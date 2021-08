„USA si nevybírají cíle podle svých přátel, nýbrž přátele podle svých cílů." Český politik posílá facku za oceán

reklama

„Šlo o mocenské zájmy USA a o ovládnutí trhu s opiem. Tato země je původem 90procentním celosvětové produkce této látky, jež je základem pro výrobu heroinu. Toť prostý fakt,“ uvedl Rajchl z Formace Trikolora Svobodní Soukromníci.

Pokud by prý někdo skutečně chtěl bojovat proti státům financujícím a podporujícím světový terorismus, tak by musel do Saudské Arábie nebo do Íránu. „Nicméně ta první země si přízeň USA štědře platí a ta druhá má příliš silný vojenský arsenál, než aby se tam někdo odvážil vstoupit.

Následně uvedl pár dílů z téhle dle něj hororové telenovely

Jugoslávie a její humanitární bombardování,

vymyšlené zbraně hromadného ničení v Íráku

bezdůvodné odstranění Kaddáfího v Libyi (mimochodem největšího sponzora prezidentské kampaně Nicolase Sarkozyho, jenž byl jedním z hlavních iniciátor invaze do této země - no řekněte sami, jestli není fajn zbavit se svého největšího věřitele?), které odstartovalo migrační vlnu do Evropy ze střední Afriky

financování a vyzbrojování tzv. umírněné opozice v Sýrii, která okamžitě odevzdávala všechny dodané zbraně ISIS

a teď debakl v Afghánistánu.

„Stále stejná písnička podle stále stejného scénáře. A my k ní zcela naivně přispíváme,“ říká Rajchl.

Možná často slyšíte hlasy různých expertů, kteří říkají, že jsme členy NATO, a je tudíž naší povinností se zapojit, ale to podle Rajchla není pravda.

„Sebevědomý český premiér by měl do centrály NATO hned na začátku vzkázat: "Nezlobte se, pánové, ale téhle šaškárny se odmítáme účastnit". A jak kdysi krásně řekl Petr Pelikán - odmítnout přidat naši vlaječku k legitimizaci mocenských cílů USA. Protože jinou úlohu tam naše armáda (při vší úctě k vojákům, kteří v těchto misích bojovali) nehraje,“ dodává.

Sám za sebe říká, že pokud někdy bude mít možnost ovlivňovat zahraniční politiku ČR, tak všem těmto křižáckým výpravám řekne jasné NE. „Dokázali to Rumuni a Jugoslávci v roce 1968, kdy jim za to hrozily opravdu velmi tvrdé důsledky. Není důvod, proč bychom to nyní neměli dokázat my. Alespoň si budeme moci říct, že jsme se na tom nepodíleli. Jak je vidět právě v případě Rumunska a Jugoslávie, historie tento postoj jednou docení,“ doufá.

Stejně tak by nás to prý legitimizovalo k tomu, abychom následné migrační vlně způsobené těmito invazemi mohli říct rovněž jasné NE! „My jsme se na tom nepodíleli, pánové, takže také odmítáme nést následky vašeho nesmyslného konání.“

„Jedno klasické úsloví říká, že USA si nevybírají cíle podle svých přátel, nýbrž přátele podle svých cílů. Pamatujme na to, až nás zase budou lákat, abychom naivně skočili na lep a zúčastnili se "preventivní invaze za účelem odstranění hrozby terorismu". Abychom v budoucnu nečelili dalším masivním migračním vlnám. A abychom se za sebe nemuseli stydět,“ uzavřel svůj komentář pro Parlamentní Listy.cz Jindřich Rajchl.

