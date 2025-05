Vícha (SOCDEM): Pořád nechápu, kde se ušetří

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové.

Omlouvám se, že vystupuji podruhé, ale bude to má krátká reakce na některé nové informace, které z té debaty vyplynuly. Ta první je, dal jsem včera bianko šek podpory kolegovi Krskovi a udělal jsem dobře, protože podepisuji do předposledního slova jeho vystoupení. Opravdu se lišíme jen v tom, že on je optimistou a vidí, že ten zákon pomůže, myslím si, že ne. Druhá poznámka. K té tisícovce obecních bytů, které by ten systém měl přinést.

Myslím si, že pokud mají obce prázdné byty teď podle nějaké statistiky, tak jsou to ty byty, které jsou prázdné, protože vždycky je nějaká prodleva mezi tím, kdy někdo opustí ten byt, vy ho opravíte a pak ho dáte zase zpátky na trh a že bylo řečeno, že ještě nové obecní byty vzniknou. Nemyslím si, že by obce, alespoň tedy my určitě ne, nově vybudované drahé byty daly do tohoto systému. Ale mohu se samozřejmě mýlit.

Stejně tak si nemyslím, že ti lidé, kteří mají investiční byty, nepronajímají je dnes, že by je dali do tohoto systému a nechali je napospas těmto nájemníků, byť s garancí, že stát uhradí ty dluhy. Ale opět říkám, mohu se mýlit. Pan ministr tady několikrát řekl to slůvko čtyři miliardy korun. Naštěstí tady už v diskusi také zaznělo, že náklady na příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení jsou přes 20 miliard Kč dnes. Pořád nechápu, kde se ušetří, aby ten systém po pěti letech tedy přinesl nějaké plusy.

A teď to hlavní, co jsem chtěl ale říct. Díky ctěnému kolegovi Martinu Bednářovi v komunikaci s panem ministrem jsme se tedy dobrali těch cenových map Ministerstva financí a tam jsem našel ono číslo pro naše město, 175 Kč. Takže, já to znovu zopakuji, protože si to nemusíme ze včerejška pamatovat. Zhruba 90 % bytů, které ve městě jsou, jsou městské byty. Polovina z těchto bytů má 65 Kč za metr čtvereční.

Bohužel, děláme, co nám občanský zákoník umožňuje, zvyšujeme každé tři roky o 20 %, ale takto to prostě je. Ti, kteří je neopustí, mají toto historické nájemné. Zbytek jsou byty, které za těch 15, 20 let, když se uvolní a my je licitujeme, čili jdou do volného trhu, tak tam je průměr pod 100 Kč za metr čtvereční a aktuálně byty, které teď opravíme a jdou do licitace, tak aktuálně je průměrná cena zhruba 120 Kč za metr čtvereční, čili nejlukrativnější byty jsou u nás za 120 Kč, ale podle těchto cenových map Ministerstva financí je u nás to nájemné 175 Kč. A s tím bude počítáno v tomhle zákoně.

Já se tedy ptám, jestli tato částka, která pro celou republiku je jiná, samozřejmě, jak souvisí s normativem a se superdávkou, zda v podstatě to je částka, která, stejně nebude moct Úřad práce ji vyplatit do takové výšky, protože je vyšší než normativ. To je dotaz na pana ministra.

Děkuji.

Ing. Petr Vícha SOCDEM

senátor



