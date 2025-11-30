Najednou vidíme pravý důvod. Rajchl k nejmenování Turka

30.11.2025 21:30 | Monitoring

Předseda PRO Jindřich Rajchl trvá na tom, že neexistuje žádný právní důvod pro nejmenování Filipa Turka (Motoristé) do vlády. Opoziční politici Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Martin Dvořák (STAN) považují problém za hluboce morální a reputační, protože poškozuje mezinárodní prestiž země. Přesun Turka z pozice ministra zahraničí na ministra životního prostředí vnímají jako účelovou rošádu a popření koncepce odbornosti. Poukázali také na potřebu kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu. Mohla by prý definitivně vymezit pravomoci prezidenta při jmenování ministrů.

Najednou vidíme pravý důvod. Rajchl k nejmenování Turka
Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Jindřich Rajchl, předseda stany PRO a poslanec za SPD, hovořil ve vysílání CNN Prima News o kontroverzích ohledně jmenování Filipa Turka (Motoristé) do vlády. Moderátorka Pavlína Wolfová zmínila, že v této souvislosti byly připomínány Turkovy sporné výroky a údajné projevy nacismu.

„Celý měsíc se s námi hrála taková šaráda, jak by bylo problematické z hlediska mezinárodní reputace, kdyby Filip Turek byl ministrem zahraničí, jak by jezdil do Izraele, jak by jezdil do Německa. A najednou vidíme, že to všechno byly jen zástupné důvody, že o to vůbec nešlo. Šlo skutečně o osobu Filipa Turka. Prezident republiky s ním má problémy, což já považuji za dětinské, za něco, co do politiky nepatří. Jedná se o osobní záležitost. Filip Turek není obviněn z žádného trestného činu. Pokud se bavíme o jeho výrocích, měli bychom zjistit, zda jsou autentické. Člověk, který je pořídil, je v současné době sám předmětem trestního oznámení, měl velmi ošklivé rasistické výroky,“ uvedl Rajchl.

Přijde mu prý úsměvné, když za staré výroky Turka kádruje Petr Pavel, který sám podle Rajchlova názoru má ze svého mládí ten nejhorší možný výrok, který existuje, tedy schvalování okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. „To by byl trestný čin, kdyby to dnes řekl,“ zdůraznil politik.

Na místě je kompetenční žaloba

Uvedl, že podle Ústavy prezident musí jmenovat ministrem toho, koho navrhne designovaný předseda vlády. „V dané situaci je prezident Petr Pavel v podstatě ceremoniářem. A pokud to odmítne, tak je na místě kompetenční žaloba. Všichni ústavní právníci potvrdí, že pokud tam není zásadní důvod, tedy podezření ze špionáže nebo zahájené trestní stíhání pro závažný trestný čin, tak prezident fakticky nemá možnost ministra nejmenovat,“ vyjádřil se poslanec.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka připomněla, že Andrej Babiš (ANO) momentálně není designovaným premiérem. Rajchl odpověděl, že souhlasí.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) podotkl, že i ministr životního prostředí má pověření k jednání v zahraničí, stýká se s partnery v cizině. „Buď řekneme, že hajlovat na veřejnosti a uznávat nacistické symboly je normální a potom nechť je ministrem, nebo řekneme, že tohle naše společnost tolerovat nebude. V tom případě Filip Turek nemá ve vládě co dělat,“ řekl opoziční politik.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A navrhl, ať se podá kompetenční žaloba. „To je věc, kterou skutečně potřebujeme. Nesdílím názor, že prezident je v roli statisty, který pouze vykoná, co se mu řekne. V oprávněných případech má prezident právo dotazovat se. Kompetenční žaloba a ten rozsudek by mnohé věci vyjasnily do budoucna,“ soudí Bartošek.

