„U Kábulu se bojuje za Prahu? Ne.“ Šándor natvrdo o Afghánistánu

Americká vojska opustila po dlouhých 20 letech Afghánistán a zemi začíná z velké části ovládat hnutí Tálibán. Tento odchod a další témata komentoval na ČRo generál v záloze Andor Šándor. Je rád, že si konečně Spojenci přiznali, že Tálibán nejsou schopni porazit. I hnutí se podle něj změnilo a už není to samé, které se kdysi spojilo s Bin Ládinem. „Řeči, že u Kábulu se bojuje za Prahu, jsou nesmysl,“ prohlásil a zastánce tohoto názoru vyzval, aby do země tedy poslali riskovat život své děti.

reklama

Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 20% Bartoš 1% Fiala 0% Okamura 52% Filip 1% Hamáček 3% Majerová-Zahradníková 5% Volný 15% Šlachta 3% hlasovalo: 931 lidí Uvedl, že veřejnost nikdy nebude tajné služby milovat, ale měla by je v optimálním případě ignorovat a mít pocit, že tajné služby neškodí.

„Když dojde k nějakému maléru, tak se vlastně nikdy nic nedozvíme, všechno to nějakým způsobem vyprchá. Takto by ta skupina lidí, kteří by měli všeobecnou důvěru společnosti, byli by bezúhonní a měli by bezpečnostní prověrku, tak když prohlásí, že skutečně k ničemu nedošlo, tak to může pomoci všem,“ obhajoval nezávislé prošetřování tajných služeb. Naopak jako nesmyslné označil, aby v tomto orgánu seděli náměstci ministerstev. „To není nezávislá kontrola, to je opět dohled politiků,“ argumentoval. Jako ideálního člena pro takovou komisi si představoval zesnulého novináře Karla Pacnera. „Požíval důvěry, byl to prostě čestný a loajální člověk,“ řekl o něm.

Fotogalerie: - Lobbing ve sněmovně

Co se týče odchodu amerických vojsk z Afghánistánu, Šándor prohlásil, že je to konečné přiznání toho, že nejsme schopni a ochotni Tálibán porazit. „Jestliže v roce 2014 měli jen Spojené státy v Afghánistánu 100 000 vojáků a nebyli jsme schopní porazit Talibán, tak ho neporazíme při těch pár tisících,“ soudí brigádní generál v záloze. Upozornil, že současný Tálibán není ten, který se spřáhl s Bin Ládinem. „Tohle jsou už jiní lidé. Myslím, že oni také více vnímají, že než pořád pobíhat po horách, střílet a loupit, že je dobré si ty peníze užívat z těch aktivit, které tam vedou,“ říká.

Podle něho Tálibán požadavky mimo své území nemá. „Řeči, že u Kábulu se bojuje za Prahu, jsou nesmysl,“ odmítl tento dlouho prosazovaný narativ. Doplnil, že Tálibán nikdy mimo území Afghánistánu neútočil. „Ti lidé, kteří to tvrdí, by měli poslat své syny nebo dcery do Afghánistánu. A nedej Bůh, aby se jim něco stalo. Aby si začali konečně klást otázku, proč tam naši vojáci umírají. My jsme tam měli 14 vojáků, kteří tam zahynuli. A musíme si říct, jaký byl výsledek,“ nabádal Šándor.

Společnost v Afghánistánu je podle něho jiná, než bývala, a ani teď nebude Tálibán kontrolovat celý Afghánistán. Podle jeho názoru je nesmysl i mluvit o nějaké centrální vládě Afghánistánu, když prezidentovi Ghanímu se říká starosta Kábulu. Frakce se podle něj budou muset domluvit. A problémy připadnou Číně, která má na oblasti údajně velký ekonomický zájem. A také Rusku.

V kostce, Andor Šándor má za to, že pokračovat ve vojenské přítomnosti v Aghánistánu by znamenalo vyhazovat další peníze, obětovat další životy vojáků a to s nejistým výsledkem. „20 let. Nikdy nebyly Spojené státy déle v žádné válce,“ podotkl. Bude dobré zemi sledovat, vést jednání s Tálibánem a vládou v Kábulu, aby si „rozparcelovali“ zemi, jak to bylo koneckonců vždycky, míní generál. Společným nepřítelem jim může být Islámský stát. A Tálibán si prý bude vědom, že jakýkoliv vývoz islámského terorismu si odnese.

Psali jsme: ,,Ani za 50 tisíc dolarů bych se nenechal zabít.” Afghánistán: Generál Šándor natvrdo Generál Šándor nevěří odborníkům šířícím strach z covidu. Provedl si vlastní test. A odhalení je tu „Trapné a ponižující.“ My a Rusko? Šándor: Změna nutná, zůstaneme sami Generál Šándor: Le Penová může vyhrát, EU bude mít problém. Islám a Francie? Slova o občanské válce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.