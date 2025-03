„Válka o mysl.“ Poslanec STAN zašel tak daleko, že i na senátorku to bylo moc

Exner na sítí X upozornil, že se moderní války nevedou jen na bitevním poli, ale také v myslích a emocích lidí. „Poslední vývoj jasně ukazuje, že nestačí mít nejmodernější armádu, letadla, tanky, rakety a vycvičené vojáky. Pokud prohráváte hybridní válku o mysl a emoce lidí, tak jsou vám zbraně k ničemu. Pokud chybí identifikace s hodnotami a se státem, který chcete bránit, pokud chybí vůle k obraně a k obětem, pokud chybí identifikace nepřítele, jste ztraceni,“ napsal na sítí X.

Hybridní válka rozhoduje o osudu národů

Podle Exnera je mylné vnímat válku jako konflikt tanků a vojáků na bitevním poli, moderní konflikty se odehrávají v informačním prostoru. „Mentálně jsme nastaveni na minulou válku vojáků s flintami, tanků a letadel. Jsme mylně nastaveni, že taková válka buď je, nebo není. Buď válku vidíme, nebo nevidíme. Ale tak to už dávno není. Válka moderní doby je válka hybridní – válka o mysli a emoce veřejnosti napadené země, ideálně tak, aniž by si to napadená veřejnost uvědomovala,“ uvádí s tím, že vojáky jsou v tomto případě „armády trollů, botů a kolaborantů, zbraněmi jsou sociální sítě, proruské weby a ,alternativní' média“.

Slovensko a Maďarsko už hybridní válku prohrály

Exner zmiňuje konkrétní příklady zemí, kde se podle něj ruská hybridní válka ukázala: „Úspěchy nepřátelských hybridních útoků vidíme na strašení a rozdělování západní společnosti. Slovensko a Maďarsko jsou už prakticky dobyté země. Navíc podle ruské vojenské doktríny, je Rusko v permanentní válce se Západem a jenom se mění intenzita té války,“ uvedl poslanec hnutí STAN.

Odkazuje tak na vzestup proruských nálad ve slovenské politice po nástupu vlády Roberta Fica, která omezuje vojenskou pomoc Ukrajině, i na Ficovu cestu do Moskvy. Nebo na dlouhodobé proruské postoje Viktora Orbána v Maďarsku.

V kontextu toho připomíná, že Rusko samo označilo Českou republiku za nepřátelský stát, což podle něj jasně ukazuje, že se nemůžeme tvářit, jako by se nás konflikt netýkal. „Pokud toto říká země, která zařadila Českou republiku v květnu 2021 na seznam nepřátelských zemí, tak jak si může někdo myslet, že nejsme napadeni, nejsme ve válce s Ruskem, jakkoliv si to nepřejeme?“

Závěrem dodává, že máme dvě možnosti – bránit se, nebo nedělat nic a později se vzdát.

Kordová Marvanová: Jak čelit hybridní válce bez omezení svobod?

K Exnerovu varování před hybridní válkou se vyjádřila také senátorka Hana Kordová Marvanová, která upozorňuje na složitost případných opatření proti dezinformacím a propagandě. „Pokud to je tak vážné, jak píšete, řekněte B. Co navrhujete s tím dělat? Vypínat sociální sítě a zakazovat alternativní média, když se na nich šíří názory, které lidi ovlivňují ve volbách?“ uvedla ve své reakci politička.

Kordová Marvanová zároveň varuje před tím, že jakýkoliv zásah proti takovým platformám by mohl narazit na hranice ústavou chráněných svobod. „Neumím si to představit, aniž by došlo k zásadním zásahům do svobod chráněných ústavou,“ dodává.

Její slova tak otevírají debatu o tom, „kde leží hranice mezi obranou proti hybridním hrozbám a ochranou svobody slova“, což je otázka, která v současné době rezonuje napříč Evropou.

Martin Schmarcz: Svobodu neubráníme rušením svobody*

V podobném duchu Exnerův příspěvek okomentoval analytik Martin Schmarcz, který upozornil na to, že konečné vítězství v konfliktech stále závisí na vojenské síle, a nikoli pouze na informačním boji. „Nepochopení situace. Války pořád vyhrávají vojáci a stroje, ne bojovníci u klávesnic. Mohou nám ji ale prohrát, když pod záminkou boje s totalitou budou preventivně chtít totalitu,“ upozornil.

Podle Schmarcze zbraní demokratických zemí musí být právě svoboda, nikoli její omezování. „Svobodu neubráníme rušením svobody. Svoboda je naše zbraň, cenzura je zbraň Ruska. Nezaměňujme to!“ zdůraznil závěrem.