Zdvižená pravice jako nacistický symbol je podle něj neoddiskutovatelná. „Možná jsou na pozadí i nějaké bezpečnostní věci. Čistě z morálního hlediska tento člověk nemůže reprezentovat Českou republiku navenek, to by byla mezinárodní ostuda,“ domnívá se poslanec KDU-ČSL, člen sněmovního výboru pro bezpečnost.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Martin Dvořák (STAN), ministr pro evropské záležitosti v demisi, připomněl, že všechny vlády od listopadu 1989 měly občas s některými nominanty na ministry problém. A všechny to řešily vyjednáváním. Většina sporů dopadla tak, že prezident nakonec musel kandidáta jmenovat, ale jsou i případy, kdy se to tak nestalo. „Není to vůbec nová situace. Možná by vůbec nebylo od věci, kdybychom na to už konečně měli výrok Ústavního soudu,“ podpořil návrh poslance Bartoška.

Ing. Martin Dvořák

  • STAN
  • ministr pro evropské záležitosti v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Obávám se však, že by to výrok opět neřešil generálně, ale s tím, že je každý případ třeba posoudit individuálně, zda je dost závažný důvod někoho jmenovat, nebo nejmenovat,“ řekl končící ministr.

Motoristé mění gumy

Pokus Motoristů nominovat Turka na post ministra životního prostředí označil za trochu legrační rošádu a šarádu. „Zatímco motoristé dnes mění letní gumy za zimní, tak Motoristé vyměnili jednu gumu za druhou,“ citoval výrok, který prý našel na sociálních sítích.

A dodal: „Chci říct, že v tom není žádný velký rozdíl. Přesunout Turka na ministerstvo životního prostředí zjevně neřeší problém, který s ním má pan prezident. Řada lidí se domnívá, že Turek by neměl být ministrem. Na druhou stranu – pokud nepadne výrok Ústavního soudu, tak pan prezident po nějaké době vyjednávání bude muset to rozhodnutí udělat. Zásadní zodpovědnost má předseda vlády, který to jméno buď navrhne, nebo nenavrhne, přes odpor prezidenta.“

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Wolfová pak opět připomněla, že předsedu vlády stále nemáme. A zeptala se, jestli ten, kdo byl kandidátem na ministra zahraničních věcí, je zároveň i odborníkem na životní prostředí. „Slíbili jste vládu odborníků,“ předhodila Rajchlovi.

Ten pak znovu mluvil o tom, že slova, jak Turek nemůže být ministrem zahraničí, neboť je to vysoce exponovaný post, byla falešná. A uvedl, že SPD navrhla kvalitní odborníky. „Je věcí Motoristů, koho kam jmenují. Boj proti Green Dealu je téma Filipa Turka číslo jedna. Hovořil o něm před evropskými volbami. Byl zvolen na základě boje proti zelené ideologii,“ zdůraznil Rajchl.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petr Macinka má podle něj také bohaté zkušenosti, protože stál delší dobu po boku prezidenta Václava Klause. Upozornil, že v kauze Filipa Turka není žádný právní problém, něco jiného je problém reputační. Připomněl, že ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský v minulosti citoval Lenina, což je podle něj ještě horší než cokoliv, co kdy Turek prokazatelně řekl. „Právní důvody nevidím,“ zdůraznil Rajchl a zmínil vrtochy prezidenta Petra Pavla.

Psali jsme:

Vždyť na to upozorňovali. Celé čtyři roky. Díra v rozpočtu vysvětlena
Umerov se přihlásil z Floridy. V zajímavé společnosti
Richterová byla u Moravce drzá. Vrátilo se jí to
Zapálili jste stodolu, teď se radujete. Oheň na střeše v Partii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Dvořák , Pavel , vláda , Turek , Rajchl , Bartošek , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem Jindřicha Rajchla, že odmítnutí Filipa Turka na post ministra není ničím jiným, než vrtochem prezidenta Petra Pavla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Vadí-nevadí?

Když vám tak vadí pan Turek pro jeho údajné pohrdání demokracií, hajlovaní atd a je tudíž, podle vás, nepřijatelný jako ministr čehokoli, proč vám nevadí prezident, který schvaloval okupaci Sovětským svazem, byl členek KSČ, a to nejen řadovým členem a pro kariéru převlekl kabát přesně v době, kdy m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

19:39 Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

Ukrajinský protikorupční úřad NABU byl od svého vzniku úzce propojen se Spojenými státy a FBI, tvrdí…