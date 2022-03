„Teď jde o levné nádrže?!“ Poslanec ANO apeloval na vládu kvůli drahému palivu. Vyprásk. Nejdřív Honzejk, pak z USA Farský

reklama

„Zastropujte ceny pohonných hmot, snižte DPH a udělejte něco pro lidi! Vyzývám Petra Fialu, Zbyňka Stanjuru a Víta Rakušana, ať také konečně začnou něco dělat pro občany České republiky,“ rozlítil se na twitteru poslanec za hnutí ANO Martin Kukla.

„Tohle vytváření dojmu, že teď jde hlavně o levnou nádrž, že snaha o pomoc Ukrajině není v prvořadém zájmu občanů České republiky a že Ukrajinci nejsou vlastně ani moc lidi, je to nejodpudivější, co můžeme nyní v naší politice sledovat,“ poznamenává k tomu následně komentátor Petr Honzejk.

Tohle vytváření dojmu, že teď jde hlavně o levnou nádrž, že snaha o pomoc Ukrajině není v prvořadém zájmu občanů České republiky a že Ukrajinci nejsou vlastně ani moc lidi, je to nejodpudivější, co můžeme nyní v naší politice sledovat. https://t.co/VKK3IveHTV — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 6, 2022

„Takto mluví k 30+ % občanů ČR. A to číslo poroste. V ANO mají skvělé průzkumy. Každá nádrž bude argumentem proti pomoci Ukrajině. Díky sociálním sítím se umíme rychle nadchnout. A stejně rychle vychladneme. S časem pracuje Putin lépe než my. Bude to s každým dnem těžší a těžší,“ zareagoval na Honzejkův tweet někdejší poslanec Jan Farský (STAN), toho času studující v USA.

„Tohle je důležitý postřeh, bohužel. Možná by opravdu vláda měla přechodně zvážit snížení DPH (ne z čirého populismu, ale právě proti populismu a extremismu, který může republiku strategicky oslabit.) Pro Putlera hraje čas. tik tak tik tak,“ odvětil mu další uživatel.

A Farský vyjádřil souhlas. „Souhlasím. A co nejrychleji by měli být rozděleni uprchlíci do celé ČR. Pomůže to uprchlíkům i nám. Informace, pomoc, práce, zapojení do komunity. Přeci jen se na cenu benzinu hůře nadává, když Vaše dítě chodí do třídy s uprchlíkem a Vy je potkáváte na ulicích,“ řekl.

