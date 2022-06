„Ten pán je pro mě dezinformátor.“ Klaus se rozžhavil o „dezinformacích“. To tu ještě nebylo

„Dezinformace je nesmyslné, prázdné, bezobsažné slovo… V drtivé většině případů je ‚dezinformací‘ ve skutečnosti opačný názor,“ řekl v rozhovoru pro XTV.cz bývalý prezident Václav Klaus. V rámci tohoto slova by se tak při použití této terminologie prý dal za „dezinformátora“ označit například lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Kromě boje s „dezinformacemi “se Klaus vyjádřil také k záměru vzít Ukrajinu do EU. Ve vzduchu je prý nyní cítit i jiná varianta – a to ta, že si Ukrajinu „z historické lásky k ní vezme pod svá křídla Polsko“.

Podotkl přitom, že se „velice trefný výrok“ podařil ekonomce Markétě Šichtařové, jež napsala, že „inflace nevznikne ze dne na den“. „To trvá hezky dlouho, aby k ní došlo. To se musí pod tím kotlem topit delší dobu, to není jen tak samo od sebe,“ řekl s tím, že právě toto „zatápění pod kotlem“ bylo největší minimálně od Velké krize z roku 2008“ a proto současnou velmi vysokou hladinu inflace očekával.



Za inflací, která v dubnu dosáhla na 14,2% a je tak na nejvyšší úrovni od roku 1993, podle Klause stojí monetární politika v podobě kvantitativního uvolňování, tedy „tištění peněz“. „To bylo to rozhazování a vytváření obřích deficitů státních rozpočtů na straně druhé… Pouze to někteří nechtěli vidět a tušit, že to bude mít své důsledky,“ okomentoval Klaus v rozhovoru pro XTV.cz.

Z rostoucí inflace však nemají všechny státy hrůzu. Klaus poukázal, že jsou i takové země, které se ze zvyšování cenové hladiny radují. „Inflace vyhovuje každému dlužníkovi. Každý, kdo nadělal dluhy a děsil se toho, jak bude splácet, tak teď to bude činit v znehodnocených penězích, bude platit méně, zatímco věřitel prodělává. Ukazuje se, že obřím dlužníkem posledním éry, zejména v období po krizi z let 2008 a 2009, se staly různé státy. A právě tyto předlužené státy se radují, že je inflace, protože je zachrání před krachem a tedy před projevem jejich neschopnosti platit svůj dluh zpátky… Zadlužení inflací klesá. To se týká každé vlády na světě, v neposlední i vlády naší,“ zmínil.



Dle exprezidenta by současná vláda měla dbát na to, aby nezasahovala do trhu a nesnažila se s vysokými cenami bojovat například cenovým stropem. „Vládě bych doporučil, aby neničila trh, protože cena je nejcennější informací na trhu a aby omezovala agregátní poptávku a tedy snižovala inflační nerovnováhu,“ vzkázal exprezident kabinetu s tím, že „brzdění“ agregátní poptávky může vláda činit zejména pomocí přebytkového státního rozpočtu.



Současné vládě se sice podařilo zkrouhnout rozpočet zamýšlený bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), přesto to dle Klause nestačí.

Exprezident také zmínil rozdíl květnového deficitu mezi minulým a letošním rokem. Ten přestože vzrostl, stále nedosahuje hodnot jako v loňském květu. Schodek státního rozpočtu ke konci května vzrostl na 189,3 miliardy korun, zatímco loni už rozpočet vykazoval deficit 255 miliard korun, což byl nejhorší květnový výsledek od vzniku České republiky.



Odmítl též, že by vyslyšel volání motoristům po levnějším benzínu a naftě pomocí snižování spotřební daně, jež kabinet premiéra Petra Fialy snížil do konce září o 1,50 koruny na litr. „Já bych to nedělal,“ vyjádřil se Klaus s tím, že kvůli tomuto opatření bude muset kabinet řešit náhradu za tento příjem do rozpočtu. Odmítl též názor, že bychom měli snižovat daně na paliva, jako to činí sousední země, jelikož tudy prý „cesta nevede“.



Od ekonomické situace se exprezident přesunul ke konfliktu na Ukrajině. Že by se Ukrajina v dohledné době připojila k EU, za realistické Klaus nepokládá i přes jeden z výroků ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že už jeho země v EU „je“. „On je přesně člověk, který míchá přání s realitou…“ ohodnotil Zelenského.

„Já si myslím, že je spíše ve vzduchu jiná varianta – a to, že si Ukrajinu, z historické lásky k Ukrajině vezme pod svá křídla Polsko. Koneckonců Polsko bylo dlouho pánem významné části Ukrajiny,“ míní Klaus.



Vyjádřil se rovněž k nové straně Motoristé sobě svého spolupracovníka Petra Macinky a výtkám k dopravě v metropoli. Podle exprezidenta aktuální dopravní situace v Praze vznikla „svévolí“ určitých lidí, kteří chtějí dopravu „zastavit a zrušit“. „Chtějí, abychom jezdili na kolech nebo chodili pěšky,“ mínil.

Boj proti dezinformacím bývalý prezident komentoval s poukázáním, co ve skutečnosti za tímto slovem stojí. „Dezinformace je nesmyslné, prázdné, bezobsažné slovo; ať ti lidé bojují s opačnými názory. Dezinformace je v drtivé většině případů opačný názor,“ rázně podotkl, že slovo dezinformace je „hloupé nafoukané slovo“.



Za „dezinformátora" by prý šlo označit v takovém to smyslu i europoslance Tomáše Zdechovského, o němž se hovořilo kvůli jeho názoru, že „dezinformace je opakem informace". „On je v mé terminologii šiřitelem dezinformací, protože je šiřitelem opačných názorů, než mám já. Čili je v mých očích – při použití širokého chápání tohoto slova – dezinformátor," řekl Klaus.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

