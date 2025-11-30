Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

30.11.2025 19:39 | Monitoring

Ukrajinský protikorupční úřad NABU byl od svého vzniku úzce propojen se Spojenými státy a FBI, tvrdí profesor Ivan Kačanovskij. Podle něj má na úřad vliv jak USA, tak i politici v Evropské unii, kteří se mohou snažit ovlivnit průběh vyšetřování korupční kauzy na Ukrajině týkající se blízkých spolupracovníků Volodymyra Zelenského. Kačanovskij upozorňuje, že část těchto aktérů neusiluje o ukončení války.

Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Profesor Ivan Katchanovski a historik Pascal Lottaz

V polovině listopadu vypukl zatím největší korupční skandál za vlády ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského. Protikorupční úřady odhalily údajný rozsáhlý podvod, do kterého byli zapleteni i lidé z okruhu prezidenta. Skupina měla z energetického sektoru „odčerpat“ kolem 100 milionů dolarů, informoval server Politico.

Kauzu rozkryl Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU). Obviněno je osm lidí a za vůdce je považován podnikatel Timur Mindič, blízký spolupracovník Zelenského.

V pátek, 28. listopadu, NABU v souvislosti s korupční kauzou provedl prohlídky v bytě i kanceláři Andrije Jermaka, šéfa prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského. Po prohlídce bytu a kanceláře Jermak rezignoval. Agentura Reuters informovala, že Jermak vedl ukrajinské úsilí o odmítnutí amerického 28bodového návrhu mírového plánu.

Ivan Kačanovskij: Špička ledovce

Podle ukrajinsko-kanadského politologa, profesora Ivan Kačanovského, korupční skandál pravděpodobně odhaluje jen malou část systémového problému s korupcí na Ukrajině. „Zelenský je s touto korupcí velmi úzce spjat,“ uvedl Kačanovskij.

Podle profesora korupční kauza ukrajinského prezidenta výrazně oslabila a zároveň i změnila jeho přístup k vedení války na Ukrajině.

„Kvůli tomuhle korupčnímu skandálu se Zelenského pozice a moc dost omezily. Předtím byl diktátorem a nikdo ho nemohl ohrozit. Nebyla žádná skutečná opozice, žádná svobodná média. A najednou NABU zveřejnila tyhle informace, které výrazně ovlivnily Zelenského popularitu a jeho schopnost vládnout na Ukrajině,“ řekl profesor.

Zelenskyj je nyní dle profesora více otevřenější k možnosti podepsání mírové dohody s Ruskem. Kačanovskij za tím vidí i tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Nyní v podstatě přijal možnost uzavření mírové dohody s Ruskem, což předtím nebylo příliš pravděpodobné. Myslím si, že to úzce souvisí se současnými snahami Trumpa přimět Zelenského nebo ho donutit k podpisu mírové dohody s Ruskem,“ uvedl Kačanovskij.

FBI má agenta uvnitř NABU, říká Kačanovskij

Profesor připomněl, že Národní protikorupční úřad Ukrajiny byl vytvořen a zorganizován ve spolupráci se Spojenými státy americkými a dalšími západními vládami a jako takový byl vnímán jako instituce prosazující zájmy Západu.

Ukrajinský prezident neměl úřad pod kontrolou, a právě proto se podle Katčanovského letos v létě, poté co unikly informace o vyšetřování jeho blízkých spolupracovníků, pokusil úřad ovládnout. To se mu ovšem i kvůli silné negativní reakci Evropské unie nepovedlo.

„NABU byl považován za nástroj Západu k ovládání a ovlivňování ukrajinské politiky pomocí korupce jako odměny, protože ukrajinská politika je nejzkorumpovanější politikou na světě,“ prohlásil profesor a dodal, že tomu tak bylo ještě před vypuknutím války mezi Ukrajinou a Ruskem.

Profesor uvedl, že v agentuře NABU byl trvale umístěn agent FBI, který měl přístup ke všem vyšetřováním. Z toho Kačanovskij vyvozuje, že Spojené státy americké, potažmo prezident Donald Trump, musely nejprve souhlasit s vyšetřováním současné korupční kauzy na Ukrajině.

„Proto Zelenskyj nemohl převzít kontrolu nad NABU. Proto jeho moc oslabila a má to také za následek, že nyní musí přijmout 28bodovou dohodu Donalda Trumpa,“ řekl Kačanovskij.

Vliv na NABU má podle něj i americké ambasáda, která je dle jeho slov v zásadě kontrolována americkým ministrem zahraničních věcí Marcem Rubiem. „Je spíše na straně konzervativců a lidí, kteří chtějí mírovou dohodu za podmínek, které jsou realistické a přizpůsobené realitě,“ dodal profesor k osobě Marca Rubia.

Na ukrajinský úřad je ovšem podle Kačanovského vyvíjen tlak ze všech stran, a to nejen z té, která se snaží o ukončení války na Ukrajině.

Americký novinář Tucker Carlson během týdne na X uvedl, že informaci o vyšetřování Jermaka měl deník The Wall Street Journal už dávno a záměrně ji zadržoval.

„Wall Street Journal již několik měsíců drží v rukou článek, který podrobně popisuje osobní korupci Andrije Jermaka, druhého nejmocnějšího muže na Ukrajině. Jermak zpronevěřil stovky milionů amerických daňových dolarů určených na pomoc Ukrajině. Redaktoři deníku Journal to mohou dokázat. Ale neudělají to. Místo toho Jermaka chrání. Proč?“ ptal se Carlson.

Profesor Kačanovskij z toho vyvozuje, že na činnost NABU mohou mít vliv i další politické a mediální struktury jak ze Spojených států tak z Evropské unie, kteří naopak usilují o prodloužení války na Ukrajině.

„Myslím si tedy, že je zcela jasné, že existuje mnoho dalších politiků, vládních úředníků a agentur jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii, kteří nechtějí, aby tato válka skončila, a využívají svůj vliv na NABU opačným směrem,“ uvedl profesor. „Mohou se také pokusit zastavit toto vyšetřování nebo alespoň omezit jeho zveřejnění,“ dodal Kačanovskij.

Psali jsme:

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce
Ukrajinista: Válka na území NATO se blíží
Zelenského šedá eminence. Co se může stát, když je pryč?
Průzkum: Putin má silnou důvěru Rusů, ruská vláda už moc ne

 

Zdroje:

https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1992923706377523531?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.politico.eu/article/ukraine-corruption-scandal-explained-100m-plot-rocking-volodymyr-zelenskyy-energy-sector/

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-anti-corruption-officers-search-office-zelenskiys-chief-staff-officials-2025-11-28/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , korupce , Ukrajina , USA , Trump , válka na Ukrajině , Katchanovski

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že současná korupční kauza na Ukrajině může ovlivnit průběh války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

Vadí-nevadí?

Když vám tak vadí pan Turek pro jeho údajné pohrdání demokracií, hajlovaní atd a je tudíž, podle vás, nepřijatelný jako ministr čehokoli, proč vám nevadí prezident, který schvaloval okupaci Sovětským svazem, byl členek KSČ, a to nejen řadovým členem a pro kariéru převlekl kabát přesně v době, kdy m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šedý rozvod je prudce na vzestupuŠedý rozvod je prudce na vzestupu Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

19:39 Přes protikorupční NABU vládne Západ Ukrajině. Profesor otevřeně

Ukrajinský protikorupční úřad NABU byl od svého vzniku úzce propojen se Spojenými státy a FBI, tvrdí…