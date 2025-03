„Velké“ shromáždění chvilkařů proti Trumpovi. „Hoši, zabalte to,“ vzkázal kolemjdoucí

Cílem akce Milionu chvilek bylo upozornit na postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Po pátečním jednání v Oválné pracovně se probouzíme do nové reality. Podle Trumpa prezident Zelenskyj ,nemá žádné karty' a všechny drží v rukou USA. Postoj americké administrativy znejistil celý svět. Evropa se na svého tradičního mezinárodního spojence už nemůže spolehnout. Musíme se postavit sami za sebe – za vlastní bezpečnost, za budoucnost, a hlavně za Ukrajinu!“ uvedl spolek k akci.

Jako symbolická kulisa působili na pódiu po celou akci dva muži s maskami – jeden měl na sobě masku Donalda Trumpa, druhý Vladimira Putina. Společně inscenovali hru karet, kterou sehráli u stolu pokrytého ubrusem v barvách ukrajinské vlajky. Scéna měla symbolizovat geopolitickou hru o osud Evropy a Ukrajiny. „Trump a Putin, právě teď hrají karty na tělech mrtvých Ukrajinců,“ komentoval jejich hru úvodem Lukáš Hilpert, předseda Milionu chvilek pro demokracii.

Podle jeho slov tyto mocenské síly dnes představují hrozbu pro celý svět. „Ruská rozpínavost a Trumpův byznys jsou hrozbou pro celý svět. Žijeme v nejisté, turbulentní době. Nikdo z nás neví, do jakého světa se další den probudíme. Žijeme v době, která vyžaduje pohotovost, připravenost a součinnost nás všech. Společně dokážeme čelit nejistotě i hrozbám,“ pokračoval Hilpert.

Ve svém projevu dále zdůraznil, že na pozoru se už musíme mít nejen před Putinem, ale i před americkým prezidentem, jehož chování je nepředvídatelné a jeho zájmy se rozcházejí s demokratickými hodnotami.

Poukázal na to, jak se k Trumpově politice staví česká scéna. Kritizoval především české politiky, kteří se podle něj snaží zalíbit Trumpovi a přizpůsobit se jeho stylu. „Podívejme se na politiky v červených kšiltovkách. Mají strach, nebo to dokonce před Trumpem dělají pro vlastní prospěch a plazí se před těmito novými pořádky,“ uvedl. Červenou kšiltovku si na podporu Trumpa nasadil například předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Evropa podle Hilperta tomuto chování nesmí jen přihlížet a vyčkávat, co se stane, ale musí aktivně jednat. „My jako Evropa ani tady tomu nesmíme přihlížet a čekat. Naši politici musí podporovat Ukrajinu a jasně ukázat, že stojíme za jednotnou Evropou,“ zazněla jeho slova za hlasitého potlesku publika. „Je na čase začít hrát s kartami a ty má Evropa ve svých rukou,“ doplnil.

Rovněž varoval před nebezpečím, že pokud Evropa nezasáhne včas, konflikt na Ukrajině může být jen začátkem širší hrozby. „Chceme se snad dočkat dne, kdy budeme řešit, jaká země je na řadě po Ukrajině?“ burcoval dav.

Česko čelí nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku

Na téma, jak může Česko, potažmo Evropa, posílit svou bezpečnost, navázal první host a řečník Vladimír Votápek, diplomat a bývalý generální konzul České republiky v Petrohradu.

Ve své řeči hovořil o tom, že Evropa si konečně uvědomila rozsah problému, kterému čelí, a že Česká republika se nachází v nejhorší bezpečnostní situaci od svého vzniku. „Dlouhá desetiletí jsme zanedbávali vlastní bezpečnost. Jako černí pasažéři jsme jeli ve vlaku, který táhla americká lokomotiva. Vůbec jsme se nesnažili sami. Zanedbávali jsme svou bezpečnost tím, že jsme odmítali vidět rostoucí moc a agresivitu Putinova Ruska. Vůbec jsme se nesnažili sami,“ poukázal.

„Evropa se drží civilizačních hodnot, které byly nastoleny po druhé světové válce, nemůže ale ignorovat nástup k moci dvou politických avanturistů, dobrodruhů,“ doplnil.

Putin jako hlava mafie a hrozba pro Evropu

Ostře kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho geopolitické ambice. „Putin je hlava petrohradské mafie. A teď ohrožuje Evropu. Celou Evropu, celý svět. Chce nás připojit ke své říši a udělat z nás… udělat z nás… poslušné lokaje Kremlu,“ pokračoval Votápek a varoval, že máme už historickou zkušenost s tím, jaké to je být podřízeným státem velmoci. Na jeho slova reagovalo publikum souhlasným potleskem.

