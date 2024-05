„Ukrajina nás podvedla.” Plno sprostých slov z Británie. Vysoká místa

reklama

Když byl Boris Johnson britským premiérem, patřil k největším kritikům ruské invaze na Ukrajinu a nejčastějším návštěvníkům Volodymyra Zelenského. Jeho bývalý hlavní poradce a předtím šéf kampaně za brexit Dominic Cummings nyní promluvil o kyjevském režimu tak drsně, jak z Anglie od počátku války ještě nezaznělo.

Ukrajina je podle něj zkorumpovanou zemí a Západ svou akcí na její podporu jde tam, kde se používají sprostá slova. Milovník přímočaré mluvy jich v povídání s britským webem i news použil hojně.

„Západ se nikdy neměl dostat do tak hloupé situace,“ říká. Sankce podle něj víc zničily Evropu než Rusko.

Zavrhl přirovnání k roku 1940 a Winstonu Churchillovi, do kterého se britští politici zamilovali. Zelenskyj podle něj nemá nic společného s lídry odporu z časů druhé světové války.

„Tenhle zkorumpovaný a mafiánský stát jménem Ukrajina nás v podstatě všechny podvedl. A my si kvůli tomu všechno pro*ereme?“ ptá se jadrně.

Cummings, který se v pohledu na Ukrajinu se svým bývalým šéfem zcela rozešel, vidí hlavní problém v tom, že neschopný Západ nedokázal dát Putinovi dostatečně silný signál, aby jej od invaze odradil.

„Pořád jsme jenom něco blábolili o vstupu Ukrajiny do NATO. Rusko opakovaně říkalo: nedělejte to, nebo tu zemi pošleme do kytek. A my jsme se s nimi dostali do naprosto hloupé hádky. Kvůli jedné zkorumpované zemi, na které vůbec nezáleží,“ rozebral příčiny konfliktu.

A západní jízda tuposti podle něj pokračovala. „Pak vykládali, jak nás podpoří Čína. Já už tehdy říkal, že Čína nic takového nepodpoří, Čína vydělává spoustu peněz zásobováním Ruska,“ říká Cummings.

Válka, do které jsme se umotali, tak ve skutečnosti posiluje vazby mezi Ruskem a Čínou. „Západ Rusko natlačil do aliance s největší světovou průmyslovou velmocí,“ chytá se za hlavu.

Pak naznačil, co za idiocií Západu možná mohlo stát.

Pro jeho šéfa Borise Johnsona totiž tato válka byla v domácí politické krizi záchranným lanem. „Konečně mohl začít předvádět ty své churchillovské fantazie,“ říká posměšně na adresu politika, který o Churchillovi napsal knihu, miloval citáty z jeho projevů a vždy se toužil stát stejně jako on válečným vůdcem země.

„Poslanci mu to spolkli, i když do té doby Borise nenáviděli. Ale teď mu ty jeho sra*ky (v originále „bullshit“, pozn. red.) spolkli a vzali tu akci vážně,“ nechápe.

„Jediná lekce, kterou od nás Putin dostal, je ta, že jsme idioti. Idioti, kteří zavedli sankce a pak jen koukali, jakou katastrofu tím přivodili vlastním lidem,“ shrnul dva roky války Cummings.

Ten současně ohlásil, že pracuje na založení nové strany, která vystřídá zoufalé Konzervativce, kteří minulý víkend spektakulárně prohráli komunální volby a očekává se, že do konce roku odevzdají opozici i premiérské sídlo.

„Naše strana bude důsledně zaměřena na voliče, ne na úředníky a na novináře,“ vzkazuje vítěz referenda 2016.

