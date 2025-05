„Důchod 11 tisíc. Jak z toho vyžít?“ Fialu nezachránila ani Pazderková

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6023 lidí



Na akci dorazilo dle odhadu něco přes 200 lidí. Sál byl plný, někteří lidé stáli i podél stěn. Debata ovšem nezačala pro premiéra právě nejpříjemněji. Mladý muž, který se jako první chopil mikrofonu, si servítky rozhodně nebral.



„Já nebudu mluvit tady o tom, proč si myslím, že jste nejprolhanější premiér v historii této země. Já nebudu mluvit ani o tom, že jste vlastizrádce, který porušuje paragraf 6 bod 3 mezinárodní úmluvy o prodeji zbraní. A otázka... Jak byste nazval systém, kde jedno etnikum, nebo jedna kulturní většina má větší práva a svobody, než jiné etnika v té zemi. Jak byste nazval takový systém jinak než apartheid?“ došlo hned na začátku na otázku ohledně Izraele a Palestiny. I do Českých Budějovic totiž dorazili demonstranti, kterým se nelíbí podpora vlády směrem k Izraeli, konkrétně ohledně toho, co se odehrává v Pásmu Gazy, kdy upozorňují na to, kolik Palestinců, mezi nimi i mnoho dětí, zemřelo při ofenzivě ze strany Izraele.





Mluvil také o tom, že lidem v Pásmu Gazy se nežije dobře, a to právě proto, že tam dlouhá léta vládne Hamás. „Nezapomeňte na to, že blokádu Gazy, dlouhodobě, dělá nejenom Izrael, ale i Egypt. Právě proto, že tyto sousední státy se bojí toho, že hnutí Hamás bude vyvážet terorismus a dělat další negativní věci. Když Izrael bojuje proti teroristické organizaci, jako je Hamás, tak bojuje také za Palestince. Protože jedině když se Palestinci zbaví Hamásu, tak budou mít šanci na důstojný život,“ vysvětloval premiér.



Během večera padlo ještě několik otázek ze strany návštěvníků ohledně Izraele a Palestiny, ale poměrně velká část lidí v sále to nesla nelibě. Upozorňovali na to, že Česká republika má jiné starosti a důležité věci, které by chtěli s premiérem probrat.



Hrdý na to, jak jsme zvládli uprchlíky z Ukrajiny, nespokojený s digitalizací stavebního řízení…



Padla i otázka, co premiér vnímá jako největší úspěch a co naopak jako největší neúspěch této vlády. Výčet úspěchů z úst premiéra byl pak poměrně dlouhý.



„Rostou nám také reálné mzdy, vrací se důvěra občanů v ekonomiku, více utrácejí, roste nám průmyslová výroba. Prostě řada těch dat je opravdu příznivá,“ vypočítával premiér a zmínil i „závist“ ze zahraničí.



Dostal se i k válce na Ukrajině.



„Jsem také hrdý na to, jak jsme zvládli uprchlíky z Ukrajiny. Máme největší počet ukrajinských uprchlíků na hlavu na světě. A dnes jsme v situaci, zase díky tomu, že jsme to dobře nastavili, díky spolupráci státu, krajů, obcí a podnikatelů, že Ukrajinci, kteří jsou u nás pod dočasnou ochranou, dávají více do státního rozpočtu než my dáváme na podporu Ukrajiny. To znamená, že jsme to také udělali dobře,“ uvedl spokojeně s tím, že v těch úspěších by mohl pokračovat ještě dlouho.



Připustil ale, že se vládě nepovedlo všechno.



„Já jsem nespokojený s tím, jak dopadla digitalizace stavebního řízení. Je zbytečné chodit kolem horké kaše. To se prostě nepovedlo. To, že se to nepovedlo, vrhá špatné světlo na digitalizaci jako takovou, která se povedla, dalekosáhle se povedla. Nejsem také spokojený s tím, jak jsme málo zeštíhlili stát, což jsme také slibovali. Ne že bychom neudělali nic. Máme o dva a půl tisíce úředníků méně, než jsme nastupovali, ale nejde to tak, jak bych si já přál a nejsem spokojen také s tím, jakým způsobem jsme změnili situaci ve vzdělání, já bych si představoval, že ty změny, které jsou naprosto nutné, půjdou rychleji,“ přiznal.



Dva senioři, chvála i kritika… A srovnání „Babišovy a Fialovy vlády“



„Nedej bože, aby nám tady vládly strany, které se dnes hlásí do té vlády, které mají zahraniční minulost, nejsou to Češi, to v první řadě. V druhé řadě jsou to největší lháři, nebudu je jmenovat, všichni víme, o koho jde,“ nebral si servítky a přidal výzvu směrem k Petru Fialovi. „Pane premiére, udělejme všechno proto, aby tyto dvě strany, které se mohutně hlásí do té vlády a které by tady zdevastovaly tu Českou republiku a zahraniční politiku, udělejme všechno proto, aby tyto dvě strany se do té vlády nedostaly.“ Část sálu mu v tu chvíli tleskala ve stoje. Otázku, jak ho několikrát vyzývala moderátorka Iva Pazderková, ale nepřidal.





„Moc děkuji, řekl jste to úplně skvěle. Nechci to ničím pokazit. Konečně jsem dostal tu otázku, na kterou čekám – jak to pane premiére děláte, že jste tak dobrej…“ zažertoval v reakci premiér.



Od dalšího seniora se ale slov chvály nedočkal. Ten zmínil nepříliš radostnou životní situaci některých lidí.



Premiér odpověděl srovnáním „Babišovy a Fialovy vlády“.



„Na konci Babišovy vlády byl průměrný důchod 15 425 korun teď 21 080 korun. Průměrná mzda za Babiše necelých 38 tisíc, na konci naší vlády překročí průměrná mzda 50 tisíc korun. To fakt není malé navýšení. Tady mluvit o tom, že nic neděláme pro lidi a že se nestaráme o důchodce, nebo že se nestaráme o to, aby měli lidé slušné mzdy, to fakt neplatí,“ bránil se premiér a pokračoval: „A jestli má někdo důchod 11 tisíc, tak tady máme docela robustní sociální systém, který mu pomůže,“ uvedl a zmínil například příspěvek na bydlení. „Ohrožení existenční chudobou v ČR je nejnižší ze všech zemí EU. Já netvrdím, že se každý má dobře, to tím neříkám, ale říkám, že máme takový stát, který je schopen se o každého, kdo to fakt potřebuje, postarat,“ uzavřel premiér.



Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví…



Debatovalo se také například o otázkách bydlení v ČR nebo o dezinformacích. Řada lidí čekala na premiéra i při jeho odchodu z budovy, kde se akce konala. Někteří mu chtěli jen potřást rukou, další se na něj obraceli i s osobnějšími problémy. Někteří z nich premiérovi při jeho odchodu tleskali. Nechyběli ale ani demonstranti. „Mír pro Gazu“, „Lidská práva jsou nedělitelná“ nebo „Kritika Izraele + antisemitismus“. Takové byly nápisy na cedulích, které drželi v ruce. „42 tisíc obětí, 60 procent ženy a děti“, stálo na další ceduli, která byla na zemi obklopená zapálenými svíčkami. „Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví,“ ozval se pak výkřik od muže, který otázku ohledně Izraele a Palestiny a hlavně postoji české vlády v tomto problému, otevřel hned při zahájení debaty.