Trump jako nevyzpytatelný hráč naslouchající Muskovi

Zatímco Putinovy úmysly jsou podle Otápky jasné, v případě Donalda Trumpa panuje spíše nejistota. „A co chce Donald Trump, to ale není moc jasné,“ vyjádřil obavy, že ani sám Trump nemá jasnou vizi a často mění své postoje podle momentálních vlivů. „Já se obávám, že ani Trump to neví. Já se bojím… že on chce vždycky to, co mu nějaký poradce našeptá… těsně před spaním. Mění své názory a výroky tak často, že se v tom nedá vyznat,“ konstatoval diplomat.

Největší rozruch však vyvolala jeho poznámka o tom, kdo podle něj patří mezi nejvlivnější rádce Trumpa. „Blbý je, že ten našeptávač bývá často Elon Musk,“ řekl Votápek. V tu chvíli se z davu ozvalo hlasité pískání vyjadřující znepokojení nad rostoucím vlivem technologických magnátů na světovou politiku.

Votápek odsoudil české politiky, kteří podle něj zavírají oči před bezpečnostními hrozbami a odmítají investice do obrany. „Varuji před českými politiky, kteří tvrdí lidem, že problém nemáme, a mluví o světovém odzbrojení a odmítají věnování peněz na obranu,“ uvedl. „Takovým politikům musíme říct, že jim to nevěříme, že s nimi nesouhlasíme, že hrají kremelskými kartami a že s nimi budeme bojovat. Že jim svou vlast nedáme!“ dodal diplomant.

Zároveň upozornil, že i politici, kteří si hrozby uvědomují, zatím nedokázali přijít s dostatečně efektivním řešením. „Naopak, ti politici, kteří problém vidí a chtějí ho řešit, tak jim to ale zase moc nejde. Spíš o věcech jenom povídají, než je řeší.“ Přesto podle něj nemáme jiné alternativy a je důležité těmto politikům dát podporu, aby mohli začít skutečně konat. „Pojďme jim slíbit, že jim v září dáme ve volbách hlas, když se budou snažit,“ uzavřel za potlesku publika.

Dalším řečníkem byl hudební skladatel a ěkdejší poradce prezidenta Václava Havla Michael Kocáb, který vyzdvihl odvahu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přirovnal ho k historickým postavám, které se nebály postavit mnohem silnějším protivníkům.

„Zelenskyj mi připomíná Jana Husa nebo Davida v boji s Goliášem,“ prohlásil a zvolal „Sláva Ukrajině!“, což publikum odměnilo bouřlivým potleskem.

„Putin a Trump hrají karty o osud Evropy. Ale chybí třetí hráč. Zvolený hráč. Který by se s nimi za tento imperiální a autoritářský stůl neposadil. Je to Evropská unie, která nemá a nechce mít ve svém čele jediného diktátora, který si svévolně pohrává s osudem suverénních národů. Zároveň ale nesmí Evropská unie ignorovat fakt nástupu k moci těchto dvou politických dobrodruhů,“ apeloval Kocáb.

Varování před proruským směřováním Česka

Dále kladl důraz na význam nadcházejících voleb a vyzval občany, aby volili odpovědně. Podle něj je zásadní, aby budoucí politická reprezentace ani na okamžik nepřipustila přiblížení se proruským postojům premiéra Roberta Fica na Slovensku či Viktora Orbána v Maďarsku. „To je velký problém. Pokud by se to tak stalo – a vyloučit to nemůžeme – zahráváme si s odchodem z Evropské unie, protože Evropská unie si nemůže dovolit celé tři země, které budou klást zásadní překážky i v zahraniční politice týkající se Evropy ohledně Ukrajiny. To by pro nás mohlo mít osudové důsledky,“ varoval, že pokud by se Česká republika vydala stejným směrem jako Maďarsko nebo Slovensko, mohla by čelit mezinárodní izolaci.

„Vytrvejme jednoznačně v podpoře Ukrajiny a volme tak, aby se náš stát nemusel zase stydět, jako v období normalizace nebo v období vlády Třetí říše,“ zakončil svou řeč.

Po skončení hlavní části akce na Malostranském náměstí se část účastníků vydala k americké ambasádě, aby symbolicky vyjádřili svůj postoj k současné americké politice a jejím dopadům na Evropu. Pochod byl organizován jako pokojná demonstrace. Před ambasádou někteří demonstranti zapalovali svíčky na znamení solidarity s Ukrajinou, zatímco jiní drželi transparenty s nápisy „Evropa nesmí být figurkou ve hře mocností“ nebo „Trump nesmí rozhodovat o našem osudu“.

Kritika z opozice: Milion chvilek ztrácí vliv, volby už neovlivní

Předseda pražského hnutí SPD Josef Nerušil, který se na místě osobně objevil, zpochybnil význam shromáždění a poukázal na nízkou účast demonstrantů. „Spolek Chvilek pro demokracii se sešel v masovém počtu nižších stovek. Hoši, zabalte to, tyhle volby na podzim už neovlivníte. Penězovody vyschly, novým pánům už nejste třeba,“ vzkázal na svém facebooku opozičník.

