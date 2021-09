„Tupé škrty! Ne, neurážejte!“ V Partii posadili ke stolu Schillerovou a Stanjuru. Co věta, to hádka

„On tady pan Stanjura řekl: Dali jste lidem moc peněz, a měli jste zvýšit nezaměstnanost,“ vypálila šéfka státní kasy za ANO Alena Schillerová v Partii na CNN Prima News na oponenta z koalice SPOLU Zbyňka Stanjuru (ODS). A ten okamžitě přešel do protiútoku a konstatoval, že vláda přitápí pod kotlem inflace, což vede k tomu, že každá stovka, kterou si lidé vloží do banky, má hodnotu 96 korun. A bude hůř. „Takže jste hájila své zájmy proti zájmům občanů. Přece není v zájmu občanů, aby se všechno zdražovalo,“ vmetl Stanjura Schillerové.

V nedělní Partii CNN Prima News se tvrdě střetli ministryně financí Alena Schillerová a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Terezie Tománková otevřela debatu ekonomickým tématem.

„Zdražování je největší za třináct let. Inflace je přes čtyři procenta,“ oznámila moderátorka s tím, že výrazně rostou ceny potravin, prudce porostou ceny energií a tak dále.

Schillerová okamžitě udeřila na opozici.

„Ta naše inflace je jedna z nejnižší z okolních států. Víte, jestli vláda přitápí pod kotel. My jsme tady vytvořili podmínky pro to, dali jsme jim dostatek peněz, aby to zvládli. A ten, kdo nás kritizuje, tak v podstatě říká: Neměli jste lidem dát tolik peněz, a měli jste tady vytvořit trojnásobnou nezaměstnanost. Víte, a já jsem rok a půl poslouchala, že jsme v covidu dali málo peněz. Ještě dejte třikrát tolik! A teď zase poslouchám, že jsme dali moc. To mi přijde zvláštní,“ dštila Schillerová oheň a síru na opozici.

„Některé vaše kroky jsme podporovali, některé kroky jste od nás okopírovali a pak jste je vydávali za své, ale dobře. Jestli někdo měl v bance stovku, tak ona mu hodnotou spadla na 96 korun, a to je velký problém,“ hřímal Stanjura s tím, že nezávislá Česká národní banka musí tahat za záchrannou brzdu, aby peníze přestaly ztrácet na hodnotě.

Jedním dechem zdůraznil, že pokud koalice SPOLU dostane šanci vládnout, začne veřejné finance léčit. A to i s pomocí úspor na straně státu.

„Tady se neshodneme. Já nejsem pro tupé škrty, které tady prosazovala poslední pravicová vláda, a teď je tady znovu prosazuje koalice SPOLU,“ zaznělo od Schillerové.

„My nic takového neplánujeme,“ usadil Schillerovou bleskově Stanjura.

Ale Schillerová pokračovala a jala se vysvětlovat, proč ČNB nemá podle jejího názoru zvyšovat úrokové sazby. „Já jsem varovala před tím, že zdražíme úvěry malým a středním firmám. Ty velké mě nezajímají,“ zaznělo od Schillerové.

Jenže Stanjura se rozhodl citovat i druhou část sdělení Aleny Schillerové v médiích na téma působení ČNB.

„Vy jste ale řekla: Kromě toho nám to zdraží obsluhu státního dluhu. To jste řekla. Takže jste hájila své zájmy proti zájmům občanů. Přece není v zájmu občanů, aby se všechno zdražovalo.“

Schillerová nelenila a na svého oponenta udeřila znovu.

„On tady pan Stanjura řekl: Dali jste lidem moc peněz, a měli jste zvýšit nezaměstnanost,“ vypálila šéfka státní kasy.

A Stanjura se rozčílil.

„Ale nic takového jsem neřekl,“ vypěnil Stanjura. „Já bych poprosil, aby si paní Schillerová nevymýšlela. Neargumentujte proti tomu, co jsem neřekl. I NKÚ říká, že 150 miliard z loňského dluhu nesouviselo s covidem. NKÚ není vláda ani opozice, je to nezávislá instituce. Vy jste desetkrát zvýšili schodek za dva roky. Kdyby se desetkrát zvýšila efektivita státní správy, tak v pořádku, ale to se nestalo,“ připomněl všem Stanjura.

Zdůraznil, že koalice SPOLU hodlá uvolnit prostor podnikatelům a odbourávat byrokracii. „Stát nemá podnikat,“ zdůrazňoval Stanjura. „Koalice SPOLU projde s mačetou pralesem zákonů a nepotřebné zruší, čímž ulehčí život lidem.“



(Zdroj: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.)

A Schillerová na Stanjuru opět uhodila. „Oni chtějí škrty kolem 90 miliard ročně. Tomu já říkám, že oni se nepoučili. Tomu já říkám tupé škrty,“ vypěnila Schillerová.

„To nejsou tupé škrty, neurážejte,“ ohradil se okamžitě Stanjura.

