Vance na síti X vysvětlil svůj pohled na to, jak by měli přemýšlet lidé, kterým bylo umožněno stát se americkými občany. Vance to uvedl na příkladu, kdy někteří ukrajinští Američané žádají bezvýhradnou podporu Ukrajiny, ačkoliv by to šlo proti americkým zájmům.

„Během své senátní kampaně v roce 2022 jsem se v severním Ohiu setkal s jedním Američanem ukrajinského původu. Byl velmi rozzlobený mými názory na konflikt a mým přáním jej rychle ukončit,“ vzpomíná Vance.

Dotyčný muž ukrajinského původu mu prý řekl, že Amerika opouští jeho zemi, a jemu se to nelíbí.

„Odpověděl jsem, že jeho zemí jsou Spojené státy americké a mojí také,“ uvedl Vance, kterého prý vždycky uráželo, když nový přistěhovalec do Spojených států požadoval využití moci a vlivu svého nového národa k urovnání etnického soupeření toho starého.

Jednou z nejdůležitějších součástí asimilace je totiž podle Vanceho vnímat USA jako svoji zemi. „Je to součást dohody: pokud jste přijati do naší národní rodiny, měli byste dbát na zájmy Spojených států,“ má jasno Vance.

„Znám mnoho přistěhovalců, kteří mají správný pohled, a jsem jim za to vděčný. Například jsem se během této kampaně (i později) setkal s mnoha ukrajinskými Američany, kteří s mými názory souhlasili, nebo si přinejmenším kladli správnou otázku: Co je v nejlepším zájmu Spojených států?“ dodal Vance, že v nejlepším zájmu USA je samozřejmě konflikt na Ukrajině co nejdříve ukončit.

