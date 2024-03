„Velká chyba.“ Fiala dostal vynadáno, že se nechce bavit s Ficem

Fakt si myslíte, že mladí nechtějí válčit, protože nebylo uzákoněno manželství pro všechny? Že je to něco, co trápí většinu mladých? Nemyslíte, že je to spíš proto, že nemají k zemi takové vazby? Řada z nich tu žít ani nechce, protože jinde je životní úroveň mnohem lepší a pak za to podle mě můžou p...

