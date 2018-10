„Víc nepřátelsky naladěnou redaktorku už v ČT nemáte?!“ Jana Černochová vypěnila. Tohle se stalo ve štábu

Ve volebním štábu ODS se před kamery České televize postavila 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija a pokusila se zhodnotit právě skončené komunální volby. Redaktorka Tereza Kručínská chtěla vědět, proč se ODS v Praze tak ostře vymezovala proti Pirátům. „My jsme se právě v naší kampani nevymezovali, my jsme Pražanům nabízeli řešení," spustila Udženija. „Ale promiňte, ve vaší kampani bylo leckdy řečeno ‘pořádek proti anarchii s jasným grafickým odkazem např. proti Pirátské straně," připomněla redaktorka. Na plakátech bylo sousloví „proti anarchii" vyvedené v černé a bílé barvy, což jsou barvy, kterými se skutečně prezentují čeští Piráti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Aleksandra Udženija ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Udženija si však trvala na tom, že ODS především nabízela pozitivní řešení. „Tak já teda nevím, ale my opravdu chceme pořádek proti anarchii a já anarchii vnímám jako nepořádek, jako chaos, jako neschopnost investovat. Ale pokud se Piráti sami hlásí k tomu, že jsou to oni, tak si myslím, že to je pak jejich problém a ukázka jejich politiky. My jsme rozhodně tímhletím opravdu necílili na Pirátskou stranu. My jsme opravdu cílili na ten chaos a nepořádek, abych ve vaší televizi nepoužila jiné slovo. Já vím, že mnozí lidé nás potkávali, my jsme měli kontaktní kampaň od února a všichni říkali: „Za vás to v Praze fungovalo, teď to nefunguje," uvedla Udženija.

Kručínská se ještě zeptala, zda bude ODS ochotna v Praze spolupracovat s hnutím ANO. My jsme připraveni bavit se se všemi vyjma komunistů a chceme udělat všechno proto, aby byla Praha znovu nastartovaná. Počkejme, jaké budou výsledky a teprve podle těch výsledků pojďme sestavovat koalice.

Tereza Kručínská okamžitě připomněla, že se ODS v předvolební kampani vymezovala i proti premiérovi Andreji Babišovi. Udženija vysvětlila proč. „Ano, protože Andrej Babiš přivzal komunisty znovu k moci, tak je logické, že se proti tomu vymezujeme. Já můžu explicitně garantovat, že tam, kde bude vyjednávat ODS, tak tam takováto koalice nebude," zdůraznila Udženija.

Nakonec odpověděla, že s hnutím Svoboda a přímá demokracie si neumí představit spolupráci. „I v SPD jsou lidé, se kterými můžeme v některých věcech souhlasit, nicméně pokud kandidují pod vlajkou SPD, tak je to velmi komplikované pro nás," uvedla Udženija.

Janu Černochovou redaktorka České televize pořádně rozzlobila. Svou nelibost dala jasně najevo na sociální síti Twitter.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Víc nepřátelsky naladěnou redaktorku vůči ODS, než je Tereza Kručinská, už v České televizi opravdu nemáte? Může nesnášet celou ODS a moji kolegyni Alexandru může dokonce i nenávidět, ale ať se laskavě při rozhovoru s ní chová jako profesionálka! Děkuji," napsala poslankyně.

Psali jsme: „Cizinci pryč!“ „Šabatová, nastěhuj si 20 Romů“. Tito dva zatím vedou. Drtič Kubera! Propadák: TOP-bursíkovec, který dostal přes hubu za knihy Zemana Silný výkřik Hřebejka v den voleb: Mluvit s druhou stranou? S nimi se mluvit nedá a ani nemá. Musíme se bránit, jinak nás zničí! Babiš: Jdu vybírat oblek, přijdu večer. Pražské ANO: Naše koalice napravovala, co se zkazilo Volební účast byla hodinu před koncem kolem 40 procent

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp