„Vím, jak probíhají nákupy.“ Štefec rozzuřil Černochovou kvůli munici pro Ukrajinu

Prezident Petr Pavel ve svém dnešním večerním projevu k národu prohlásil, že „potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě“.
Ministryně obrany Jana Černochová, lídryně kandidátky SPOLU v Praze, ocenila Pavlova slova a varovala před hazardem s geopolitickou orientací Česka. „Jsem ráda za to, že pan prezident promluvil před nadcházejícími sněmovními volbami, protože to vidím naprosto stejně,“ uvedla s tím, že ve veřejném prostoru slýcháme, z jakých různých mezinárodních uskupení budou chtít jednotlivé strany či kandidáti vystupovat. „To já považuji za velmi nebezpečný hazard s naší bezpečností i s naším prozápadním směřováním,“ zdůraznila.
Zdeněk Hřib, který vede kandidátku České pirátské strany v Praze, vyjádřil podporu slovům prezidenta a zdůraznil význam mezinárodních vazeb. „O víkendu se bude hrát o to, jestli zůstaneme pevně zakotvení v těch mezinárodních organizacích, jako jsou EU a NATO. To určitě je velice, velice důležité,“ uvedl. Poděkoval také prezidentovi, že připomněl nezávislý dohled nad volbami.
„Mnoho voličů bude rozhodovat na základě toho, jestli budeme nadále bezpečnou zemí, nebo budeme tu nějakým způsobem hazardovat s tím, jestli budeme chtít opouštět nějaké bezpečnostní záruky, které tu máme, například Severoatlantickou alianci,“ uvedl v debatě Petr Letocha, který obhajuje mandát v Moravskoslezském kraji z druhého místa na kandidátce hnutí STAN.
Lídr strany Motoristé sobě v Jihomoravském kraji Petr Macinka reagoval na prezidentův projev s tím, že jde o osobní pohled hlavy státu. „Vyjádřil své osobní politické obavy, které s ním řada lidí sdílí, a někteří ne. Nezbývá než doufat, že tyto jeho obavy, které on vyjadřuje, se nenaplní. Já sám osobně si myslím, že se nenaplní,“ doplnil.
Radovan Vích, který vede kandidátku SPD v Libereckém kraji, projev hlavy státu ocenil. „Myslím si, že je to zvykové právo všech prezidentů. Já bych na tom ocenil to, že prezident byl nestranický, vyzval k účasti u voleb a potvrdil to, že bude dodržovat ústavu,“ prohlásil Vích. Pevně věří tomu, že prezident Petr Pavel pověří sestavením vlády toho, kdo o víkendu ve sněmovních volbách zvítězí.
Podle Černochové není pozdě na to, zřídit meziresortní skupinu, která vypracuje vládní přístup k obraně před drony. „Již někdy před rokem jsme požádali zástupce generálního štábu, aby vypracovali komplexní materiál, který se bude týkat protivzdušné obrany,“ řekla ministryně obrany s tím, že její resort podle ní jede podle plánů Koncepce výstavby Armády ČR, kde „nemohou některé akvizice přeskakovat jiné“.
Radovan Vích z SPD vyjádřil názor, že času na aktivaci článku 5 je ještě dost. Podle něj je třeba zjistit, zda narušení bylo cílené, nebo byl incident neúmyslný. „To je potřeba zásadním způsobem prověřit,“ míní. „Je to skutečně velmi citlivá věc a opravdu bych byl velmi zdrženlivý. Je důležité zjistit, jestli byly identifikovány letouny, jestli měly vypnuté odpovídače, co měly za nosné rakety,“ podotkl.
S jeho postojem souhlasil předseda Motoristů sobě Petr Macinka: „Musíme k tomu přistupovat s chladnou hlavou a s jasnou myslí. Na otevřený konflikt, třeba s Ruskem, je vždycky dost času,“ uvedl. Reakce Varšavy a NATO na incidenty v Polsku byla podle něj „velmi dobrá, sebevědomá a nehysterická“. „Bylo namístě aktivovat článek 4,“ soudí Macinka. Pokud jde o případ Estonska, Rusko si podle něj testuje reakci NATO a reakce měla být více sebevědomá.
V souvislosti upozornil na slabiny v ochraně českého vzdušného prostoru a potřebu rychlého řešení. „Ukazuje se, že ta priorita na protivzdušnou obranu je číslo jedna v této době. Myslím, že ta příští vláda by se měla postarat o to, aby ten deficit, který v této oblasti máme, byl co nejrychleji vyřešen,“ uvedl.
Jaroslav Štefec, vojenský analytik, zdůraznil význam diplomacie při řešení bezpečnostních krizí. Zmínil incident z listopadu 2015, kdy turecká stíhačka F-16 sestřelila ruský bombardér Su-24, který podle Ankary narušil turecký vzdušný prostor u syrských hranic: „Musíme být nějakým způsobem připraveni na to, co se kolem nás děje, ale vynechává se zásadní věc, a to je diplomacie. Koneckonců i to sestřelení Su-24 nad Tureckem vyřešila diplomacie. Došlo tam k velmi dobrým kontaktům, k jednáním. Nakonec i to Rusko pomohlo Turecku odvrátit ten puč, ke kterému tam došlo ze strany proamerických tehdejších generálů. Dnes mají Turecko a Rusko velmi nadstandardní vztahy. Takže spousta věcí se musí řešit diplomaticky a my to úplně vynecháváme, tu diplomacii,“ upozornil Štefec, který do Sněmovny kandiduje za hnutí Stačilo! ze třetího místa ve Středočeském kraji.
