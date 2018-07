„Teď sem slyšel v hospodě: Tak Malá prej neopisovala...“ Po dramatické tiskovce ministryně to mezi lidmi dále vře

„Jako dlouholetý VŠ pedagog skutečně nechápu, jak může paní Malá tvrdit, že se ničeho nedopustila. Co je plagiát dnes, bylo plagiátem i před patnácti lety. Opravdu má člověk s takovýmto kreditem zastávat post ministryně spravedlnosti?“ zeptal se například kandidát do Senátu Jiří Drahoš.

„Nemohu se rozhodnout. Mám větší obdiv k tomu, že Malá na tu tiskovku šla, nebo že někdo z PR týmu ANO po večerech hledal argumenty, jak to obhájit? Chtělo to hodně solidní literární rešerši,“ podotkl novinář Jakub Zelenka.

Vtipem pak zareagoval komentátor Petr Honzejk. „Teď sem slyšel v hospodě: ‚Hele, tak Malá prej neopisovala, jen zapomněla uvést citace.‘ ‚Jo, taky sem znal jednoho, co tvrdil, že není otec, jen ho zapomněl včas vytáhnout.‘“



Foto: Hans Štembera

„Taťána Malá vše vysvětlila: ‚Možná jsem neuváděla citace v parametrech dnešní doby, ale tehdy to bylo v pořádku.‘ Dobře, že neodchází. Ona se stala symbolem této vlády, makačka, která dojížděla jako koncipientka 300 km denně do Dolného Kubína z Lelekovic a zase zpět,“ zmínil dále komentátor Martin Fendrych.

Svůj názor napsal také předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Úsměvné divadlo paní Malé si neumím vysvětlit jinak než upocenou snahou zakrýt průšvihy vlády: další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za důvěru, ale i pat s panem Pochem, na němž ČSSD stále trvá,“ uvedl.

„A vy jste se smáli Mílovi, že nechce zabrušovat,“ řekla novinářka Lucie Stuchlíková.

„Ministryně Malá opisovala nevědomě!:-) A když tu práci psala, bylo jí 24 let a byla studentka! Argumenty hodné šéfky české spravedlnosti,“ uvedla česká novinářka Lenka Klicperová.

„Četl jsem štětky české spravedlnosti,“ odpověděl aktivista Jakub Pitron. „Otázka je, jestli by to nebyl trefnější termín, “zareagovala Klicperová.

„Mě prostě jen fascinuje způsob obhajoby Malé... Plagiátorství nebylo přípustné v roce 2005 ani v roce 2018. Rozdíl byl v tom, že tehdy nebyla k dispozici taková technika + na Slovensku neměli v systému zahrnuty české texty. Přijde mi to, jako by vrah omlouval zabití, že přece není možné jej odsoudit, protože dříve nebyly testy DNA a dnes už jsou,“ poznamenal dále Pitron, tentokrát již na svém facebookovém profilu.

„Mimochodem – do 24 let můžete nerespektovat pravidla a nejste za to zodpovědní. Řekla ministryně spravedlnosti,“ dodal.

Politolog Miloš Gregor pak poznamenal následující: „Já vím, že je léto, ale stejně... To, že dřív nebylo tak snadné odhalit plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat. Za práci je zodpovědná především její autorka, ne její vedoucí. Tvrdit, že to není plagiát, protože ji na to vedoucí tenkrát neupozornil, je blbost. No jasně, že na ten plagiát nikdo dřív neupozorňoval – nikoho Malá nezajímala. Samozřejmě že se na lidi upře větší pozornost, když se dostanou do vrcholné funkce. A je to v pořádku,“ sdělil Gregor.

„Malá právě prohlásila, že opsáno bylo podle ní prý 5 % a plagiát má být údajně až od 40 % opsání. No, první je lež – shodné jsou prý 2/3 teoretické části; nikdy jsem neslyšel nic o 40 %. Už jsme od obhajob vyhodili studenty s menší shodou, než má Malá. A s čistým svědomím říkám, že oprávněně. Současná obhajoba Malé na tiskové konferenci je příšerná. Dělá idiota ze sebe i nás všech. To, že ji Babiš drží, je symptomem doby a současné vlády,“ řekl dále Gregor.

„Pro nezasvěcené: Jiří Zlatuška měl minulý týden na ČT pěkný komentář, kde říkal, že aby někdo napsal odstavec o čtyřech řádcích stejně jako někdo jiný, není nemožné, jen velmi, velmi nepravděpodobné. Je to asi jako s DNA: taky je hypoteticky možné, aby se u dvou jedinců shodovala, jen ta pravděpodobnost je mizivá. A v tomto se dá odstavec textu přirovnat k DNA. No a u Malé byly shodné celé stránky, ne jeden nebo dva odstavce. Plagiátorství Malé je tedy prokázánou věcí a je skandální, že někdo, kdo má dohlížet na spravedlnost, sám podvádí a premiér (toho času trestně stíhaný za podvodné čerpání dotací) podvod relativizuje tím, že je to názor proti názoru. Stejně tak nyní předseda komunistů Filip. Mně už snad chybí jen vyjádření podpory od Kajínka jakožto člověka, co má s českou spravedlností přecie taky bohaté zkušenosti. Držte si klobouky, nová vláda nastupuje,“ zakončil svůj komentář.

„Diplom ‚není v Česku příliš uznáván‘? Tak je? Nebo není? Pokud má ta škola akreditaci, asi je. I když si o té škole můžu myslet, že ji vůbec neměla dostat, což si myslím o soukromých VŠ obecně,“ zareagovala pak analytička Irena Ryšánková.

Věty „Funkci jsem k dispozici premiérovi nenabídla“ si pak všiml komentátor Ondřej Kundra. „Jinak v podstatě za její chyby může vedoucí práce, který ji neupozornil, že má dělat něco jinak. Ministryně sama se cítí pošlapaná a poplivaná. Hm,“ poznamenal. Následně pak dodal: „Ministr zahraničí Velké Británie Boris Johnson rezignoval. Ministryně Malá zůstává.“

„Dnešní vyjádření Táni Malé k plagiátorství jí nejspíš psal Ivan Horník: ‚Von ti jako oponent jako nic neřek, jo?‘ Von mi řek: ‚Jo ty si mluvila s vedoucím práce, jo?' No, todleto, támdleto. Já sem říkala: 'Já sem mluvila s ním akorát po telefoně, a takže jsem nevim, a říkám, mně to nevadilo, stejně bych musela dát do toho.' A von říkal: 'No, žádná sláva to neni, no,‘“ napsal syn expremiéra Petra Nečase Ondřej.

A co si myslí politolog Lukáš Jelínek? „Taťána Malá zaslouží velkou pochvalu za popularizaci chovu králíků v Česku. Leckdo si dnes její diplomku přečte a kouzlu ušáků obratem podlehne. Třeba natolik, že dosavadní práci pověsí na hřebík. Příkladem by mohli jít premiér a ministryně spravedlnosti,“ řekl.

Předseda Svobodných Tomáš Pajonk pak svůj tweet doplnil i obrázkem. „Trocha odlehčení tristní situace. Kdyby byla paní Taťána Malá tak dobrý tank, jak dobré má předpoklady být dobrou ministryní spravedlnosti, působila by na své nepřátele asi takto. (Bob Sempel tank vytvořen na Novém Zelándu),“ napsal.

