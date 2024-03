„Událost roku.“ Rakušan hodil rukavici. Zvedne ji Babiš?

reklama

Babiš pravidelně na půdě Poslanecké sněmovny a ve svých výstupech na sociálních sítích útočí na hnutí STAN a jeho šéfa Víta Rakušana. Starosty označuje jako „organizovaný zločin“ a Rakušana spojuje s kauzou Dozimetr.

Ministr vnitra proto vyzval Babiše na síti X k souboji tváří v tvář. „Pane předsedo, není žádné hrdinství útočit přes video na Debaty bez cenzury a na naše hnutí. Tak já vás k něčemu vyzvu, pojďte na Debatu bez cenzury, deset otázek bez lidí, jen my dva, rychlé a jasné odpovědi. Já si myslím, že se nemáte čeho bát. Složku na mě už určitě máte,“ prohlásil Rakušan.

Andreji Babiši, vyzývám vás na DUEL v Debatě bez cenzury. Jen my dva a otázky od lidí. Já jsem připravený a vaše složka na mě jistě taky. pic.twitter.com/z7R58R12Lh — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 26, 2024

Reakce Andreje Babiše ani nikoho z hnutí ANO zatím nepřišla. Lidé ale neočekávají, že Babiš duel přijme, podle nich se totiž takového srovnání naživo bojí.

„Babiš je moc velký srab na to, aby to přijmul. Ale každopádně by to byla událost roku,“ reagoval Jindřich Novák.

Babiš je moc velký srab na to, aby to přijmul. Ale každopádně by to byla událost roku. ?? — Jindřich Novák ???????? (@JindraNovak85) March 26, 2024

„Já myslím, že Andrej Babiš je příliš velký srab na to, aby zvedl hozenou rukavici. On to jaksi nemá v genech. Co v genech má, je taková krysí nátura,“ stálo v dalším z mnoha podobných příspěvků.

Ja myslím, že @AndrejBabis je příliš velký srab na to, aby zvedl hozenou rukavici.

On to jaksi nemá v genech. Co v genech má, je taková krysí nátura. — Vysočinský Patriot ?????????????? (@AntiBabis12) March 26, 2024

Novinář Alexandr Mitrofanov prohlásil, že Babiš místo sebe pošle kohouta Silvera, se kterým předseda ANO natáčel satirická videa. „Babiš pošle Silvera. Pro sichr,“ reagoval Mitrofanov.

Babiš pošle Silvera. Pro sichr. https://t.co/VYhjFUcstG — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 26, 2024

Ozvaly se ale i názory, že celá výzva je nesmysl a Babiše to vůbec nemusí zajímat, protože jeho strana má o desítky procent větší podporu. „Proč by se měl lídr opozice zahazovat s předsedou 7% strany?“ ptá se další uživatel.

Proč by se měl leader opozice zahazovat s předsedou 7% strany? — M.HORÁČEK (@HoracekMirek) March 26, 2024

