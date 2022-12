„Tak se tím jděte živit.“ Patrik Nacher sekl Piráty. Poslal je pracovat

reklama

ParlamentníListy.cz vyjednávání sledují a dění probírají i s poslancem ANO Patrikem Nacherem, který je autorem nápadu na podporu vítěze komunálních voleb (SPOLU) do konce února. Podle něj se na současné situaci jasně ukázalo, že Piráti a Praha sobě (třetí a čtvrté místo ve volbách – bez sebe vzájemně odmítali sestavovat koalici) hráli, čím déle ve funkcích setrvají, tím lépe pro ně. „Čím déle tam budou, tím lépe pro ně, protože jsou ve funkcích. A kromě toho, že jsou tyto funkce placené, tak mají kolem sebe různé poradce a další osoby, které Praha sobě s Piráty instalovali na magistrát a do dalších firem, organizací a institucí,“ řekl Nacher pro PL.

Marketing a manipulace

A právě chováním při vyjednávání byli prý nemile překvapeni. „Za mě je jednání zejména Prahy sobě do značné míry skandální, protože tvrdí, že jediná čistá koalice je ta, kde jsou oni, i když o ně nikdo nestojí. Podporu SPOLU hnutím ANO označují za ‚temnoblok‘ nebo opoziční smlouvu a podobně, a tento ‚narativ‘ přebírají novináři, kteří tuto hru hrají. Považuji za neuvěřitelné vytváření dojmu, že pokud nebudou v koalici Piráti, tak že nastane tragédie. To si rozhodli lidé, a všichni ostatní jsou schopni se dohodnout,“ poznamenal. Domnívá se navíc, že správná koalice se dojednává na základě obsahové vize směřování města a také na vzájemné důvěře a na personálním souznění. „Protože vedle sebe budou čtyři roky sedět, rozhodovat a budou si muset věřit, což bylo očividné před volbami a je i po volbách, že v Praze to postaru fungovat nebude.“

Nacher dále varoval, že koalice vzniklé na jiném principu a kopírující jiné půdorysy nebo snaha někoho z jednání vyřadit jsou neživotné a nebudou fungovat. „Budou mít jepičí život, takhle koalice vznikat nemohou a jasně to ukazuje odlišné vnímání politiky,“ uvedl. Proto nevnímá jako relevantní „argumenty“ Zdeňka Hřiba, dosavadního pirátského primátora Prahy, že SPOLU při vyjednávání prý nedokáže respektovat výsledek voleb. „Čísla jsou jasná a vše ostatní je manipulace. SPOLU získalo 19 mandátů a Piráti se STAN 18. Už v první třídě mě učili, že 18 je méně než 19. Přepočítávání na procenta považuji za manipulace a skandální vnímání politiky. Procenta jsou jedna věc, a druhá mandáty,“ řekl poslanec hnutí ANO a poznamenal, že stejnou logikou by se mohly ozvat i všechny strany, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny.

„Propadlo jim přes milion hlasů a nikdo je ve Sněmovně nezastupuje, takže by chtěli zástupce. Respektování většiny je i respektováním voleb. To, že si nevěří a chtějí hlasy přepočítávat na něco jiného, nebo snahu, aby město fungovalo, nazývat opoziční smlouvou – znamená, že umějí dobře marketing, tak ať se jdou tím marketingem živit, a ne politikou. Opoziční smlouva to tady v žádném případě není,“ odmítl Patrik Nacher s tím, že menšinová podpora a opoziční smlouva jsou dvě odlišné politické věci.

Nacher: Praze vládnou tři radní, kteří ani nejsou zastupiteli

Zopakoval, že ANO chce dát do konce února možnost fungovat takzvané menšinové radě města a zároveň poskytnout čas na dojednání koalice, o což se budou snažit. V případě dojednání klasické koalice – třeba i na vládním půdorysu (tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů) – by se hnutí ANO stáhlo do opozice. „Jde o to, aby se mohlo přes dva měsíce jednat a současně aby vládli Praze lidé vzešlí z aktuálních voleb, kteří mají mandát rozhodovat o chodu města. Chápu, že to Pirátům a Praha sobě nevyhovuje, že tento mandát nemají, ale přitom by rádi dál rozhodovali – ale tak to nefunguje. Proto volby existují,“ vytkl. Dále řekl, že Piráti a Praha sobě nevěří, že podpora hnutí ANO pro strany SPOLU vydrží až do konce února. Nabídka na podporu menšinové rady od ANO trvá do konce prosince. Do té doby se musejí oba subjekty dohodnout, jak bude součinnost fungovat.

Mohla by spolupráce jinak opozičního ANO s vládními stranami na pražském magistrátu přerůst ve spolupráci trvalou? Nacher si to prý dovede představit. „Scénářů je několik, z nichž dva jsou viditelné a hmatatelné. První, že by se menšinová tolerance spolupráce proměnila v klasickou koalici, nebo zadruhé že by se mezitím vytvořila koalice na vládním půdorysu. Jsem s těmito možnostmi ztotožněn a vše děláme i s tím, že může dojít ke scénáři druhému,“ sdělil.

I pokud by se nakonec vládní strany dohodly a ANO skončilo v opozici, mrzet to Nachera nebude. Důvodem je, že pokud se dohodnou na menšinové radě, pak to byli oni, kdo odblokoval situaci i za cenu, že z koalice nakonec z dlouhodobé perspektivy vypadnou. „Ale naše role bude navždy pozitivní, jak věci posunout a nějak legitimizovat rozhodování o vedení města. Je možné zůstat ve funkcích po volbách měsíc, ale ne tři měsíce. Aby vládli Praze politici z předchozích voleb a tři radní, kteří už ani nejsou zastupitelé a ani nekandidovali… je ze zákona sice v pořádku, ale politicky nelegitimní. Rada pak pouze udržuje stav, nemůže schvalovat investice a město se zastaví. Pevně věřím, že pokud jde panu Hřibovi a panu Čižinskému (šéf Praha sobě) opravdu o město, pak naši menšinovou radu podpoří,“ dodal Nacher.

