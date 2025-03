„Umění je náročné na čas.“ Co říká zákon o státem placených umělcích

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona, která zavádí takzvaný status umělce. Předloha zákona má platit od července.

K čemu status umělce? V důvodové zprávě je možné se dočíst, že otázka podpory kultury vzešla z „podnětu odborné veřejnosti“. A že cílem je „posilovat zvláštní postavení kultury ve společnosti“.

„Pandemie COVID-19 ukázala, že řada umělců se pohybuje mimo tradiční rámec pracovního a ekonomického života, zamýšlený status by v tomto ohledu mohl poskytnout určitou jistotu. Dále chybí náležitě efektivní nástroj finanční podpory i pro výkonné umělce, kteří se nemohou plně věnovat své umělecké profesi, čímž se zvýší právní jistota těchto osob, které mají na trhu práce mnohdy velmi specifické postavení. To platí podobně i pro profese související s uměleckou činností a uměleckým provozem. Obecným problémem je celkové podfinancování kulturního sektoru jako takového,“ píše se dále v důvodové zprávě, nicméně to dle ní předkládaný návrh nemůže řešit.

„Výkonní umělci i tzv. podpůrné profese (např. osvětlovači, zvukaři, publicisté nebo kurátoři) mnohdy pracují jako OSVČ, tedy mimo pracovněprávní vztah. S tím souvisí i příjmová nestabilita a jistá sezónnost pracovních (uměleckých) příležitostí. Rovněž je nutno zmínit, že tvůrčí proces (což se týká typicky autorů či překladatelů) má těžko vyčíslitelné náklady – jde o činnost náročnou na čas, na osobní nasazení a samozřejmě s nezbytným prvkem invence a kreativity,“ uvádí důvodová zpráva a podotýká, že v jiných zemích jsou různé právní úpravy, někde například není status umělce vůbec žádný.

Názory některých umělců: Marek Vašut, Vítězslav Jandák a status umělce. Mnohé se vyjasnilo

Fotogalerie: - Konference svobody

„Základním principem návrhu je skutečnost, že stát by měl nějakým způsobem vyjádřit zájem o umělce, kteří svojí činností nedosahují dostatečných finančních příjmů,“ uvádí se taktéž v důvodové zprávě.

Zmíněný status umělce dle důvodové zprávy ve skutečnosti nemá za cíl umělce definovat. „Záměrem není definovat umělce, a to ani prostřednictvím udělení osvědčení – statusu umělce. Samotný výkon umělecké či navazující činnosti bude jen jednou z podmínek pro udělení statusu umělce. Neznamená to tedy, že ten, komu status umělce nebude udělen, nebude ve skutečnosti považován za umělce,“ vysvětluje.

„Návrh zákona reflektuje skutečnost, že ne každému a ne vždy může výkon umělecké činnosti ve ‚volném povolání‘ přinést dostatečné finanční prostředky k zajištění životních potřeb. Právě těmto osobám bude status umělce určen. Jde vlastně o to, že umělec, který nemá dostatečné příjmy ze své umělecké činnosti (včetně autorské), bude moci požádat Ministerstvo kultury o udělení statusu umělce,“ stojí dále v důvodové zprávě, která ale neuvádí, proč má být nedostatečně výdělečná činnost umělcům dotována.

Kdo dostane status umělce se pak bude rozhodovat ve správním řízení, kdy podání přihlášky bude zpoplatněno. „Ministerstvo kultury tedy rozhodně nebude posuzovat odborné nebo umělecké kvality umělce,“ uvádí se ve zprávě. Status umělce pak bude znamenat, že dotyčný bude moci žádat o příspěvek na tvůrčí nebo studijní účely. „Zde bude právní úprava uvedeného zákona novelizována tak, že žadatelem bude moci být pouze fyzická osoba se statusem umělce, přičemž bude zároveň odstraněno věkové omezení a omezení počtu čerpaných stipendií.“ Státní podpora má vyjít celkem na 126 milionů Kč ročně.

Podmínky jsou také dosti specifické. Aby získal příspěvek, nesměl by být studentem a v době podání žádosti by nesměl být v pracovněprávním vztahu, který by přesahoval polovinu týdenní pracovní doby. Zároveň by jeho příjmy z umělecké činnosti za poslední dva roky musely tvořit alespoň polovinu jeho celkových příjmů, nesměly by přesahovat průměrnou mzdu.

Ke statusu umělce už se vyjádřil například předseda Svobodných Libor Vondráček. „Stát za poslední 4 rozpočty vytvořil dluhy 1 200 miliard Kč, ale přesto má dost peněz na to, aby dotoval státem vybrané osoby, kterým udělí ‚status umělce‘,“ glosoval situaci.

„Takže nebudeme mít jen státní televizi a státní rozhlas, teď už budeme mít i státní umělce. Automatickou valorizaci budeme přijímat kdy? Myslím, že by bylo pěkné, kdyby se také obnovily tituly ‚zasloužilý umělec‘ a ‚národní umělec‘. Ty se dost osvědčily,“ přidal se podnikatel a pedagog Tomáš Šalamon.

„126 milionů korun ročně pro umělce z daní neumělců? Tomu říkám umění! To je další splátka umělecké frontě za šíření správných politických názorů? Doufám, že něco dostane i Bolek Polívka! Těch 18 mega od ODS z peněz Brna je pěkná bída,“ přidal se komentátor Petr Holec.