) July 13, 2021

Žádosti o faktickou poznámku neodolal ani Pirát Mikuláš Ferjenčík, který chtěl reagovat na kolegu Ondráčka. „Myslím si, že urážky by si mohl nechat od cesty. Ale na druhou stranu chápu, že si chce poslední období komunistů v české Sněmovně užít.“

Následoval Pavel Žáček z ODS, který zaútočil na Ondráčka, že si bere do úst text punkové skupiny Visací zámek, a ještě jej prý neumí. „Nikdo z kapely Visací zámek zde není, tak já hájím dobré jméno kapely Visací zámek. Pane kolego, naučte se ten text. Vím, že před tím rokem 1989, když hráli naplno, tak jste nemohl, dělal jste jiné věci,“ poznamenal v narážce na s oblibou připomínané působení poslance Ondráčka v pohotovostním pluku SNB.

A pak Jan Bartošek považoval za nutné reagovat na připomínku angažmá lidovců v Národní frontě. „Milí kolegové z komunistické strany. Milada Horáková taky byla v Národní frontě. Co se týká našich lidí, řadu jste zavraždili, řadu jste uvrhli v politických procesech do dolů, řadu jste přinutili k emigraci,“ chrlil. A skončil s tím, že komunisté se stavebním zákonem prostě lhali a lidi podvedli a nebude jim to zapomenuto.

