„To je i vaše svědomí.“ Herec Štáfek přiznal, že mu Babiš leží v žaludku

Všichni dnes chtějí být především slavní a bohatí. Že to nejsou úplně správné hodnoty, to si uvědomuje mladý herec Jakub Štáfek, který v pořadu A-Cast Podcast hovořil o svých úspěšných rolích. Zabrousil však také na obecnější témata, dokonce i do politiky.

„Lidi jsou celkově trochu zhýčkaní, možná chtějí trochu větší bizár,“ domnívá se herec Jakub Štáfek, mezi jehož nejznámější role patří fotbalista Julius „Lavi“ Lavický v komedii Vyšehrad Fylm a Matěj Jordán v seriálu Ulice, vysílaném na TV Nova. Štáfek, narozený v roce 1990, je také členem týmu Real TOP Praha, v jehož dresu se zúčastňuje charitativních zápasů a akcí.

Prchalovi mnozí skočili na špek

Mladý herec se v youtubovém A-Cast zamyslel nad tím, jestli český divák hloupne. „To je jako by sis položil otázku, jak je na tom Prchal, který dělal marketéra Babišovi. Dělal jenom svoji práci za peníze, anebo tím, jak manipuloval, jak lhal, jak se snažil svého šéfa ukázat v tom nejlepším světle, tak má podíl na tom, že mu skočila spousta lidí na špek. A díky tomu tady nějakou dobu byl a bohužel pořád na té scéně je, ačkoliv je ten případ s jeho prachama,“ řekl Štáfek. A dodal: „Tenhle pán mi hodně leží v žaludku. Hodně.“

Přísahal na zdraví svých dětí a lhal

Politické téma pak uzavřel slovy: „U mě ten člověk skončil v momentě, kdy přísahal na zdraví svých dětí a lhal. To se stalo na půdě Poslanecké sněmovny. Tam pro mě skončila jeho politická kariéra – a nejen politická – tomu člověku už nemůžeš věřit. Informací je přehršel a máme tendenci zapomínat. Ale je zapotřebí si to připomenout: Volíte člověka, který přísahal na zdraví svých dětí a lhal. To je i vaše svědomí,“ obrátil se herec k divákům a zdůraznil, že mluví o panu Babišovi. A dodal, že „prachy nejsou všechno“.

„Až budeš stát někde – nahoře, nebo dole – a dojde k finálnímu vyúčtování, tak tohle je škraloup,“ soudí populární herec.