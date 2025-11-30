Všimli jste si: 100 Kč za bramborák? Vánoční nálada zhořkla

Adventní městečko se v Českých Budějovicích rozzářilo už po první půlce listopadu. V minulých dnech jsme se na trh, který britský magazín The Times před časem zařadil mezi nejkrásnější v Evropě, vypravili i my. Okoukli jsme ceny, především občerstvení, mluvili jsme s návštěvníky i s mladou ženou ve stánku.
Železná panna s griotkou za 99, bombardino 0,2 za 180 korun…
Vzhledem k tomu, že teploty ke konci listopadu dost poklesly, zašli jsme se nejdříve přesvědčit, co je v adventním městečku k mání na zahřátí.
Koukli jsme i na ceny nealka. Nealko Medvídkový punč vyšel na 69 korun, stejně tak jako vánoční nealko punč. Cena horké čokolády? 65 korun. O dvacku levnější byl pak horký čaj.
„Fotíte do novin?“ oslovil nás starší pán, když viděl, že si prohlížíme a fotíme ceny u jednotlivých stánků. „To vyfoťte, ať to každý vidí. Všimli jste si toho bramboráku za stovku? Jaká je na tom asi marže, i když si spočítáte práci, energie? Pro mě jsou ty ceny strašné. Takže jeden punč a domů. Kolik lidí si to může dovolit?“ postěžoval si a na rozloučenou nám popřál krásné Vánoce.
Ne každý, s kým jsme mezi stánky mluvili, byl ale tak vstřícný.
„Nezajímá mě to, jen tudy procházím. Kdo na to nemá, ať si to nedá,“ utrhl se na nás další muž, kterého jsme požádali o názor na ceny občerstvení u stánků v adventním městečku.
Celkově nám moc nepřišlo, že by lidé mezi stánky měli příliš vánoční náladu. Možná i proto, že do Vánoc přece jen ještě dost času zbývá…
Ceny v Českých Budějovicích
Foto: Zuzana Bednářová
Chleba se sádlem a škvarky za 70 korun. A kolik stojí klobása v restauraci?
Na radu hovorného pána jsme se porozhlédli po jím zmíněném bramboráku. A opravdu. Bramborák 100 korun, hlásala cedule u jednoho ze stánků. Stejnou cenu jsme pak našli i opodál. S uzeným masem byl za 120 korun. Objevili jsme také langoš, například s česnekem, kečupem a sýrem za 130 korun. O deset korun dražší byl pak ten na sladko – s marmeládou, zakysanou smetanou, šlehačkou a cukrem. Smažený sýr s hranolky jsme našli za 180 korun. O padesát korun levněji vyšel jen v housce. Za 80 korun pak byla Jihočeská smaženka. Zaujal nás i domácí chléb, mazaný sádlem se škvarky a sypaný cibulkou. Cena? 70 korun. Viděli jsme i vařenou kukuřici za 80 korun.
Objevili jsme například také Maxi klobásu za 150 korun nebo Bavorskou klobásu za 130 korun.
Právě cena klobásy bývá dost diskutovaná, a tak jsme se zašli do vyhlášené pivnice přímo na náměstí, podívat se, na kolik vyjde grilovaná klobása tam.
Domácí klobása z vlastního hovězího masa, opečená na grilu, s čerstvým křenem, hořčicí a domácím kmínových chlebem tady stojí 144 korun. Sedíte přitom ale v teple u stolu, klobásu máte na talíři a k dispozici příbor.
Ceny v Českých Budějovicích
Foto: Zuzana Bednářová
Donut za stovku, pečené kaštany 100 gramů za 69 korun…
Našli jsme i stánek, kde nabízí „originál španělské churros“, které je mezi lidmi velmi populární. Cena? 145 korun. V nabídce je například verze s mléčnou, bílou či hořkou čokoládou či se slaným karamelem.
„Zájem je, už na to přichází i starší generace, která to původně moc neznala. A mezi dětmi a mladými je to velice populární. Nejvíc jdou na klasiku, na mléčnou čokoládu,“ popsala nám Kateřina Kaňková, která churros prodává.
Zeptali jsme se i na to, jestli lidem nepřijde příliš vysoká cena.
„Myslím, že máme dobrou cenu proti konkurenci, co tu byla třeba minulý rok. To stálo myslím 180, pak to snížili na 160. My jsme to ale chtěli udělat tak, aby to bylo dostupné pro všechny,“ vysvětlila.
Ceny v Českých Budějovicích
Foto: Zuzana Bednářová
Díra do peněženky? A vyhlídkové kolo jízda za 80, dětský kolotoč za 50…
Tentokrát jsme bohužel nenarazili na žádnou ochotnou rodinku s dětmi, která by se nám svěřila, kolik za jídlo a pití v adventním městečku utratila. Měli jsme ale štěstí na samotného tatínka, kterého dvě dcerky, jak si nám posléze postěžoval, doslova táhly od stánku ke stánku a který byl ochotný s námi pár minut ztratit. „Ale dobrý, proč ne, spočítáme to,“ zamyslel se. „Obě holky si daly trdelník, starší za 180, mladší byla skromnější, stačil jí za 150. Zase ze mě ale vytáhla ještě párek v rohlíku, ten ta starší nejí,“ krčil rameny smířlivě otec s tím, že párek si dal také a celkem to tak vyšlo na stovku. „Já si dal pak ještě punč, asi za 80, jestli si to dobře vzpomínám. Holky naštěstí pijí vodu nebo čaj a ten jim dala manželka s sebou do termosky, nechce, aby pily sladké,“ svěřil se a trošku škodolibě se na nás usmál. „A teď už si to spočítejte sami.“ Spočítali jsme tedy a vyšla nám částka přes 500 korun „To bude zase díra do peněženky. Určitě ze mě ještě něco dostanou. Ještě asi i nějaké dárky tady vybereme,“ loučil se už definitivně obětavý tatínek.
Zašli jsme se podívat i na to, kolik stojí letos vyhlídkové kolo. Cena za jednu osobu 80 korun, přečetli jsme si. A letos jsme se podívali i k dětskému kolotoči. Jedno dítě 50 korun. Stálo na ceduli.
autor: David Hora