„V pondělí tam ještě nebyla.“ Vláda potichu zařadila Istanbulskou úmluvu. Víte, co s ní také přijde?

13.06.2023 22:45 | Ze sítí

MONITORING SÍTÍ Před nedávnem europarlament vyzval Českou republiku k urychlené ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ve středu by ji mohla projednávat vláda. Rozhodovat by měla o tom, zda dokument pošle k ratifikaci do Parlamentu. Na co se má Česko připravit, pokud Parlament přijme Istanbulskou úmluvu, upozornila Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno. Může se například stát, že z našeho právního řádu zmizí presumpce neviny pro heterosexuální muže a vzorem rodiny bude soužití dvou mužů, z nichž jeden je těhotný.