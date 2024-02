„Tento pán půjde pryč. Přijde jiný, už se chystá.“ Zlé řeči o Fialovi a koalici

„Já nevím, co pan premiér zobe, ale myslím, že pan Válek jako ministr zdravotnictví by to měl prověřit.“ Komentátorka Karolina Stonjeková se v XTV bavila nad nejnovějšími výroky Petra Fialy, předsedy vlády a předsedy 13% strany ODS, jenž vyloučil vládu ODS s ANO a tvrdí, že Andrej Babiš se bojí příštího souboje ve sněmovních volbách. Roli hlavního podrazáka podle ní ve vládě dnes převzal Vít Rakušan (STAN). Komentovala i novinky v kauze Čapí hnízdo a chabou paměť prezidenta USA Joea Bidena.

První téma se vztahovalo k čím dál častěji diskutovanému mentálnímu stavu prezidenta USA Joea Bidena. Ten stále více zapomíná důležité milníky svého života, plete si politické představitele i zapomíná, kdy zemřel jeho syn. „Bylo by fajn, kdyby staří lidé v tomto duševním rozpoložení nekandidovali na funkci amerického prezidenta, což je jedna z nejvýznamnějších funkcí na světě. Měli by to minimálně vědět ti, kteří je kandidují, což je model, který známe i u nás. Ti okolo by mělo mít trochu smysl pro realitu,“ uvedla Stonjeková v pořadu Podtrženo, sečteno.

„Teď už se z toho v Americe stává téma, na facebooku se mu přezdívá Josef Bídný. Pokud se nepodaří demokratům Bidena odstavit a dojde-li k duelu Biden versus Trump, tak na ty televizní debaty se těším,“ podotkla komentátorka.

Vyslovila podivení, že špatná paměť Bidena nikterak nevzrušuje ty lidi u nás, kteří se posmívali prezidentu Zemanovi. Nadhodila, kde je asi lékařka Džamila Stehlíková se svými diagnózami. „Džambalája už pohřbila Zemana, pohřbila Putina, vyhrála Ukrajině válku. To je baba k nezaplacení. Na twitteru bude stále jen šířit své prognózy, a nic z toho nikdy nevyjde,“ pousmála se Stonjeková.

Komentovala také vývoj kauzy Čapí hnízdo. Andrej Babiš byl podruhé soudem osvobozen. „Jeho syn Babiš junior mi po soudu vzkázal, že ‚on je debil‘. To je smutný příběh lidsky, i z politického hlediska. Lidsky je smutné, že to vzkazuje svému otci. Smutné je i to, jak se nechal před minulými parlamentními volbami zneužít tou partičkou umělců kolem Milionu chvilek. Jak vytvářeli dojem, že jsou spolu kamarádi, že jim na něm záleží, ale ve skutečnosti jim záleželo jen na tom, aby člověka, který je nemocný, použili jako zbraň proti vlastnímu otci,“ připomněla Stonjeková.

„Smutné je, že on (Babiš junior) zřejmě ‚díky‘ svému zdravotnímu stavu tu věc pořád ještě nepochopil. On nepochopil, že jen někomu dělá užitečného idiota. A dělá ho pořád, i když už se od něj ti jeho slavní kamarádi odvrátili,“ poznamenala komentátorka k Babišovi mladšímu.

Věnovala se také otázce eura. Politický poradce prezidenta Petra Pavla tvrdí, že euro nevytáhli v něčím zájmu. „Tak ve stávající situaci by to neměl připomínat nikdo, protože zatím ještě neplníme maastrichtská kritéria. To je první podstatný faktor. A druhý podstatný faktor je, že zhruba 70 % veřejnosti euro odmítá. Za těchto dvou okolností to připomínat v novoročním projevu je úplně zbytečné,“ řekla Karolina Stonjeková – a že mocipány odpor veřejnosti nezajímá a pro euro jsou ochotni udělat cokoli.

„Já nevím, co pan premiér zobe, ale myslím, že pan Válek jako ministr zdravotnictví by to měl prověřit,“ vtipkovala Stonjeková na adresu předsedy vlády. Příhodné jí v případě Petra Fialy přišlo přísloví ‚tonoucí se stébla chytá“. „On se stébla chytne, protože doufá, že se na něm udrží. On se chytil už i Jurečky s Pekarovou, takže... to také ledacos vysvětluje,“ podotkla.

Silně zapochybovala i nad oním prohlášením Petra Fialy, že „vláda ODS a ANO je vyloučená“. „Kdyby předsedou ODS nadále zůstal tento pán, tak s vysokou pravděpodobností vyloučená je, ale pokud se stane, že tento pán a stávající vládní skvadra nedá po příštích volbách dohromady alespoň 101, tak tento pán půjde pryč, přijde jiný, a ten už se v zákulisí chystá, dokonce už se jich chystá několik, a ti s hnutím ANO půjdou úplně bez problému,“ dodala Karolina Stonjeková.

Na přetřes pak přišla kampaň Víta Rakušana (STAN), která otřásá vládnoucí koalicí. Nelze tedy věřit tomu, když Rakušan tvrdí, že „není zlobivé dítě“. „On ví, že zlobí, dělá to záměrně. STAN podle dostupných informací utrácí asi dva miliony měsíčně za různé kreativce. Vždy jsme byli zvyklí, že lidovci jsou podrazáci, že to jsou ti hadi, kteří okopávají kotníky vlastní vládě. Ted Jurečka se svými dvěma a půl procenty ví, že si to nemůže dovolit, tak seká latinu. A místo lidovců nastoupil strejda z Kolína,“ dodala komentátorka k Vítu Rakušanovi, že právě on je aktuálně „hlavní podrazák“.

