Najednou vidíme pravý důvod. Rajchl k nejmenování Turka

Jindřich Rajchl, předseda stany PRO a poslanec za SPD, hovořil ve vysílání CNN Prima News o kontroverzích ohledně jmenování Filipa Turka (Motoristé) do vlády. Moderátorka Pavlína Wolfová zmínila, že v této souvislosti byly připomínány Turkovy sporné výroky a údajné projevy nacismu.
„Celý měsíc se s námi hrála taková šaráda, jak by bylo problematické z hlediska mezinárodní reputace, kdyby Filip Turek byl ministrem zahraničí, jak by jezdil do Izraele, jak by jezdil do Německa. A najednou vidíme, že to všechno byly jen zástupné důvody, že o to vůbec nešlo. Šlo skutečně o osobu Filipa Turka. Prezident republiky s ním má problémy, což já považuji za dětinské, za něco, co do politiky nepatří. Jedná se o osobní záležitost. Filip Turek není obviněn z žádného trestného činu. Pokud se bavíme o jeho výrocích, měli bychom zjistit, zda jsou autentické. Člověk, který je pořídil, je v současné době sám předmětem trestního oznámení, měl velmi ošklivé rasistické výroky,“ uvedl Rajchl.
Přijde mu prý úsměvné, když za staré výroky Turka kádruje Petr Pavel, který sám podle Rajchlova názoru má ze svého mládí ten nejhorší možný výrok, který existuje, tedy schvalování okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. „To by byl trestný čin, kdyby to dnes řekl,“ zdůraznil politik.
Na místě je kompetenční žaloba
Uvedl, že podle Ústavy prezident musí jmenovat ministrem toho, koho navrhne designovaný předseda vlády. „V dané situaci je prezident Petr Pavel v podstatě ceremoniářem. A pokud to odmítne, tak je na místě kompetenční žaloba. Všichni ústavní právníci potvrdí, že pokud tam není zásadní důvod, tedy podezření ze špionáže nebo zahájené trestní stíhání pro závažný trestný čin, tak prezident fakticky nemá možnost ministra nejmenovat,“ vyjádřil se poslanec.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Moderátorka připomněla, že Andrej Babiš (ANO) momentálně není designovaným premiérem. Rajchl odpověděl, že souhlasí.
JUDr. Jindřich Rajchl
Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) podotkl, že i ministr životního prostředí má pověření k jednání v zahraničí, stýká se s partnery v cizině. „Buď řekneme, že hajlovat na veřejnosti a uznávat nacistické symboly je normální a potom nechť je ministrem, nebo řekneme, že tohle naše společnost tolerovat nebude. V tom případě Filip Turek nemá ve vládě co dělat,“ řekl opoziční politik.
A navrhl, ať se podá kompetenční žaloba. „To je věc, kterou skutečně potřebujeme. Nesdílím názor, že prezident je v roli statisty, který pouze vykoná, co se mu řekne. V oprávněných případech má prezident právo dotazovat se. Kompetenční žaloba a ten rozsudek by mnohé věci vyjasnily do budoucna,“ soudí Bartošek.
Zdvižená pravice jako nacistický symbol je podle něj neoddiskutovatelná. „Možná jsou na pozadí i nějaké bezpečnostní věci. Čistě z morálního hlediska tento člověk nemůže reprezentovat Českou republiku navenek, to by byla mezinárodní ostuda,“ domnívá se poslanec KDU-ČSL, člen sněmovního výboru pro bezpečnost.
Martin Dvořák (STAN), ministr pro evropské záležitosti v demisi, připomněl, že všechny vlády od listopadu 1989 měly občas s některými nominanty na ministry problém. A všechny to řešily vyjednáváním. Většina sporů dopadla tak, že prezident nakonec musel kandidáta jmenovat, ale jsou i případy, kdy se to tak nestalo. „Není to vůbec nová situace. Možná by vůbec nebylo od věci, kdybychom na to už konečně měli výrok Ústavního soudu,“ podpořil návrh poslance Bartoška.
Ing. Martin Dvořák
„Obávám se však, že by to výrok opět neřešil generálně, ale s tím, že je každý případ třeba posoudit individuálně, zda je dost závažný důvod někoho jmenovat, nebo nejmenovat,“ řekl končící ministr.
Motoristé mění gumy
Pokus Motoristů nominovat Turka na post ministra životního prostředí označil za trochu legrační rošádu a šarádu. „Zatímco motoristé dnes mění letní gumy za zimní, tak Motoristé vyměnili jednu gumu za druhou,“ citoval výrok, který prý našel na sociálních sítích.
A dodal: „Chci říct, že v tom není žádný velký rozdíl. Přesunout Turka na ministerstvo životního prostředí zjevně neřeší problém, který s ním má pan prezident. Řada lidí se domnívá, že Turek by neměl být ministrem. Na druhou stranu – pokud nepadne výrok Ústavního soudu, tak pan prezident po nějaké době vyjednávání bude muset to rozhodnutí udělat. Zásadní zodpovědnost má předseda vlády, který to jméno buď navrhne, nebo nenavrhne, přes odpor prezidenta.“
Wolfová pak opět připomněla, že předsedu vlády stále nemáme. A zeptala se, jestli ten, kdo byl kandidátem na ministra zahraničních věcí, je zároveň i odborníkem na životní prostředí. „Slíbili jste vládu odborníků,“ předhodila Rajchlovi.
Ten pak znovu mluvil o tom, že slova, jak Turek nemůže být ministrem zahraničí, neboť je to vysoce exponovaný post, byla falešná. A uvedl, že SPD navrhla kvalitní odborníky. „Je věcí Motoristů, koho kam jmenují. Boj proti Green Dealu je téma Filipa Turka číslo jedna. Hovořil o něm před evropskými volbami. Byl zvolen na základě boje proti zelené ideologii,“ zdůraznil Rajchl.
Petr Macinka má podle něj také bohaté zkušenosti, protože stál delší dobu po boku prezidenta Václava Klause. Upozornil, že v kauze Filipa Turka není žádný právní problém, něco jiného je problém reputační. Připomněl, že ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský v minulosti citoval Lenina, což je podle něj ještě horší než cokoliv, co kdy Turek prokazatelně řekl. „Právní důvody nevidím,“ zdůraznil Rajchl a zmínil vrtochy prezidenta Petra Pavla.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská