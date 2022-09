„Už mě to tady ser*,“ citoval Fialu na Václaváku mladý politik. A pak to začalo

My to za vás urveme. Na pódiu promluvil mladý muž, který se rozhodl lidem sdělit, že už nezbývá, než vyhlásit předčasné volby. Začal trochu netradičně. Začal citací premiéra Petra Fialy (ODS). „Už mě to tady se*e.“

reklama

Na pódiu se objevil také mladý demonstrant Matěj Gregor ze strany Svobodných, který tisícům lidí oznámil, že nerad bývá sprostý.

„Takže to udělám chytře a ocituji pana profesora Fialu, ‚už mě to tady sere‘. Já když jsem byl na pandemické demonstraci, tak nás onálepkoval ministr školství, tak jsem se těšil na volby. A teď nás onálepkoval premiér. Víte, já nekritizuju tehdejší voliče té vlády, ale ty dnešní už jo. Kdyby vláda říkala – ‚v zimě si s námi nezatopíte, budeme vás cenzurovat, budeme vás nahánět za vaše názory a za to, co píšete na internet‘ –, tak by měli méně procent než Zelení, a to již je co říct,“ poznamenal Gregor.

A vysloužil si potlesk.

„Já nechci zemi, kde si budeme vybírat mezi komunisty, StBákem a probruselskou vládou. Tohle není výběr!“ hřímal dál mladý muž.

„Pokud si vzpomínáte, tak před volbami tady byl spolek, který se ozval, když někomu špatně spadla propiska. A já jsem čekal, jestli se ozvou. Čekal jsem skoro rok. A nic,“ zlobil se dál Gregor.

A nechal demonstrantům pustit sestřih pár vět Petra Fialy (ODS), který chtěl lidem poslat signál, že je lidem třeba vyslat signál, že vláda bojuje s inflací – a větu Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) o tom, že si lidé mají vzít další svetr. Jedním dechem dodal, že Česku už nepomůže další svetr, ale jen předčasné volby, které povedou k ustavení zcela jiné vlády.

„Vládo, budíček! Vládo, budíček! Vládo, budíček!“ odpověděl mladému muži dav.

Gregor pokračoval, že pokud si tato vláda věří, že je dobrá, vyhlásí předčasné volby brzy. A pokud je opravdu tak skvělá, získá 200 poslanců.

„Vláda už se musí probudit, sebrat se a vypadnout do Bruselu!“ volal do mikrofonu Gregor, který dal najevo, že mluví jak za ty mladé lidi, kteří Fialovu vládu nevolili, ale i za ty, kteří sice pětikoalici volili, ale dnes toho litují. „My (mladí) to za vás urveme!“ přislíbil davu.

Vyprovodil ho potlesk.

Psali jsme: „Fialo, nejsem žádný ruský troll. Hňupe!“ Ševčík se rozzuřil na pódiu. Václavák běsnil s ním „Tady je 70 tisíc lidí, uvádí média. A ČT? Ta neuvádí opět nic!“ Šéfka Trikolory se bouřila na pódiu Fiala urážel zemědělce. Kdo mu to píše? Jeden blábol za druhým, slyšelo plné náměstí „Musíme začít konat, jinak kleknem. Fiala vede zemi do bankrotu.“ Václavák vyslechl Skalického

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama