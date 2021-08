„Tak mladá a nechce Piráty.“ Babiš v Mostě. Smažky a redaktorka ČT. Příběh o odpůrci

„Čím víc kvičej, tím víc ho mám ráda,“ glosovala ve frontě na podpis Andreje Babiše jedna z jeho podporovatelek v Mostě, kam dorazil dnes po poledni. Ochranka měla avízo o chystaném vajíčkovém útoku, nakonec byl nejostřejší sám premiér, a to vůči reportérce ČT: „Čtete otázky z mobilu a sama tomu nerozumíte.“ Bartoše poslal i s harmonikou a technem do prváku.

reklama

„Dostaňte pryč smažky, feťáky a nepřizpůsobivé,“ vyslechl si premiér v propagačním stanu od mladého muže, kterého by možná někteří tipovali spíše na voliče jeho rivala v dredech. Mostecká členka ANO Berenika Peštová připomněla, že například návrh „Třikrát a dost“, který je malou pomocí proti takovým individuím, opět zablokovali… Piráti.

„Hlavně ať nevyhrajou Piráti,“ komentovala chvíli na to drobná blondýnka, u které by člověk těžko odhadoval, zda už má voličský věk. „Že to slyším od takhle mladých lidí, to mě překvapuje,“ podotkl Babiš, když jí vyšvihl jeden autogram a pak i selfíčko.

Fotogalerie: - Babiš v "Rumunsku" v Mostě

Babiš pro ParlamentníListy.cz o Bartošovi: Ať hraje techno a jde do prváku ekonomie

Mostečanka Lenka Piskačová se redakci svěřila s tím, co ji v Mostě sužuje: „Přepadli mi kluka. Řešila to městská policie. Měla jsem veškeré údaje o těch, kteří to způsobili, ale potom jsem obvinění stáhla, protože jako s nezletilými by věc řešil sociální odbor, a když se policie informovala, jestli by se dala udělat výjimka, aby ve spise nebyly moje iniciály a osobní údaje, tak to odmítli. Tato skupina tu dál přepadává naše děti. Vím o dalším člověku, když se to stalo tady u divadla,“ ukázala za sebe přes náměstí. Šlo o naprosto stejnou partu. „Dětské gangy jsou tu problém pořád,“ poznamenala Peštová.

Přesto je samotný lídr ANO, který ženě podepsal knihu, i po pár dnech rozlícen z Piráta Bartoše a jeho srovnání kraje s Rumunskem. Sám to na naši redaktorku doslova „vyvalil“. „Vy jste z jakých novin…? Doufám, že ne Fórum24,“ koukl očkem, a když viděl zamítavý pohyb, tak spustil:

„Bartoš je úplně mimo. Podívejte se na moje poslední ‚Čau lidi‘. On říká, že je tady o 11 tisíc nižší plat než v Praze – no všude je nižší plat než v Praze! No máte pocit, že jste tady v Rumunsku? Ať ten člověk dělá techno, nechť hraje na harmoniku a zapíše se do prvního ročníku národohospodářské fakulty. Ekonomice nerozumí vůbec.“ Pokud by se stal předsedou vlády Ivan Bartoš, tak mu prý bude držet palce, ale už ne odsud.

Hejtman: „Přes vajíčka se mluví blbě.“

Mezi babišovci zašuměla informace, že údajně se političtí rivalové chystají přijít s vajíčky na 14. hodinu. Podle Mostečana a hejtmana kraje Jana Schillera to není nic, co by ho odradilo dorazit. „Já se toho určitě nebojím. Je to takové trošku ubohé. Pokud někdo chce diskutovat, jsme tady a dá se s námi bavit normálně. Přes vajíčka se docela špatně komunikuje,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz.

Jedna z voliček ANO, která domlouvání vajíček prý také odchytila někde na sociální síti, sdělila, že byla osobně před pár dny u medializovaného útoku na pana Babiše v Teplicích. „Udivilo mě, že tam s tou hadicí s vodou nechali toho člověka dojít až tak blízko,“ přemítala, zda v ochraně premiéra trochu nezaváhala jeho ochranka.

