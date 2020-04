„To se mám věšet?“ Vyskočil u Xavera bez filtru. O Hřebejkovi i koronaviru

Moderátor Luboš Xaver Veselý se dal do řeči s hercem Ivanem Vyskočilem. Dozvěděl se od něj, proč se vyjadřuje politicky nekorektně. Padlo přitom jméno režiséra Jana Hřebejka. Vyskočil zavzpomínal také na herce Pavla Landovského. Zdálo se mu prý, že exprezident Václav Havel se za Landovského trochu styděl, ačkoli to byli téměř nejlepší kamarádi.

„Snáším to normálně. Co mám dělat? Mně by se to už asi týkalo, ale mám se kvůli tomu věšet?" okomentoval Vyskočil hned na úvod koronavirovou karanténu v pořadu Xaver Live na televizi XTV. Ivan Vyskočil se narodil rok po skončení druhé světové války, takže patří do rizikové skupiny starších občanů, na které může nemoc COVID-19 dolehnout nejvíc, ale snaží se si z toho mnoho nedělat.

Zavzpomínal na filmy točené za komunistů. „To samozřejmě byly filmy poplatný tý době, ale vezmi si, co tam hrálo za výborný herce. Nechci jmenovat sebe, ale tam byl Petr Nárožný, Josef Kemr, Vláďa Menšík,“ vyjmenovával Vyskočil slavné herce, kteří bavili diváky po desítky let. Petr Nárožný je spolu s Vyskočilem baví dodnes. Blbý to bylo, taková trochu agitka, ale oni tomu dali tu zábavu,“ uvedl Vyskočil.

„Menšík byl skvělej. Menšík byl úžasnej člověk, kterýho měli rádi i všichni herci. Herci se občas mezi sebou úplně nemusej, protože si někdy záviděj, někdy něco jinýho, ale Menšík byl skvělej. Uměl mluvit s panem doktorem, s babičkou od krav a na všechny byl milej,“ popisoval Vyskočil. „A Stellinka ta byla úplně zlatá,“ ocenil Stellu Zázvorkovou.

Herecké povolání je pro Vyskočila příjemné, pro řadu herců je jejich povolání dokonce koníčkem. „A co může být hezčího, když je pro tebe povolání koníčkem? Ale taky může bejt nešťastný. Protože jsou kolegové, kteří odvádějí sisyfoskou práci někde na oblastech, ale nikdo o nich neví. A samozřejmě oni by chtěli, aby se o nich vědělo. Tak to může bejt nešťastný. Oni vždycky koukají závistivě do té Prahy a těch velkých divadel. Tak to může bejt nešťastný. A mně to vždycky bylo líto,“ prohlásil Vyskočil.

Osobně si prý velmi vážil herce Pavla Landovského. „On byl moudrej chlap. On mi říkal Pepku Vyskoč,“ uvedl Vyskočil. A čím byl starší, tím víc byl podrážděnej, protože zažil nehezké věci. „On se vždycky zachoval hezky, zachoval se hezky, i co se týče tý politiky, a když vlastně přijel, ta ho tak jako odšoupli. Vlastně nakonec bych řekl, že i Havel se za něj trošku styděl, ačkoli byli největší kamarádi. On už ho tak moc nebral,“ uvedl Vyskočil.

Luboš Xaver Veselý poté přehodil výhybku k politice. „Ty jsi politicky nekorektní, já jsem za to rád, ale musíš to mít někdy těžký mezi těma kolegama,“ otevřel téma moderátor.

„Já si myslím, že už jsem dost starej na to, abych říkal to, co si myslím. Mezi námi, já jsem to dělal předtím taky. Občas jsem to i odnesl, něco jsem nesměl. A teď bych měl bejt jinej? Proč? Jestli mně pan (režisér Jan) Hřebejk dá roli, nebo nedá, na to se můžu vykašlat, abych si dával servítky před hubu, to ne. Řeknu, co si myslím, že je správný. Já se taky samozřejmě můžu mejlit, ono to nemusí bejt pravda, ale já si to myslím, tak to tak říkám,“ vykreslil svůj náhled na život Vyskočil.

Nevidí problém ani v tom, když chodí lidé na demonstrace. „Ale že bych šel na Milion chvilek, tak to mě teda ani nenapadne,“ zaznělo z hercových úst. „Já si o tom myslím svoje. Tak herce to taky trochu svádí, vono, málokdy máš 100 tisíc diváků,“ smál se Vyskočil.

Prozradil také, proč nekouří. Prý se mu zvedá žaludek, vždycky když vezme cigaretu do úst a neumí si představit, že by mu po cigaretách smrděly ruce.

