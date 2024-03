„Vládnou ti, kdo nemají děti.“ Merkelová, Macron i Pekarová. Stonjeková se pustila na tenký led

reklama

Prezident Pavel má vlastní bankovku. Symbolizuje všech deset milionů Čechů. Rozebrala jako první téma Stonjeková. „Pavel má bankovku a symbolizuje to i vás, i mě. Zahrnuje to i nás, kterých se na to nikdo neptal, ale jak jste správně řekl, prezident Pavel je deset kroků za námi. On má jenom takový nějaký papír, ale my máme zlaté mince. Tedy já ještě ne, ale vy a Petr Holec už jo," okomentovala to Karolína Stonjeková.

Veselý ještě rozporoval, že by šlo o bankovku. „Je to totiž pamětní list," zmínil. Stonjeková dodala, že výtěžek z prodeje půjde na nadaci jeho ženy. „Připomínáme si rok fungování prezidenta Petra Pavla ve funkci. Bude mít knihu, která vyjde asi v nákladu 500 kusů, to jako není moc... Nevím, co tam do toho dá, protože ve srovnání třeba s prezidentem Klausem to asi bude mít poměrně tenké. Prezident Klaus jako člověk, který v té politice dlouho byl, tam když se píšou paměti, to má šťávu. Tady je to trošku moc na sílu," dodala Stonjeková.

„Když byl Petr Pavel zvolen, tak jsem v jednom rozhovoru, kde jsem to měla komentovat, říkala, že se po těch volbách konečně dozvíme, co jsme si to zvolili. Že prezident Pavel je taková černá schránka, že nevíte, co se v tom skrývá a že se to nyní začne odkrývat. A když se na to tak zaměřím, tak zjišťuji, že po tom roce jsme se skoro nic nedozvěděli. My víme, že je to člověk, který přijímá nějaké instrukce, víme, že tam má přítele po boku. Víme, že v tom přijímání instrukcí je dobrý, protože pochází z prostředí, kde to s přijímáním instrukcí stojí a padá. Ale to je tak asi všechno," sdělila Stonjeková. Zda však chce vědět, co je v té černé skříňce, Stonjeková neví. „Nic," uvedl Veselý. „Pavučina," dodal.

Dalším tématem, které Stonjeková probrala, byl hanlivý výraz poslance Koláře vůči exministru Zaorálkovi. „Je to č*rák," řekl Kolář. „Ať si podá ruku s Babišem," reagoval následně exministr. „To je taky taková roztomilá kauza. Já rozumím panu Kolářovi v tom, že nikdo a priori není rád, když mu někdo jiný sahá na rodinné příslušníky. Kdo by byl? Na druhou stranu to, co řekl pan Zaorálek o jeho otci – o příteli po boku pana prezidenta – to v podstatě sedí," míní Karolina Stonjeková. „V jednom rozhovoru se jenom zabýval jeho byznysovými lobbistickými vazbami. Ostatně není sám, novináři už si toho také začali všímat, sice ostatně méně, než by bylo vhodné. Pan Kolář na svých stránkách slibuje, že umí z hlediska lobbisty ovlivňovat exekutivu. Prezident, kterému radí, je součástí exekutivy. Takže tady je konflikt zájmů. Pan Zaorálek na to celkem hezky poukázal a panu Kolářovi se to nelíbilo. Takže si vjeli do vlasů a pokračovalo to tím, že nakonec o něm řekl to slovo, které tady máme upravené s hvězdičkou,“ dodala Stonjeková.

„Hezky je tady vidět, jak tady vládní garnitura, jíž je pan Kolář součástí, je to poslanec za TOP 09, jak nám slibovala tu změnu. Politiky, stylu, komunikace. A najednou je tam č a musíte to vyhvězdičkovat, aby to bylo použitelné," dodala Stonjeková.

Řeč přišla i na návštěvu amerického exprezidenta Billa Clintona, jenž obdržel z rukou prezidenta Petra Pavla Řád TGM za jeho zásluhy o rozvoj ČR i regionu. „Vy jste také jeden z těch lidí, kteří roní krokodýlí slzy, jak tehdy hrál s Havlem v Redutě na saxík," poznamenala k tomu Stonjeková. Clinton jí podle jejích slov nikdy nebyl sympatický.

Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 4% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6636 lidí

„Pro mě daleko zásadnější než nějaké nostalgické vzdychání po 90tkách a česko-amerických vztazích v té době je zásadnější, jak ty česko-americké vztahy prostě budou vypadat. To, že někomu předáte medaili, to v podstatě nic neznamená. Pro nikoho. Kromě toho, který tu medaili dostane, a kromě toho, který tu medaili dá," dodala Stonjeková.

Závěrem přišla řeč i na Babišův e-mail, který omylem zaslal jinému příjemci a týkal se ministra Lipavského (Piráti) a jeho děti. „To je pseudokauza. To není průser," řekla. „Objevil se průzkum, ve kterém Andrej Babiš a jeho hnutí ANO mají ke čtyřiceti procentům. Do toho tu máme jeden vládní průšvih za druhým, takže to, že Andrej Babiš poslal omylem e-mail, kam neměl, a jeden z těch adresátů se rozhodl to zveřejnit, to je přece dar z nebes. Hurá, konečně máme něco, za co můžeme tepat toho Babiše a vláda si na chvilinku oddychne. Co je na tom zajímavé, bylo to, jak se řešily ty děti. Že se ptal, jestli má Lipavský děti. A pohoršovali se nad tím stejní lidé, kterým vůbec nevadilo, ba naopak, když se do volební kampaně zatahoval očividně psychicky nemocný syn Andreje Babiše. Takže tady máme náš oblíbený dvojí metr. Jednou se děti zatahovat smí, jednou se zatahovat nesmí. Záleží na tom, o koho jde," řekla Stonjeková.

K otázce dětí pak ještě dodala, že je pro ni důležitá. „Já si totiž myslím, že naše západní společnost je v takovém srabu, jakém je, právě proto, že nám ve zvýšené míře vládnou politici, kteří ty děti nemají. Myslíte si, že kdyby Angela Merkelová měla děti, na kterých by jí záleželo, záleželo by jí na tom, jak budou žít, jak se budou mít její vnuci, pravnuci, myslíte si, že by v roce 2015, 2016 pustila do Německa neomezené množství migrantů, kteří dneska v Německu předvádějí to, co tam předvádějí? Přece jenom, když má člověk děti, dost to mění jeho názor na to, jak se bude vyvíjet budoucnost. Zatímco dnešní éra politiků, podívejte se na Pekarovou, na Merkelovou, Macrona a mnohé další, ti si mohou úplně bez problémů rozhodovat podle vzoru - po nás potopa. A také to tak bohužel dělají," zakončila Stonjeková s tím, že tito lidé se nemusí starat o budoucnost, protože jejich budoucnost smrtí skončí, nemají tam nikoho, komu by mohli předávat dále. „Nemají nikoho, pro koho by ten svět měli dělat trochu snesitelný, tak ho dělají nesnesitelný ještě za života," uzavřela.

