„Tohle se stalo ve střední Evropě. Šokující.“ Atentát na Fica. Zpráva letí bleskově světem

Prezident Petr Pavel prohlásil, že útok je varováním před dalším prohlubováním nevraživosti ve společnosti. „Útok na Roberta Fica je jednoznačně odsouzeníhodný, ať už byl motivován čímkoliv. Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z tohoto incidentu vyšel bez následků,“ napsal na síti X český prezident.

Premiéra Petra Fialu zprávy ze Slovenska šokovaly. „Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo,“ vyzval Fiala.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová napsala, že jakékoliv politicky motivované násilí odsuzuje. „Jakákoliv forma politicky motivovaného násilí je naprosto nepřijatelná. Robertu Ficovi přeji brzké uzdravení bez trvalých následků,“ uvedla šéfka TOP 09.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informace označil za „strašné“ a popřál Ficovi hodně sil. „Strašné zprávy ze Slovenska. Modlím se za Roberta Fica, hodně sil jemu, všem jeho blízkým i celému Slovensku,“ uvedl Babiš.

Útok odsoudili i další čeští politici, jako ministr vnitra Vít Rakušan. „Násilí do politiky nepatří. Nepatří vlastně vůbec nikam. Útok na slovenského premiéra jednoznačně a důrazně odsuzuji,“ reagoval předseda Starostů.

Podobně se vyjádřil i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Zpráva ze Slovenska mě šokovala. Kategoricky odsuzuji jakékoli násilí. Věřím, že se celá situace co nejdříve vyšetří a premiér Fico bude brzy v pořádku,“ doufá ministr pro místní rozvoj.

Nepřijatelnost násilí v jakékoliv formě prosazuje i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Můžeme se lišit v názorech, ale vždy má být nejen politika o diskusi, naslouchání, respektu, argumentech a slušnosti. Útok, násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné, přeji Robertu Ficovi brzké uzdravení,“ vzkázal předseda lidovců.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury je „šílené,“ že se to stalo ve střední Evropě. „Co nejdůrazněji odsuzujeme spáchaný atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a přejeme mu co nejrychlejší uzdravení. Je šílené, že se něco takého děje ve střední Evropě,“ napsal Okamura.

Zděšení z informací o atentátu vyjádřili i evropští politici. „Důrazně odsuzuji podlý útok na premiéra Roberta Fica. Takové násilné činy nemají v naší společnosti místo a podkopávají demokracii, naše nejcennější společné dobro. V myšlenkách jsem s premiérem Ficem a jeho rodinou,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Maďarský premiér Viktor Orbán odsoudil útok na svého „přítele“ a požehnal celému Slovensku. „Hluboce mě šokoval odporný útok na mého přítele, premiéra Roberta Fica. Modlíme se za jeho zdraví a brzké uzdravení! Bůh žehnej jemu i jeho zemi!“ vzkázal Orbán.

Hrůzný čin odsoudil také německý kancléř Olaf Scholz. „Jsem hluboce otřesen zprávou o zbabělém atentátu na slovenského premiéra Fica. Násilí nesmí mít v evropské politice místo. V těchto hodinách jsem v myšlenkách s Robertem Ficem, jeho rodinou a občany Slovenska,“ uvedl Scholz.

Šokován je dle svých slov i britský premiér Rishi Sunak. „Tato hrozná zpráva mě šokovala. Všichni myslíme na premiéra Fica a jeho rodinu,“ vzkázal Sunak.

Solidaritu s obyvateli Slovenska vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Útok na slovenského premiéra Roberta Fica je otřesný. Důrazně odsuzujeme tento násilný čin proti hlavě vlády našeho sousedního partnerského státu. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby se násilí nestalo normou v žádné zemi, formě ani sféře. Upřímně doufáme, že se Robert Fico brzy uzdraví, a vyjadřujeme solidaritu s obyvateli Slovenska,“ napsal Zelenskyj.

„Jsem šokován a zděšen ze střelby na premiéra Roberta Fica. Přeji mu sílu k brzkému uzdravení. V myšlenkách jsem s Robertem Ficem, jeho blízkými a obyvateli Slovenska,“ přidal reakci také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

