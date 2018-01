,,To nebereme vážně samozřejmě," sdělil Babiš k požadavkům ČSSD

„Protože jsem byl znovu zvolen, nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády,“ řekl Zeman krátce po svém zvolení. Babiš nyní musí sehnat minimálně 101 poslanců, aby jeho vláda mohla být jmenována.

Zeman svůj triumf přitom oslavoval i s dočasným předsedou ČSSD Milanem Chovancem a lídrem SPD Tomio Okamurou. Babišovi však neradil, s kým má do koalice jít, pouze podotkl, že Chovanec i Okamura jsou přátelé.

Babiš si však do svého rozhodování evidentně příliš mluvit nenechá. Uvedl, že s ČSSD bude mluvit až po jejich mimořádném sjezdu, kdy se bude volit předseda. Strana však trvá na tom, že s Babišem, jenž má na krku trestní stíhání, do koalice nepůjde. Jak však podotkl Chovanec pro MF Dnes, strana by mohla podpořit i jednobarevnou vládnu hnutí ANO.

„Andrej Babiš už mohl uzavřít spolupráci s SPD a KSČM. To, že to neudělal, nám dává naději, že přece jen chce, aby tady vznikla proevropská vláda,“ řekl doslova Chovanec.

Babiš pak podle svých slov pro server iDnes.cz preferuje ČSSD a KSČM, ale ne ve vládě. Je pro dohodu o podpoře menšinové vlády.

„Nejlepší je menšinová vláda jednobarevná, protože je akční a funguje o mnoho lépe než koaliční. Samozřejmě budeme jednat se sociální demokracií, ale já teď nevím, koho zvolí jejich sjezd za předsedu. Z toho vyjednávacího týmu, který jsme potkali dvakrát, budou na předsedu pan Hamáček a pan Chovanec, proto jsme si řekli, že radši počkáme na jejich sjezd, co řekne. Jestli budou trvat na té nesmyslné podmínce, že já nemám být ve vládě, protože jsem trestně stíhaný, znovu opakuji na objednávku,“ poznamenal Babiš a vyjádřil se také k podmínkám ČSSD, kdy by Babiš neměl být ve vládě, ale jeho hnutí by nemělo mít ani resorty vnitra, spravedlnosti a financí.

„To nebereme vážně samozřejmě,“ řekl jasně Babiš. Závěrem se pak vyjádřil k prezidentským volbám, kdy uvedl, že hnutí ANO za pět let postaví svého kandidáta do voleb. On sám však kandidovat nechce, neboť nejde o manažerskou pozici.

