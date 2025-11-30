Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

V polovině listopadu vypukl zatím největší korupční skandál za vlády ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského. Protikorupční úřady odhalily údajný rozsáhlý podvod, do kterého byli zapleteni i lidé z okruhu prezidenta. Skupina měla z energetického sektoru „odčerpat“ kolem 100 milionů dolarů, informoval server Politico.
Kauzu rozkryl Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU). Obviněno je osm lidí a za vůdce je považován podnikatel Timur Mindič, blízký spolupracovník Zelenského.
V pátek, 28. listopadu, NABU v souvislosti s korupční kauzou provedl prohlídky v bytě i kanceláři Andrije Jermaka, šéfa prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského. Po prohlídce bytu a kanceláře Jermak rezignoval. Agentura Reuters informovala, že Jermak vedl ukrajinské úsilí o odmítnutí amerického 28bodového návrhu mírového plánu.
Ivan Kačanovskij: Špička ledovce
Podle ukrajinsko-kanadského politologa, profesora Ivan Kačanovského, korupční skandál pravděpodobně odhaluje jen malou část systémového problému s korupcí na Ukrajině. „Zelenský je s touto korupcí velmi úzce spjat,“ uvedl Kačanovskij.
Podle profesora korupční kauza ukrajinského prezidenta výrazně oslabila a zároveň i změnila jeho přístup k vedení války na Ukrajině.
„Kvůli tomuhle korupčnímu skandálu se Zelenského pozice a moc dost omezily. Předtím byl diktátorem a nikdo ho nemohl ohrozit. Nebyla žádná skutečná opozice, žádná svobodná média. A najednou NABU zveřejnila tyhle informace, které výrazně ovlivnily Zelenského popularitu a jeho schopnost vládnout na Ukrajině,“ řekl profesor.
Zelenskyj je nyní dle profesora více otevřenější k možnosti podepsání mírové dohody s Ruskem. Kačanovskij za tím vidí i tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Nyní v podstatě přijal možnost uzavření mírové dohody s Ruskem, což předtím nebylo příliš pravděpodobné. Myslím si, že to úzce souvisí se současnými snahami Trumpa přimět Zelenského nebo ho donutit k podpisu mírové dohody s Ruskem,“ uvedl Kačanovskij.
FBI má agenta uvnitř NABU, říká Kačanovskij
Profesor připomněl, že Národní protikorupční úřad Ukrajiny byl vytvořen a zorganizován ve spolupráci se Spojenými státy americkými a dalšími západními vládami a jako takový byl vnímán jako instituce prosazující zájmy Západu.
Ukrajinský prezident neměl úřad pod kontrolou, a právě proto se podle Katčanovského letos v létě, poté co unikly informace o vyšetřování jeho blízkých spolupracovníků, pokusil úřad ovládnout. To se mu ovšem i kvůli silné negativní reakci Evropské unie nepovedlo.
„NABU byl považován za nástroj Západu k ovládání a ovlivňování ukrajinské politiky pomocí korupce jako odměny, protože ukrajinská politika je nejzkorumpovanější politikou na světě,“ prohlásil profesor a dodal, že tomu tak bylo ještě před vypuknutím války mezi Ukrajinou a Ruskem.
Profesor uvedl, že v agentuře NABU byl trvale umístěn agent FBI, který měl přístup ke všem vyšetřováním. Z toho Kačanovskij vyvozuje, že Spojené státy americké, potažmo prezident Donald Trump, musely nejprve souhlasit s vyšetřováním současné korupční kauzy na Ukrajině.
„Proto Zelenskyj nemohl převzít kontrolu nad NABU. Proto jeho moc oslabila a má to také za následek, že nyní musí přijmout 28bodovou dohodu Donalda Trumpa,“ řekl Kačanovskij.
Vliv na NABU má podle něj i americké ambasáda, která je dle jeho slov v zásadě kontrolována americkým ministrem zahraničních věcí Marcem Rubiem. „Je spíše na straně konzervativců a lidí, kteří chtějí mírovou dohodu za podmínek, které jsou realistické a přizpůsobené realitě,“ dodal profesor k osobě Marca Rubia.
Na ukrajinský úřad je ovšem podle Kačanovského vyvíjen tlak ze všech stran, a to nejen z té, která se snaží o ukončení války na Ukrajině.
Americký novinář Tucker Carlson během týdne na X uvedl, že informaci o vyšetřování Jermaka měl deník The Wall Street Journal už dávno a záměrně ji zadržoval.
„Wall Street Journal již několik měsíců drží v rukou článek, který podrobně popisuje osobní korupci Andrije Jermaka, druhého nejmocnějšího muže na Ukrajině. Jermak zpronevěřil stovky milionů amerických daňových dolarů určených na pomoc Ukrajině. Redaktoři deníku Journal to mohou dokázat. Ale neudělají to. Místo toho Jermaka chrání. Proč?“ ptal se Carlson.
For months, the Wall Street Journal has held a story detailing the personal corruption of Andrii Yermak, the second most powerful man in Ukraine. Yermak has skimmed hundreds of millions in Amercian tax dollars meant for Ukraine aid. The Journal’s editors can prove that. But…— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 24, 2025
Profesor Kačanovskij z toho vyvozuje, že na činnost NABU mohou mít vliv i další politické a mediální struktury jak ze Spojených států tak z Evropské unie, kteří naopak usilují o prodloužení války na Ukrajině.
„Myslím si tedy, že je zcela jasné, že existuje mnoho dalších politiků, vládních úředníků a agentur jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii, kteří nechtějí, aby tato válka skončila, a využívají svůj vliv na NABU opačným směrem,“ uvedl profesor. „Mohou se také pokusit zastavit toto vyšetřování nebo alespoň omezit jeho zveřejnění,“ dodal Kačanovskij.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Alena Kratochvílová