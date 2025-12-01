Zatímco kavárna vrčí na Kubu, z ODS přilétla další bomba

Minulý týden hejtman Martin Kuba veřejně vystoupil z ODS. A to po 22 letech. Reakce na jeho odchod byly různé. Další dlouholetý člen, Marek Benda tvrdí, že to ODS nepoškodí a že se odchod Martina Kuby očekával vzhledem k tomu, že se nezapojoval do předvolební kampaně. Dle CNN Prima News jsou někteří poslanci rádi, že věčný kritik směřování ODS konečně zmizel. Nicméně se objevují obavy, co se stane s výsledky strany v Jihočeském kraji, pokud Kuba založí své vlastní hnutí.
Podobně na Kubu reagoval další „havloid“, Petr Lamr. „‚Pokud si někdo z ODS myslí, že jsem kandidoval za ODS, a tudíž hejtmanství patří značce ODS, tak ať to přijde Jihočechům říct.‘ Říká Martin Kuba, který kandidoval na hejtmana za ODS. Kuba s Burešem si budou rozumět. Jsou stejní,“ míní.
Michal Pártl, známý jako Poslední skaut, se přidal s fotografií, na které je Kuba také vyfocen s Babišem.
Na tohohle týpka @Kuba_Martin bych si dal pozor. Jednak je to Babišův kámoš, jednak je to trochu hajzlík, který nám tu chce založit ODS II, která bude ochotná vládnout s hnutím ANO. Že k tomu bude verbovat poslance už teď, hraničí s jistotou.— Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) November 30, 2025
Je dobré si to říct hned na začátku. pic.twitter.com/NXSAooVELH
„Pokud si někdo z ODS myslí, že jsem kandidoval za ODS, a tudíž hejtmanství patří značce ODS, tak ať to přijde Jihočechům říct“.— Petr Lamr (@PetrLamr) November 28, 2025
Říká @Kuba_Martin který kandidoval na hejtmana za ODS.
Kuba s Burešem si budou rozumět.
Jsou stejní.
Fotografie ze série Petra Topiče z Mafry z letošního srpna publikovaná Czech Press Photo.— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) November 29, 2025
V kontextu současného dění víc než k věci. pic.twitter.com/fVy7myaj9B
Zdroj ParlamentníchListů.cz blízký dění v ODS však prozradil překvapivou informaci. „Martinu Kubovi se samozřejmě v ODS snaží mydlit schody. Jemu je to ale jedno a oponentům Fialy a teď i Kupky říká: Za dva roky budete u mě. Jinak, v ODS, hlavně mezi ‚velkými kluky v Praze‘, začíná zrát myšlenka, že bude potřeba místo Martina Kupky najít někoho dalšího, někoho třetího. Protože – a nesmějte se – i Kupka se mnohým zdá moc nebezpečný. Narozdíl od Fialy totiž tu stranu zná a s mnohými lidmi by mohl zatočit. Fiala, za toho dělali mocenskou politiku druzí, hlavně Pavel Blažek. Ale Kupka je v ODS 25 let a nikdo si s ním nemůže úplně vytřít zadek.“ ParlamentníListy.cz také zachytily informaci, že se začíná mluvit o předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi coby kandidátovi na předsedu ODS.
Ke Kubově odchodu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také komentátor Petr Holec. „Zoufalé reakce z ODS zaprvé dokazují, jak se ve zdecimované partaji lekli odchodu Martina Kuby a musejí se veřejně ujišťovat, že je to nepoškodí, zatímco právě přišli o jižní Čechy. Zadruhé nám jejich reakce dokazuje, že nemají jiný program než antiBabiš, což dokázali i ve vládě. Čtyři roky proto vládli s programem antiČesko a výsledkem toho je bezprecedentní zchudnutí Čechů,“ míní.
A vyjádřil se také k osobě ministra dopravy: „A zatřetí, Kupka jako silný kádr? Je to žák Petra Fialy se vším všudy včetně obludného lhaní a obracení reality naruby. Rozdíl mezi Fialou a Kupkou je jen ten, že zatímco Fialovi se při lhaní mastí čelo, Kupka lže s úsměvem. Je to upřímný lhář, řekněme.“
Ohledně dosluhujícího ministra dopravy Martina Kupky je vysoce aktuální současná kauza ředitele Správy železnic Jiřího Svobody. U něho bylo při policejní prohlídce nalezeno 80 milionů korun v hotovosti. Uvedl, že se jedná o uspořené peníze jeho otce a dědy. Svoboda dnes na postu ředitele Správy železnic skončil, jak uvedl Kupka v pátek.
O Kubově odchodu s předstihem informoval účet Insideři ze Strakovky.
To, jaký mají borci z vedení ODS přehled o situaci, ukazuje nejlépe moment, kdy počítali s kandidaturou Kuby proti Kupkovi ve chvíli, kdy většina informovaných už věděla, že Kuba na ODS dlabe a půjde vlastní cestou. https://t.co/dsy90n9L2h— Insideri ze Strakovky (@ministerstvo) November 27, 2025
Ti také spojují Martina Kupku s kauzou Jiřího Svobody a s Fialovou kampeličkou.
Je zoufalost argumentovat tím, že Svoboda byl kdysi dosazen Ťokem. Budoucí předseda ODS měl resort čtyři roky pod sebou. Měl ho „deagrofertizovat“. Udělal co? Verbálně kritizoval Babiše, ale jeho lidi nechal na pozicích. Otázka není kdo je tam dosadil, ale proč tam zůstali.— Insideri ze Strakovky (@ministerstvo) November 28, 2025
Všechno je jen náhoda a nic nesouvisí s ničím.— Insideri ze Strakovky (@ministerstvo) November 28, 2025
Lidé z „Fialovy“ kampeličky na železnici. Já je nepřivedl, dušuje se Kupka https://t.co/aAjxmPdVhe
Staneš se ministrem. Najednou se mezi tvými podřízenými začnou hromadit lidé spojení s Pokorným, Kampeličkou a u jiných se ukáže, že doma hlídají tátovi 80 mega, protože se bojí měnové reformy. pic.twitter.com/1bc3gn0LsO— Insideri ze Strakovky (@ministerstvo) November 28, 2025
Podle nich je ministr již z pozice předsedy ODS diskvalifikován. „Kupka je z pozice předsedy ODS, který by měl mít šanci stát se premiérem, fakticky vyřazen. Kauza se potáhne roky a bez exekutivní funkce nebude mít páky na obranu. Otázka je jen, zda mu to řeknou členové při volbě, nebo to pochopí až celá strana poté. Snaha udržet status quo je silná. Začíná se zvažovat nominace záložního kandidáta/kandidátky,“ uvádějí.
Snaha udržet status quo je silná. Začíná se zvažovat nominace záložního kandidáta / kandidátky.— Insideri ze Strakovky (@ministerstvo) November 30, 2025
Na post předsedy ODS hodlá kandidovat také místostarosta Ostavy-jih, Radim Ivan.
autor: Karel Šebesta