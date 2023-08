„Takové hovado.“ Zbité Ukrajinky. „Lovkyně dezinformátorů“ odhalila celé jméno údajného útočníka

reklama

V Plasích v okrese Plzeň – sever došlo v neděli 13. srpna k útoku na dvě Ukrajinky. O dva týdny později za to ve vazbě skončil Zdeněk H. Ten se podle informací serveru Seznam Zprávy živí jako kolotočář a útoku se dopustil poté, co v Plasích skončila pouť, na které pracoval. Žena provozovatele pouti Zdeňka H. označila za slušného člověka.

„Je to pro nás v rodině choulostivé. Říkám vám, že to není pravda, jak se to teď povídá. Ty dvě Ukrajinky si to navzájem dosvědčily. Úplně to předělaly, udělaly si nějakou svoji verzi, protože to dosvědčila jedna druhé. A nevinný člověk za to teď pyká,“ uvedla. „Je to velká nespravedlnost. Je to člověk, který nikdy nebyl souzený, slušný člověk, rybář, který vůbec za nic nemůže,“ dodala.

Jenže pohled na sociální sítě ukazuje, že muž, který teď dlí ve vazbě, nešetřil na internetu nenávistnými poznámkami, na což upozornila např. uživatelka Twitteru s nickem Barbora Mercury.

„Vzpomínáte si, jak v březnu po Rajchliádě napadl agresivní flastenec Ukrajince v autě? Tehdy můj tweet okomentoval nějaký Zdeněk Holzknecht a já ho za to zablokovala. Koho by napadlo, že je to takové hovado, které v budoucnu zmlátí bezdůvodně dvě Ukrajinky v Plasích,“ napsala na sociální síti X.

„Svět je malej. A karma zdarma,“ poznamenala k tomu v následné diskusi ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová.