Na argument moderátora Martina Řezníčka, že je potřeba mít partnera pro vyjednávání, pokud partner neexistuje a provádí sabotáže i na území ČR, reagoval Jaroslav Štefec razantně. „Naše drony zabíjejí Rusy. My provádíme vlastně i na ruském území také sabotáže. Na těch nových dronech je tzv. česká stopa. Jsou tam údajně české motory,“ uvedl vojenský analytik.
„Probíhá válka. A Česká republika je jejím účastníkem. Je Rusko – Ukrajina a jsme my, kteří do té války vstupujeme. Není to jednoduchý problém a je to samozřejmě vždy otázka jednání,“ zopakoval Štefec.
Ministryně obrany Jana Černochová nesouhlasila s výkladem Jaroslava Štefce o roli diplomacie a ostře mu oponovala. „Chci vystoupit proti tomu nesmyslu, co tu říkal pan kolega Štefec. Jaká diplomacie? Tady prostě F-16 sestřelila suchoje během pár vteřin, protože prostě narušil její vzdušný prostor. To, že si potom sedli ke stolu, to máte pravdu, ale rozhodně tomu nepředcházelo nějaké diplomatické jednání,“ rozčilovala se.
„Připomněla bych, že od začátku války na Ukrajině je to třicet útoků, které byly činěny na země NATO. A ty drony padaly, pane Štefče, desítky kilometrů od Ostravy!“ dodala ministryně.
Štefec se nad jejími slovy pousmál a zpochybnil účinnost aliančních mechanismů. „Paní ministryně tady vykládá nesmysly. Protože jednak chápu, že ty drony pronikly hluboko do vzdušného prostoru, ale potom k čemu nám je NATO v tomto případě. My si hlavně potřebujeme chránit vlastní vzdušný prostor. Potřebujeme reagovat na válku tak, jak probíhá. Nečekat na nějaký pitomý KVAČR, který už dneska je čisté sci-fi,“ zmínil Koncepci výstavby AČR (KVAČR).
„Právě že při těchto útocích je vidět, že české nebe není chráněné. Jestli říkáme, že Rusko je takový agresor, tak jsme museli čekat, že nás bude zkoušet a naťukávat. A tam musí dojít k jasné odplatě, když není. Tak prostě naše armáda a NATO zklamaly,“ obrátil se na šéfku obrany Róbert Šlachta, který kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji jako jednička kandidátky hnutí Přísaha.
Letocha z hnutí STAN byl šokován a zdůraznil význam alianční ochrany. „Tady zazněla šílená věc: k čemu potřebujeme NATO. Tak se podívejte v tom Polsku, jakým způsobem se alianční síly spojily a některé drony, které ohrožovaly nebo mohly ohrožovat Polsko, tak sestřelily. To je ta ochrana NATO,“ uvedl.
Otázka na zastavení muniční iniciativy
Debata se věnovala také evropské muniční iniciativě, která pomáhá Ukrajině bránit se před masivním ostřelováním. Moderátor se zeptal: „Kdo z vás by tuto muniční iniciativu po vítězství ve volbách nebo po vlivu na vládu zastavil?“ Ruku zvedli Radovan Vích a Jaroslav Štefec. Pavel Růžička z hnutí ANO chvíli váhal a Petr Letocha jej pobízel, ať ji zvedne úplně, ať se nestydí. Růžička k tomu dodal: „Je třeba se podívat, jak to funguje. Jestli máme pomáhat Ukrajině, tak to nezáleží na muniční iniciativě. I Amerika prodává své zbraně na Ukrajinu přes NATO a není to nic neobvyklého. Když by se to dalo přes NATO, tak mohla Ukrajina dostat o dvacet miliard víc munice,“ prohlásil.
„V podstatě hnutí ANO tahá za záchrannou brzdu. Snaží se tímto zmírnit to, co jasně padlo, že chtěli tu muniční iniciativu zrušit. Že teď mají náhradní výmluvu, že to chtěli přenést na NATO. Je to absurdní,“ řekl, že zrušit muniční inciativu je šílené. „My potřebujeme sehnat většinu ve Sněmovně a vládu, která bude podporovat Ukrajinu, protože i toto je bezpečí pro naši Českou republiku,“ dodal Letocha, člen sněmovního výboru pro bezpečnost a mediální záležitosti.
Jaroslav Štefec vysvětlil důvody pro zastavení muniční iniciativy a upozornil na podezření z role soukromých zbrojařských firem. „Tady je jednoznačně definováno, že muniční iniciativa je do značné míry soukromý projekt několika zbrojařských firem. Vím, jakým způsobem probíhají nákupy, kde se ta munice nakupuje, jakým způsobem se dostává na Ukrajinu. Domnívám se, že peníze, které tu tečou, jsou až příliš vysoké na to, aby si to nezasloužilo konkrétní audit,“ řekl, že munici by nechal na koordinaci soukromých firem.
Proti kritice muniční iniciativy se šéfka obrany důrazně ohradila a zdůraznila její přínos. „Muniční iniciativa transparentní je. A já opravdu jsem velmi ráda a hrdá na to, že tahle forma pomoci Ukrajině tady běží.“
autor: Natálie Brožovská