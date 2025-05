„To dělá Kupka, nebo Rakušan? Hloupí jsou na to stejně.“ Pirát žasne nad vládním plánem

Na českých silnicích ve čtvrtek podle informací České televize začalo sčítání intenzity dopravy, které potrvá do října. Na 6 600 úsecích ho má zajistit přes 3 000 lidí. Výsledky pak budou k dispozici až v roce 2026.

Na českých silnicích dnes začalo sčítání intenzity dopravy, potrvá do října. Na 6 600 úsecích ho zajistí přes 3 000 lidí. Výsledky budou příští rok. — ČT24 (@CT24zive) May 21, 2025

Fakt, že do sčítání bude zapojeno tři tisíce lidí, kteří budou muset dostávat po dobu několika měsíců určitý plat, ironicky komentuje počítačový expert Tomáš Kapler. Ten by prý dokázal levněji dodat na každý úsek nebo za každého zaměstnance „krabičku,“ která by sčítání prováděla.

„Za 10 tisíc Kč (krát třeba ty 3000 nebo 6600 ks) bych dokázal sehnat či vytvořit a dodat krabičku, která by na těch 6600 úsecích dokázala počítat auta, včetně jejich typu, značky, SPZ, rychlosti, částečně obsazenosti, rychlosti... 24/7 po dobu několika měsíců na baterii, posílající data do centra a výsledky bych měl průběžně, nejpozději jeden den po skončení měření,“ tvrdí Kapler, že by se navíc na výsledky nemuselo čekat až do příštího roku, aby byly by vyhodnocovány průběžně.

„Country for the future tvl. To dělá ministerstvo dopravy a Martin Kupka nebo vnitro a Vít Rakušan? Hloupí jsou na to oba stejně,“ komentuje v narážce na inovační program The Country For The Future.

Za 10 tisíc Kč (krát třeba ty 3000 nebo 6600 ks) bych dokázal sehnat či vytvořit a dodat krabičku, která by na těch 6600 usecich dokázala počítat auta, včetně jejich typu, značky, SPZ, rychlosti, částečně obsazenosti, rychlosti... 24/7 po dobu několika měsíců na baterii,… https://t.co/F8QOFjOg2s — Tomas Kapler #AI ??? (@tkapler) May 21, 2025

The Country For The Future je součástí Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a má podporovat inovace v oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice. Podporovat by měl dále usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovace, jak píše ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kapler dodává, že dokonce i v Indii už přišli na to, jak počítat provoz s využitím počítačových systémů. „A jinak se k tomu samozřejmě dají využít i data z existujících dopravních kamer na křižovatkách atd. Takhle to dělají tvl třeba v Indii,“ diví se Kapler, že i země třetího světa je v inovacích dál než Česko.

A jinak se k tomu samozřejmě dají využít i data z existujících dopravních kamer na křižovatkach atd.

Takhle to dělají tvl třeba v indiihttps://t.co/wDshDGJAh2 — Tomas Kapler #AI ??? (@tkapler) May 21, 2025

Psali jsme: Ministr Kupka: Chci dostupný a kvalitní internet po celém Česku Ministr Kupka: Díky moderním technologiím budou kontroly efektivnější Vaše úspory do Green Dealu a zbrojení. Vyhrajete dvakrát, slibuje Leyenová Brusel brzdí inovace. Svobodní varují před „skanzenem regulací“