V hloučku upozornili na jednu z žen, která je podle nich odpůrkyní babišovců a zdálky si všechno natáčí, už ji viděli i jinde. „Každý si natáčí, tak já taky. Aby pak bylo vidět to srovnání, co si pak oni dají na Facebook, že to tu vypadá úplně jinak, žádné davy. Je tu víc goril než lidí,“ řekla na náš dotaz s tím, že neupřesní, odkud je, a ani nemá potřebu nic komentovat do novin. Na poznámku, že je vidět, jak je v křeči, reagovala s nenávistným tónem: „No když ho jenom vidim…!“

Česká televize na Babišově pranýři

„Vajíčkoví útočníci“ se na místě ani hodinu a tři čtvrtě po začátku neobjevili, lidé se začli rozcházet, tak se šel Andrej Babiš věnovat hloučku reportérů čekajících na rozhovor s ním. Ten zahájila redaktorka České televize, které zjevně pražská centrála na poslední chvíli zadala téma Afghánistánu, a nikoli premiérovy autogramiádní akce.

„Do Česka dorazili diplomaté a obyvatelé Česka, ale proč až tento víkend, když se ví o té situaci v Afghánistánu už několik dní?“ Když ho během odpovědi chtěla pozastavit s „technickou“, zda to přesto nešlo dřív, koukl na ni a s mírnou negací v hlase poznamenal: „Neskáčte mi do řeči prosím.“ „Takže to dřív opravdu nešlo?“ zopakovala posléze slečna.

„Já chápu, že hledáte nějaký problém… protože já vás znám,“ zastavil také redaktorku uprostřed otázky, když chtěla porovnávat, co dobrého hodlá udělat například Slovensko.

Lídr ANO odpovídal na vše, ještě ale zakroutil hlavou, když položila složitý dotaz směrem ke Koudelkovi a BIS, který jí pro pana Babiše poslala pražská redakce zpravodajství. „Vy to tam čtete z toho mobilu a sama tomu nerozumíte,“ smažil místní reportérku po vzoru zemanovských bonmotů.

Vše sledovala i veřejnost, kterou neformální brifínk pod širým nebem zaujal. „Já jsem se i něco dozvěděla,“ komentovala pak jedna postarší paní. „Já jsem asi jak ve snu,“ koukal na to pro změnu mladší chlapec. Někteří lidé si i tuto část natáčeli na své vlastní mobily.

Chtěl podepsat Mein Kampf

Mezi příchozími byli ženy a muži, kteří předtím zajeli i do Kadaně, Chomutova a Jirkova. Povídali si o tom, že v Jirkově to zřejmě bylo nejhlučnější.

Do Jirkova se vypravil – mnoha přítomným známý – někdejší majitel kadaňské pizzerie, o němž je prý všeobecně známo, že na nelegálním odběru dlužil ČEZ přes tři miliony korun. Na Babiše hulvátsky nadával. „Někdo na něj křikl, jestli už má zaplacené ty své dluhy. A hned vypnul kameru a zmlknul,“ popsala nám očitá svědkyně na diktafon.

„Podepište mi Mein Kampf,“ dožadoval se v Chomutově jeden z odpůrců před obchodním domem Chomutovka. To premiér odmítl.

Reakce na chomutovskou návštěvu dostal Babiš na sociální síti různorodé. Jedni pod fotku napsali „Náš budoucí prezident“, zato například Hana Úředníčková projevila jiný zájem: „Neměl by být v práci?“

Psali jsme: „Přijde Bartoš a řekne, že jsi v haj*lu?“ Jsou uraženi. Museli mluvit. Plus čísla o Romech Zlomená čelist. Osmkrát. Domlouval nepřizpůsobivým. Teď Ústečan přistoupil k akci Šlachta pozval Ústečany na grilování: Nikdy jsem nebyl béčko a nebudu ani teď, ujišťoval „On je teplej?“ Herec – gay jezdí mezi děti. Předvádí divadlo. A toto slyší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.