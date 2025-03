„Tak nekandidujte.“ Chvilkař a Šarapatka kopou do svých kvůli Babišovi

Publicista Zdeněk Šarapatka se na sociálních sítích ostře pustil do voličů Andreje Babiše. „Ve stoje! Babice, jež uvízly v archívu vzpomínek na mládí za éry Husáka. Nerudní dědkové s rudými diplomy v šuplíku a s pupky přes gumu, co volají po starých pořádcích a vidí v nich Bureše. Ti z mladých, co větří, že namísto své rovné páteře je lepší být hemoroid císaře zlodějů s nadějí na důlek v prolhané partaji. A k tomu šedá změť mozkových gigantů, co prohulí/prochlastá tři čtvrtě výplaty a přesto nadává na vládu za svoji ‚chudobu‘. Voliči Andreje Babiše,“ napsal Šarapatka a ani v pokračování textu nešel pro expresivní výraz daleko.

Kohorty lůzrů chtějí gaunera, který nás táhne k Rusovi

„Nic nového pod sluncem. Kohorty lůzrů a s nimi vychcánků bez výčitek svědomí tu jsou tak, jako dřív. Za šušně v portmonce ohnou hřbet k zadnici starého práskače a do půlek křičí „mír!“, ač myslí na zradu. Ti samí vohnouti, kteří se mají za znalce poměrů a přitom si pletou vládu za parlament, chtěj na podzim u vesla gaunera, který je přitom kde může okrádá a táhne nás k Rusovi,“ rozhořčil se neúspěšný kandidát na senátora.

Rvem se za podzim bez vlády pohůnků Putina

A pokračoval: „To všechno jsme věděli. I proto nedbáme spílání rusáckých kanálů i tuzemských blbštajnů, o nichž tu byla řeč a dál se rvem za podzim bez vlády pohůnků Putina. Cena je vysoká: hrozí nám kulkou či provazem jakmile ve volbách zvítězí, jindy nám skrz zrádce ve vládních partajích znemožní pracovat ve veřejných pozicích s účinným dosahem.“

Ujišťuje: „Přesto to nevzdáme: čím více nám šlapou po zádech, tím větší je chuť s nimi bojovat. Jsme ale jen sami vojáci na pusté základně. Generalita nikde. Zatímco nepřítel nelení v razantní kampani, ti naši ‚nahoře‘ mlčí jako by nebyli. Nikde nic, jen srabácké šeptání, že ‚Babiš tak jako tak vyhraje‘. A leda starosti, do jaké řiti vlézt za teplý flek po volbách, když Babiš zabere tu moji sněmovní lavici.“

Svůj příspěvek zakončil drastickou vizí: „Obraz dne: kalhoty stažené před brodem a nahé zadnice namísto cti a hrdosti, zatímco se za ně pereme. Tak si teď stojíme. Čekám, stydím se za cizí a hanba mě fackuje. Když umřít, tak aspoň ve stoje, pánové…“

Kandidáti vládní koalice už nepočítají s vítězstvím

Ke stejnému tématu se vyjádřil také Tony Pášma, manažer online komunikace a koordinátor péče o dárce ve spolku Milion chvilek. Na svém facebookovém profilu napsal: „Poslední dny od různých komentátorů, novinářů a podcasterů čtu a slyším, že někteří z kandidátů vládní koalice už nepočítají s vítězstvím. Že se se současným stavem smířili, na vítězství rezignovali a nevěří v něj a předpokládají, že zemi za půl roku předají Andreji Babišovi a dalším populistům.“

Vzdejte se kandidatury, přenechejte místo jiným

V pokračování textu se do malomyslných kandidátů ostře pustil: „Konkrétní jména samozřejmě nezmínili a já je pro tento příspěvek stejně nepotřebuji. Nemá to být nějaké veřejné vyhlášení několika jedinců, chtěl bych je spíš k něčemu vyzvat: Politici, dámy a pánové, pokud už ve vítězství opravdu nevěříte a s touto energií a náladou chcete jít do kampaně, tak se kandidatury raději VZDEJTE a přenechejte místo jiným. Motivovaným, energickým, nerezingovaným a čerstvým kandidátům. Jestli totiž nadcházející volby něco skutečně nevyhraje, tak je to otrávenost, únava a rezignace.“

Nemáte tam co dělat

Na unavené politiky apeluje: „Pokud Vy sami nemáte naději, jak ji chcete předávat dalším? Pokud Vy sami nemáte energii, jak ji chcete dobíjet u jiných? Pokud Vy sami nemáte chuť zvítězit, proč by ji pak měli mít Vaši voliči? Pokud Vy sami nic z toho nemáte, tak tam nemáte co dělat.“

Nechci Ficov a Orbánov

Přidala se také poslankyně Lucie Potůčková (STAN), která na síti X napsala: „Udělejme, prosím, všechno proto, aby nám od října nevládla Hranolka s Hranolem. Chápu, že jsme pár věcí podělali a nedotáhli. Jenže jsme taky udělali spoustu věcí dobře, a to věcí léta odkládaných nebo nepopulárních. Tak se už fakt začněme bránit a poslouchat, co se kolem děje. Nebuďme korektní a slušní skautíci. Nechci Ficov a Orbánov. A chápu, že teď dostanu čočku. Ale tohle není výzva pro vás voliče, ale hlavně pro nás dovnitř.“

