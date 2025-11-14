Ukrajina se zhroutí. Profesor Mearsheimer odkrývá Putinovu strategii

Podle profesora Mearsheimera ve světě velmoci usilují o regionální hegemonii kvůli přežití, ne kvůli morálce nebo ideologii. V pořadu Judging Freedom odhaluje Putinův chladnokrevný kalkul: vyměnit granáty za životy, protahovat válku a nechat Ukrajinu zhroutit se pod vlastní vahou. Putin také prý preferuje dělostřelectvo před pěchotou, protože takové vedení války šetří ruské životy a zajistí mu větší podporu veřejnosti doma. „Válka spoléhá na dobrovolníky, ne na odvedence,“ vysvětlil Mearsheimer Napolitanovi. „Rusové obecně vidí Západ jako smrtelného nepřítele a ukrajinský vstup do NATO jako červenou linii, díky čemuž se konflikt jeví jako legitimní a levný.“
Vladimír Putin pronesl projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci 10. února 2007, kde se vyjádřil k dalšímu postupu NATO na východ. „Myslím, že je zřejmé, že rozšiřování NATO nemá žádný vztah k modernizaci samotné Aliance ani k zajištění bezpečnosti v Evropě. Naopak představuje vážnou provokaci, která snižuje úroveň vzájemné důvěry. A máme právo se ptát: proti komu je toto rozšíření zamýšleno?“ uvedl tehdy ruský prezident. „Co se stalo s těmi zárukami, které byly dány po rozpuštění Varšavské smlouvy? Kde jsou dnes tato prohlášení? ... Skutečná situace je taková, že NATO umisťuje své předsunuté síly na naše hranice.“ Putin prezentoval rozšiřování NATO jako obkličování, varoval, že přijetí bývalých sovětských států jako Ukrajina by překročilo červenou linii pro Rusko.
Napolitano se zajímal o vnitřní napětí mezi elitami v jednotlivých zemích, vojenskoprůmyslový komplex podle profesora pokračování války ale nepotřebuje, jedná se o politické rozhodnutí elit. „Nevidím o tom přesvědčivé důkazy. Rusko i západní země řídí politické elity, nikoliv armáda, a válka pokračuje, protože jejich cíle jsou neslučitelné.“
Mearsheimer zdůrazňuje, že západní státy pokračování války také nepotřebují, budou dále zbrojit bez ohledu na výsledek konfliktu na Ukrajině. Naopak pro Rusko je prodlužování války politické rozhodnutí. „Všechny problémy na světě způsobují ostatní, nikdy ne Spojené státy, protože jsme benigní hegemon... Jakýkoli ústupek Putinovi je jako Mnichov v říjnu 1938. To nemůžeme udělat,“ kritizuje Mearsheimer to, co vnímá jako aroganci západních elit.
Napolitano se pozastavil nad tím, že Evropané platí americkým zbrojařům za zbraně pro Ukrajinu a zajímal se, kde Evropané berou takové peníze každý rok. „Nemají ty peníze. Je nejasné, jak získají Evropané prostředky pro pokračování války.“ Evropané se prý soudí, aby dosáhli na ruská aktiva zmražená v Evropě, ale není jasné, kdy a jak takové soudní spory skončí. Také zdůraznil vysoký počet dezercí v ukrajinské armádě. „Kolaps Ukrajiny je bezprostřední kvůli dezerci. 20 000 jen v říjnu 2024, celkem 100 000 ročně, nedostatku financí a neschopnosti Evropy poskytnout 200 miliard eur na pomoc kvůli právním překážkám, jako je zabavení ruských aktiv. Bez podpory USA Ukrajina nevydrží, což Putina staví do velmi dobré pozice, aby si diktoval podmínky,“ uzavřel svou úvahu profesor Mearsheimer.
autor: Martin Huml