Důchod dvacet tisíc: Co si za něj lidé koupí?

Lídryně kandidátky hnutí ANO na jihu Moravy Schillerová však rychle pokračovala, že ANO tupé škrty neplánuje, a místo toho plánuje důchody ve výši dvaceti tisíc. Šéfka státní kasy věří, že Česko bude opět ekonomickým premiantem v EU se státním dluhem, který bude pod kontrolou. „My budeme nejlepší. To tady slibuji,“ zdůraznila Schillerová.

Jenže tady se zase ozval Stanjura. Vrátil se k růstu důchodů, jak ho slibuje hnutí ANO.

„To není tak složité slíbit, když bude tak vysoká inflace. Pokud někdo nezmění ten valorizační vzorec důchodů, tak důchod bude dvacet tisíc. Ale důležité je, co si za to budou moct lidé koupit,“ vmetl Schillerové do tváře s tím, že lidé možná budou mít důchod dvacet tisíc, ale koupí si za něj méně zboží a méně potravin než dnes.

Zdůraznil, že koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, po volbách nebude zvyšovat daně. „My své sliby myslíme vážně, takže když my říkáme, že nechceme zvyšovat daně, tak tohle skutečně splníme,“ slíbil.

Smetl ze stolu varování ČSSD, že se chystá vláda ANO a ODS a že se Stanjura po Praze představuje jako budoucí ministr financí. Varuje před tím především ministryně práce Jan Maláčová.

„Ministryně Babišovy vlády tvrdí, že představitel opozice chodí po Praze a představuje se jako ministr Babišovy vlády. Já nevím, co k tomu říct, mně to přijde směšné. Já si to představuji tak, že to ministryně Maláčová řekne tomu mladému Stropnickému, on to pak řekne jí, pak si společně říkají, že se o tom mluví po Praze,“ smál se Stanjura Maláčové a Stropnickému.

Schillerová: Piráti jsou neomarxisté. Já jsem se zděsila. Oni chtějí euro!

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k možné budoucí vládě, a Schillerová okamžitě uhodila na Piráty.

„Piráti jsou skutečně extremisté a neomarxisté. Když já jsem viděla některé jejich věci, tak jsem se zhrozila. Já chci upozornit, že oni chtějí euro. Oni chtějí většinové rozhodování v EU. To je pro mě nepřijatelné,“ zuřila Schillerová.

Zdůraznila však také, že po volbách bude hnutí ANO ochotno jednat s každým, kdo bude mít s hnutím ANO programové shody. „A já si myslím, že po volbách budou muset všechny strany zvážit jednu věc. My potřebujeme stabilní vládu. Od 1. července 2022 nás čeká české předsednictví EU,“ pravila Schillerová.

Stanjura konstatoval, že čeští občané si teď vyberou, zda dají šanci koalici ANO, SPD a komunistů, tedy koalici populistů a extremistů, nebo zodpovědné koalici SPOLU, která bude muset vládnout s Piráty, což je podle Stanjury nová levice. „Naši voliči si nepřejí, abychom vládli s hnutím ANO, a my jejich očekávání nemůžeme zklamat,“ zdůraznil Stanjura.

Když znovu dostala slovo Schillerová, označila obě opoziční koalice, tedy koalici Pirátů a STAN na straně jedné a koalici SPOLU na straně druhé, za podvod na voličích.

„To není žádný podvod. My jsem utvořili koalici vloni v říjnu a program jsme koncipovali jako budoucí vládní prohlášení. My už máme tu shodu a předstupujeme s tím před voliče. Možná tam někoho ztratíme, možná tím někoho získáme, ale výsledek se ukáže za čtrnáct dní. My děláme všechno pro to, abychom uspěli.“

„Vždyť vy se ani neshodnete na podpoře manželství. Manželství je svazek muže a ženy,“ skočila Schillerová do řeči Stanjurovi s odkazem na nedávné vyjádření předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který řekl, že případná vláda ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN nesmí navrhovat institut manželství i pro homosexuální páry. Později však svá slova zmírnil a prohlásil, že toto bude věcí volného hlasování.

Nakonec došlo i na otázku zmrazování platů politiků, po němž teď volá šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Zmrazením platů by se ušetřilo několik desítek milionů korun. „Víte, za jak dlouho státní rozpočet utratí šedesát milionů korun? Za sedmnáct minut. Takže je to úspora v podobě sedmnácti minut z celého roku. To je, jako kdyby Agrofert nebral dotace jedenáct dní. Tak ať je nebere celý rok. Tak ať Agrofert nebere dotace celý rok, a pak naše hlasy máte,“ sdělil Stanjura Schillerové.

Schillerová se rozčilovala, že zmrazení platů politiků je zodpovědné a pravidelně ho navrhuje jen hnutí ANO. „My nemáme většinu, protože kapři si rybník nevypustí,“ zaznělo od Schillerové.

Stanjura nabídl jinou cestu – úpravu platového automatu poslanců, aby už si sami platy nezvyšovali či nesnižovali.

