„To není strašení. Běžte se podívat na Západ, jak začlenili migranty.“ Gregor proti Nejedlové

Je Evropa stále více regulovaná? Co si myslí o migračním paktu a o migraci? O tom se hovořilo v pořadu CNN Prima NEWS Co na to vaše peněženka. Hosty byli kandidátka za Zelené Johanna Nejedlová a Matěj Gregor, dvojka kandidátky ze Svobodných.

reklama

Úvodní téma patřilo migračnímu paktu, který prošel minulý týden Evropským parlamentem. „Je dobře, že žijeme ve státě, ze kterého ještě nikdo nikam nemusí utíkat. Ale měli bychom chápat, že jsou tady lidé, kteří ze svých států uprchnout musejí. My jako Zelení jsme možná překvapivě také proti tomu migračnímu paktu, ale z úplně jiných důvodů než ostatní. My jsme přesvědčeni o tom, že je nastavený tak, že nám nepomůže řešit migraci, nepomůže migrantům a zásadně zkomplikuje jejich situaci. Je tam spousta výjimek z výjimek, což znamená, že třeba ti příchozí azylanti nebudou moc projít sami tím řízením a budou potřebovat pomoc, nelíbí se nám, že budou drženi v detencích. Někdy to může vypadat, podle toho, jak jsme to zkoumali, že tam mohou být až roky, to není výhodné pro nikoho. Nás to stojí peníze, pro ně je to podle mě nehumánní,“ poznamenala Nejedlová, která je přesvědčena o tom, že hlavní problém je v tom, že tu máme spoustu politiků a političek, kteří místo toho, aby řešili naše reálné problémy, které nás trápí, zvedají nenávist vůči migrantům.

„Rozdmýchávají také rasismus, xenofobii, náboženskou nesnášenlivost a věc, která je přirozená, to, že jsou státy, ze kterých lidé musejí uprchnout, a my bychom jim měli pomoct a postarat se o to, aby byli dobře integrovaní, tak to neřeší a místo toho prostě jenom nadávají,“ dodala.

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

Svobodní jsou také proti migračnímu paktu, ale z jiných důvodů. „Jsme čekali, než se to schválí, abychom viděli tu konečnou podobu, s jakou to půjde do toho finálního tažení. Naprosto mě vykolejilo, že Vít Rakušan, který sliboval, že by v tom migračním paktu měla být výjimka pro Českou republiku z důvodu toho, jak jsme přistupovali k invazi na Ukrajinu a k začlenění ukrajinských uprchlíků, tak lhal, protože žádná výjimka to není. Toto mi tady visí jako obrovská otázka. My jako Svobodní jsme samozřejmě proti, a když chceme argumentovat proti migračnímu paktu, tak určitě není třeba rozpoutávat nějakou nenávist. My vidíme, že integrace uprchlíků v těch západních zemích, které do toho šly dříve, dlouhodobě nefunguje. Můžeme se podívat na vyšší kriminalitu, na problémy ve školství v Německu, ve Francii. Migrační pakt bude velký problém jak pro ty země, tak pro ty uprchlíky právě proto, že se EU opět snaží ovládnout azylová řízení 27 členských zemí a snaží se za ně rozhodovat, kdo kde půjde, kolik kde zaplatí, jaké mu budou dány sociální jistoty, a takový moloch pochopitelně nejde utřídit,“ podotkl Gregor.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10449 lidí

Naprosto jej podle jeho slov udivuje, že se v roce 2024 má Česká republika někoho ptát, kolik může a nemusí přijímat migrantů na základě nějakých kvót. „Já mám za to, že Česká republika je pořád suverénní země, která si může sama rozhodovat o tom, kolik lidí přijme, za jakých podmínek, jaké jim nabídne sociální podpory, a přece nepotřebujeme EU, aby nám říkala, kolik migrantů máme nebo nemáme přijímat za jakých podmínek, takže já bych ty kvóty vymazal úplně a celý migrační pakt společně s tím,“ doplnil.

„Tohle je přesně to, co jsem říkala. Máme jiné podstatné problémy, které bychom měli řešit, a ne strašit uprchlíky. My víme, že české, slovenské i evropské firmy potřebují zaměstnance. A chybějí jim. Máme tady možnost dobře integrovat lidi, kteří utíkají a potřebují pomoc. My můžeme pomoci, můžeme dohlédnout na ten integrační proces a můžeme z toho, že sem přišli, ve výsledku benefitovat. Dále jde o to, abychom se koukli na to, kde jsou problémy, a napravili je, a ne nadávali na to, že jsou lidé, kteří potřebují utéct, a snažili se tady stavět nějaké zdi, které nikdy nefungovaly a fungovat budou,“ oponovala Nejedlová.

Následně rozporovala, že by zde byl nějaký velký problém s migrací. „Přijali jsme šest milionů lidí z Ukrajiny v celé Evropě, za poslední dva roky. Ten migrační problém, o kterém tady mluvíme, je 200 tisíc lidí ročně, kteří přicházejí tou jižní a středozemní cestou. Neporovnatelná čísla, ten problém je marginální, když se podíváme na to, kolik těch lidí přichází. A to, co říkáte a co říkají ostatní politici, je prostě strašení,“ dodala Nejedlová.

Gregor oponoval, že nejde o strašení. „Já vím, že vy máte asi nějakou vizi a chcete začleňovat lidi, ale prosím, podívejme se na ten Západ, podívejme se do toho Německa, podívejme se do té Francie, to není žádné strašení. Pojďme si konečně přiznat, že začleňování lidí z Blízkého východu, afrických migrantů přineslo Evropě opravdu obrovské problémy, zvýšenou kriminalitu, ty lidi se nedaří začlenit, často třeba ani dodneška neumějí jazyk, vznikají ghetta v celé západní Evropě. Paní Nejedlová, běžte se tam podívat,“ vyzval Gregor.

Psali jsme: Ministr Jurečka: Situace vodicích psů v České republice není úplně ideálně řešena Ministr Válek: Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negativně Má prosadit pomoc Ukrajině. V USA o něm tvrdí zlé věci Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy - 350. díl Dao de ling

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE